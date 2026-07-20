中国でのオンライン免税ショッピング：JD.com、即時税金還付と全プロセスのペーパーレス化の免税買い物体験アップグレード

北京、2026年7月20日 /PRNewswire/ -- 海外からの旅行者にとって、中国での免税ショッピングがさらに便利になりました。今年5月に開設された中国初となるオンライン免税買い物のつづきに、JD.com（JINGDONGとも呼ばれる）は、免税買い物をより便利にするため、3つの新しいデジタルアップグレードを導入しました：完全にペーパーレスな税還付手続き、 国際銀行カードの紐付け、および即時VAT還付オプション。

JD.comアプリを通じて英語と中国語の両方で利用可能なこのサービスにより、対象となる外国人訪問者、および香港、マカオ、台湾からの旅行者は、約800のサブカテゴリーにわたる100万点以上の商品からオンラインで免税買い物をすることができます。対象となる購入品は、中国の出国税還付制度の下で最大9%のVAT還付を受けることができ、旅行者が電子機器や生活家電から美容製品、ファッション、文化関連商品に至るまで、あらゆる買い物で節約するのに役立ちます。

JD.com upgrades its online tax-free shopping service with paperless processing, international card payments and instant VAT refunds, making shopping in China easier for international travelers.

アップグレードされた体験により、オンラインショッピングが最初から最後までシンプルになります。旅行者は、税還付ラベルの付いた商品を閲覧し、チェックアウト時に旅行情報を入力することで、必要な電子税還付書類を自動的に生成できます。これにより、紙の書類が不要になり、還付手続きが簡素化されます。

JD.comはまた、ユーザーがJD PAYを通じて海外発行の銀行カードをJD.comアカウントに直接かつ安全に紐付けできるようにすることで、支払いの利便性を向上させ、現地の決済手段がなくてもシームレスに決済できる環境を整えています。

さらに利便性を高めるため、買い物客は対象となる注文を行う際に即時VAT還付オプションを選択することができます。承認されると、見積もられたVAT還付額に相当する前払い金が紐付けられた銀行カードに直接入金されるため、旅行者は出国まで待つことなく、すぐに還付額を受け取ることができます。

従来の免税ショッピングとは異なり、JD.comのオンラインサービスでは、旅行者が実店舗を訪れることなく、いつでもどこでも買い物をすることができます。現在北京で実施中のパイロット期間中、対象となる購入品は、JD.comが誇る当日および翌日配送サービスを通じてホテルまたはその他の指定された住所に直接配送することができ、オンラインショッピングの利便性と中国最速クラスの物流ネットワークの一つを組み合わせています。

「JD.comは、テクノロジーとサプライチェーンの革新を通じて、海外からの訪問者にとって中国でのショッピングをより簡単に、より楽しいものにすることに取り組んでいます」とJD.comの広報担当者は述べました。「当社は引き続き免税商品の選択肢を拡大し、デジタルサービスを強化し、この便利なオンライン免税ショッピング体験を中国全土のより多くの都市に提供していきます。」

SOURCE JD.com