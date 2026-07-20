京東網上離境退稅服務升級：全程無紙化、外卡支付、「即買即退」同步上線

最高9%退稅疊加百萬級精選商品，讓網購更具吸引力

根據國家離境退稅政策，符合條件的商品最高可享9%增值稅退稅。目前，京東網上離境退稅商店已上線手機通訊、數碼、電腦辦公、廚房小電、生活電器、個人護理、美妝時尚、文創潮玩等8大品類、800多個細分品類、百萬級退稅商品，所有商品均提供統一的離境退稅標識、正品保障和透明價格，為境外旅客帶來豐富、安心、實惠的一站式購物體驗。

全程無紙化，讓退稅辦理更簡單

伴隨新政無紙化措施正式實施，京東第一時間完成線上系統升級，支持網上離境退稅全流程電子化辦理。境外旅客購買帶有離境退稅標識的商品時，僅需在線填寫身份及出入境信息，系統即可自動生成電子離境退稅申請單和電子發票，全程無需填寫紙質表單，也無需保管紙質單據。後續辦理退稅時，僅需出示旅行證件、電子退稅單及符合規定的商品即可完成核驗，大幅提升辦理效率和便利性。

外卡支付升級，讓線上購物更加順暢

針對境外旅客支付習慣，京東同步升級「外卡內綁」支付能力。用戶可直接在京東APP綁定境外發行的銀行卡，通過京東支付完成線上購物，無需額外准備國內銀行卡或支付工具，享受與國內消費者一致的支付體驗。

「即買即退」上線，退稅優惠更早到賬

響應「即買即退」措施的優化與推廣，京東網上離境退稅商店同步上線線上「即買即退」服務。 境外旅客購買符合條件的退稅商品，並選擇「即買即退」服務後，經代理機構完成預授權，即可將與退稅金額等額的預付金快速發放至綁定的銀行卡，無需等待離境完成核驗後再領取退稅款，進一步提升購物獲得感和消費便利性。

持續推動數字化升級，打造更便捷的來華購物體驗

此次三項服務升級是在國家稅務總局、北京市稅務局、商務局和海關指導，中國人民銀行、國家外匯管理局支持下，京東聯合中國銀行等合作伙伴共同完成，率先將國家最新離境退稅政策應用到電商場景，為境外旅客提供更加便捷、高效、安全的網購體驗。

京東離境退稅業務負責人表示，京東始終以數字化技術與超級供應鏈能力為核心，全國首個網上離境退稅商店在北京落地以來，不斷圍繞境外旅客需求迭代服務能力，全面應用於網上離境退稅場景。未來，京東將持續擴大退稅商品供給，豐富特色商品品類，完善多語種服務和退稅配套能力，並逐步拓展至更多城市和消費場景，讓更多國際消費者享受到更加便捷、高效的「購在中國」體驗。

SOURCE JD.com