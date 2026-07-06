金沙中國榮膺香港「2026年員工體驗大獎」全場總大獎

金沙中國有限公司人力資源高級副總裁張國軍表示：「人才是企業發展之本，更是城市長遠進步的重要動力。金沙中國一直秉持『人才建澳』理念，致力構建促進全人發展、多元共融的卓越職場。我們十分榮幸於今屆香港『員工體驗大獎』榮獲14項獎項，榮膺全場總大奬。這項殊榮不僅印證公司全方位人資策略的傑出成效，更為我們未來持續精進、成就本澳人才帶來鼓舞及動力。衷心感謝澳門特區政府及社會各界的長期支持，以及每位員工一直以來與公司並肩前行。金沙中國將持續推出高效卓著的人資舉措，助力員工進步成長，為促進澳門人才高質量發展、驅動城市經濟適度多元發展貢獻力量。」

「員工體驗大獎」由亞洲人力資源平台Human Resources Online設立，旨在表彰致力創造優質員工體驗的行業領袖及企業，由不同行業的資深人力資源專家擔任評審，就領導力、學習、參與度及人才招募四大核心範疇作出專業評估。該獎項被譽為亞洲唯一專注於員工體驗的人力資源評審獎項，每年在香港特別行政區、新加坡、馬來西亞、泰國及印尼均設有評選，反映其在亞洲地區人力資源及員工體驗領域具有廣泛認受性及覆蓋面。

憑藉卓越的人力資源策略及表現，金沙中國亦成為亞太區首家綜合度假村營運商、以及澳門首家旅遊服務企業，榮獲全球人力資源戰略的認證權威「傑出僱主調研機構」頒發「傑出僱主」認證，至今已連續第二年獲得該項殊榮，成為全球2,500家獲此認證的企業之一，足證公司的人力資源策略具備高度國際標準。

作為澳門最大私營僱主，金沙中國一直視人才培育為推動澳門經濟多元發展的核心舉措，持續投放資源，全力配合澳門特區政府「人才建澳」施政方針。多年來，公司持續推出創新且以人為本的人力資源措施，致力打造健康友善、高效共融的職場環境；透過具競爭力的薪酬福利政策、完善的人才發展體系及多元化培訓機會，不斷提升及拓展員工專業能力及發展空間。截至2025年底，公司為團隊成員提供的累計培訓總時數已超過2,260萬小時。現時，公司擁有逾28,000名員工，當中超過半數服務年資達10年或以上，反映員工對公司企業文化深感信任和認同。

關於金沙中國有限公司

金沙中國有限公司（香港聯交所：1928，「金沙中國」或「公司」）是一所於開曼群島註冊成立的有限公司及在香港聯合交易所有限公司上市的公司。金沙中國是澳門最大的綜合度假村經營商，於路氹金光大道上設有澳門威尼斯人®、澳門百利宮、澳門巴黎人®，以及澳門倫敦人® 等物業項目，同時擁有及經營位於澳門半島的澳門金沙。公司旗下的各綜合度假村集合多樣化的娛樂消閒、商務設施及客運業務，包括大型會議及展覽場地、各式餐廳食肆、購物中心、於威尼斯人綜藝館、倫敦人綜藝館、威尼斯人劇場、巴黎人劇場、倫敦人劇場及金沙劇場舉行的世界級娛樂表演，以及來往港澳的金光飛航高速渡輪服務。公司在路氹金光大道的各物業發展項目，堅定並持續地為建設澳門成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。金沙中國是全球度假村發展商拉斯維加斯金沙集團股份有限公司（紐約證券交易所：LVS）的附屬公司。

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