金沙中國連續五年舉辦「金沙關懷食物福袋製作活動」

是次製作的5,000個食物福袋總重量達30公噸，每個福袋內有香米、食油、全蛋麵、餅乾等11種嚴選自本澳多家中小企的食材，而養生湯包由同善堂精心研配。今年活動聯動澳門明愛及金沙中國餐飲部團隊，共同為福袋食材設計出一系列健康食譜，更特別邀請澳門衛生局轄下的營養師提供專業建議，最後製成健康有營的食譜卡收納福袋內，藉此向公眾推廣營養健康飲食理念，全力配合澳門特區政府推行的「健康社區」計劃及《健康澳門藍圖》。

拉斯維加斯金沙集團董事會主席兼行政總裁、金沙中國有限公司董事會主席兼非執行董事Patrick Dumont表示：「二十多年來，我們視澳門為家，持續投資促進澳門多元發展，並透過『金沙關懷』企業公民計劃促進社區福祉。『金沙關懷食物福袋製作活動』正是這份長期承諾的體現。適逢活動在澳門邁入第五年，亦迎來歷屆最大規模，集團管理層專程來澳，與金沙中國團隊成員及社區夥伴攜手製作5,000個食物福袋，向社區送上實際支援和關愛；連同集團其他營運地區一同參與，活動今年將為全球累計製作51,000個食物福袋。我相信這份為善的心和社區精神能讓我們如家人般凝聚起來，發揮社群最大力量。在此衷心感謝澳門特區政府一直以來的指導，以及團隊成員及社區合作夥伴的長期支持。正因有大家信任與同行，讓我們得以持續將金沙關懷力量拓展至澳門社區更多地方。未來，集團將繼續與澳門並肩同行，攜手社會各界共建更幸福、更具多元活力的澳門。

澳門明愛總幹事潘志明表示：「感謝金沙中國多年來持續支持明愛的慈善服務工作。今年已是金沙關懷食物福袋派發的第五年，今年福袋數目更增加至5,000份，旨在惠及更多有需要的服務對象。這份善意不僅是物質上的支援，更是社會對弱勢群體的真切關懷。金沙中國與明愛的長期合作，彰顯企業與社福機構攜手共建關愛社區的價值。這些福袋將直接惠及長者、康復人士及低收入家庭等，減輕他們的日常負擔。展望未來，明愛希望能延續這份關愛精神，攜手推動更多惠澤社群的計劃，讓愛心在社區中持續傳遞。」

「金沙關懷食物福袋製作活動」連續五年舉辦，至今為澳門累計製作近17,000個食物福袋。而今屆包裝好的所有福袋，將由金沙中國關懷大使，於7月至8月期間分別送往澳門明愛旗下位於筷子基、下環、祐漢、青洲及路環等共34個院舍及中心，並由澳門明愛轉贈予本澳社區長者及弱勢社群，旨在將食材物資與關愛落到實處，送達至本澳有需要人士的手中。

今天出席活動的主禮嘉賓包括：社會工作局副局長鄧玉華；衛生局疾病預防及控制中心代主任黃穎雯；澳門明愛服務總監鄭月嬋；澳門志願者總會理事長歐鈺娜；澳門義務工作者協會財務長黎嫦月；澳門基督教青年會主任幹事何敏華；拉斯維加斯金沙集團董事會主席兼行政總裁、金沙中國有限公司董事會主席兼非執行董事Patrick Dumont；金沙中國有限公司行政副主席王英偉博士；行政總裁兼執行董事鄭君諾；首席營運總裁王志琪，以及其他金沙中國管理層。

此外，金沙中國特別為70位年齡由13至80歲、參與是次活動的澳門社服機構成員頒發社區義務工作證書，藉此表揚以身作則，服務社區的典範；同時鼓勵大眾參與社區義務工作，一同關懷弱勢社群。參與活動的四所社服機構包括澳門明愛康暉長者日間護理中心、澳門志願者總會、澳門義務工作者協會以及澳門基督教青年會。

金沙中國一直心繫澳門社區，早於2009年成立「金沙中國關懷大使計劃」，成為全澳首家建立義工隊伍的綜合旅遊休閒企業。計劃發展至今已有逾4,000名員工加入成為關懷大使，累計服務時數超過362,000小時，充分彰顯公司長期履行企業社會責任、積極回饋社區的堅定承諾。

「金沙關懷食物福袋製作活動」為母公司拉斯維加斯金沙集團自2022年發起的全球志願活動，每年均在集團旗下營運地區內舉行，包括澳門、新加坡及拉斯維加斯，透過製作及派送食物福袋予當地社服機構的服務對象，旨在為營運地區的有需要人士提供食物援助。活動同為「金沙關懷」企業公民計劃三個全球志願活動之一，其餘兩項分別為與社會企業潔世（Clean the World）合作的「個人衛生用品福袋製作全球志願活動」，以及旨在支援本地非牟利機構成長的「金沙關懷加速器」計劃（Sands Cares Accelerator）。

「金沙關懷」企業公民計劃透過上述舉措持續引領集團在全球各地開展慈善工作，為全球社區在困難救濟、災難應對及防範、教育、文化和自然遺產、本地商戶以及非牟利合作夥伴發展方面作出適切的支援。多年來，「金沙關懷」計劃推出多元舉措回饋社會，積極與本地慈善及社服機構攜手合作，同心協力建設為更美好、和諧、共融的社區。

關於金沙中國有限公司

金沙中國有限公司（香港聯交所：1928，「金沙中國」或「公司」）是一所於開曼群島註冊成立的有限公司及在香港聯合交易所有限公司上市的公司。金沙中國是澳門最大的綜合度假村經營商，於路氹金光大道上設有澳門威尼斯人®、澳門百利宮、澳門巴黎人®，以及澳門倫敦人® 等物業項目，同時擁有及經營位於澳門半島的澳門金沙。公司旗下的各綜合度假村集合多樣化的娛樂消閒、商務設施及客運業務，包括大型會議及展覽場地、各式餐廳食肆、購物中心、於威尼斯人綜藝館、倫敦人綜藝館、威尼斯人劇場、巴黎人劇場、倫敦人劇場及金沙劇場舉行的世界級娛樂表演，以及來往港澳的金光飛航高速渡輪服務。公司在路氹金光大道的各物業發展項目，堅定並持續地為建設澳門成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。金沙中國是全球度假村發展商拉斯維加斯金沙集團股份有限公司（紐約證券交易所：LVS）的附屬公司。

如欲索取更多相關資訊，請瀏覽網頁https://hk.sandschina.com/index.html。

「金沙關懷」計劃

金沙中國有限公司不遺餘力推動及履行企業社會責任，積極參與母公司拉斯維加斯金沙集團所設立的「金沙關懷」企業公民計劃回饋澳門社區。「金沙關懷」計劃引領集團在全球各地開展慈善工作，包括經濟援助、社區援助及合作、物資捐贈及員工參與義工活動等。

「金沙關懷」企業公民計劃在澳門的主要項目包括：在澳門社區開展義務工作的金沙中國關懷大使計劃、向非牟利機構及社會企業捐款以及社區活動贊助等。

如欲索取更多相關資訊，請瀏覽網頁https://www.sands.com/sands-cares/。

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