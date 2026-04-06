從漁網到線材：朱拉隆功大學創新技術將海洋垃圾轉化為3D打印材料

在泰國，廢棄漁網雖有回收，但很少被轉化為高價值產品。這項創新技術可將這些漁網轉化為可用的工程材料。研究團隊啟動了一個項目，將漁網中的尼龍回收並加工成適用於熔融沉積成型3D打印的線材。

生產過程包括多個步驟：收集並清洗漁網、將其粉碎成片狀、熔化並加入添加劑混合，最後擠出成直徑為1.75毫米的標准線材。在擠出前將材料轉化為顆粒，使研究人員能夠更好地控制質量與一致性，以應對廢棄物來源多樣的問題。由此制成的線材可廣泛應用於從消費品到工業原型制作等各個領域。該團隊正重點探索其在汽車零部件（如摩托車部件）中的應用，這些部件需要既輕便又耐用的材料。除了技術潛力，這項創新技術還帶來了環境和社會經濟效益。

該技術為回收漁網創造了市場需求，鼓勵漁網回收，減少海洋污染，同時使漁業社區能夠通過增值加工增加收入。然而，挑戰依然存在，包括如何保持材料質量的一致性、降低清洗環節的用水需求，以及增強人們對回收材料的信心。該團隊正通過改進配方、優化工藝流程以及加強與行業的緊密合作來應對這些挑戰。

該項目目前處於初期階段，旨在擴大生產規模、進行市場測試，並最終向當地社區轉讓技術。如果成功，它將成為可持續創新的典范——將海洋廢棄物轉化為經濟機遇，同時助力恢復海洋生態系統。

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SOURCE Chulalongkorn University Communication Center