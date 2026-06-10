金沙中國四度入選標普全球《可持續發展年鑒》

獲頒授「行業最佳進步企業」殊榮之企業，績效相較去年須達5%的增長幅度，且在所屬行業界別中表現優秀；金沙中國在上述兩項的評分標準下，升幅均超過6%。

國際版《年鑒》：連續三年躋身全球評分最佳1%企業之列

而本年度《年鑒》國際版評估了全球逾9,200家企業，最終從59個行業中選出848家企業納入《年鑒》；金沙中國為71家獲評為國際企業標普全球「企業可持續發展評估評分最佳1%」的企業之一，並已連續三年入選，位列全球業界領先地位。

標普全球企業可持續發展評估是對企業可持續發展實踐和績效的全面性評估，涵蓋全球多家企業。在該CSA評分標準下，企業在其所在行業中的分數排名必需位列前15%、同時其評分與行業最高分的差距在30%以內的企業，方可被納入《可持續發展年鑒》。

金沙中國有限公司行政總裁兼執行董事鄭君諾表示：「可持續發展是企業展現韌性、實現長遠發展的基石。公司十分榮幸再度榮膺標普全球《可持續發展年鑒》國際版及中國版『企業可持續發展評估評分最佳1%』的殊榮，這充分肯定了我們在創新能力及長遠規劃上的持續投入和成果。在提升賓客體驗的同時，我們積極推行具可持續發展的營運策略，致力降低對環境的影響，創造正面社會效益。衷心感謝澳門特別行政區政府的長期指導，持續引領澳門堅定邁向可持續發展的未來；同時感謝社會各界的合作夥伴、以至我們28,000 名盡忠職守員工的通力合作及支持，共同成就這項卓越的國際認可。」

金沙中國竭力履行在環境、社會及管治方面精益求精的承諾，包括於2025年為員工提供180萬小時的培訓時數；而範疇 1 及範疇 2 排放量亦較基準年 2018 年大幅減少 61%，減碳表現不僅遠超科學基礎減碳目標倡議（SBTi）驗證的 17.5%減排目標，更超越與1.5°C 限溫目標相符的 30% 減排目標，兩者均符合《巴黎協定》所提出的標準。此外，公司的義工團隊自2009年成立以來，共投入逾 362,000 個志願服務時數，持續為社區帶來正面影響。公司亦達成其於 2021 年至 2025 年報告週期內所制定有關環境、社會及管治方面的核心目標。這段時期正值金沙中國處於轉型升級發展階段，在應對市場挑戰的同時，公司始終恪守追求卓越表現和創造社會長遠效益的發展初心。

金沙中國透過集團的「人才、社區與地球」企業社會責任平台推行一系列核心舉措，包括「金沙環保360」全球可持續發展項目、「金沙關懷」企業公民計劃，以及為員工而設的「金沙中國學院」培育平台，致力將企業社會責任落實至社區層面。公司在實踐經濟發展與社會責任的同時，持續深耕本澳社區，為營造宜居宜業的生活及工作環境貢獻力量。

關於金沙中國有限公司

金沙中國有限公司（香港聯交所：1928，「金沙中國」或「公司」）是一所於開曼群島註冊成立的有限公司及在香港聯合交易所有限公司上市的公司。金沙中國是澳門最大的綜合度假村經營商，於路氹金光大道上設有澳門威尼斯人®、澳門百利宮、澳門巴黎人®，以及澳門倫敦人® 等物業項目，同時擁有及經營位於澳門半島的澳門金沙。公司旗下的各綜合度假村集合多樣化的娛樂消閒、商務設施及客運業務，包括大型會議及展覽場地、各式餐廳食肆、購物中心、於威尼斯人綜藝館、倫敦人綜藝館、威尼斯人劇場、巴黎人劇場、倫敦人劇場及金沙劇場舉行的世界級娛樂表演，以及來往港澳的金光飛航高速渡輪服務。公司在路氹金光大道的各物業發展項目，堅定並持續地為建設澳門成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。金沙中國是全球度假村發展商拉斯維加斯金沙集團股份有限公司（紐約證券交易所：LVS）的附屬公司。

如欲索取更多相關資訊，請瀏覽網頁https://hk.sandschina.com/index.html。

傳媒查詢：

金沙中國有限公司 – 企業傳訊部

胡美寶

電話：+853 8118 2268

電郵：[email protected]

鄭文軒

電話：+853 8118 2054

電郵：[email protected]

SOURCE 金沙中國有限公司