중국에서 더 스마트한 쇼핑: 징둥닷컴, 부가가치세 즉시 환급으로 온라인 면세 쇼핑 서비스 강화

베이징 2026년 7월 20일 /PRNewswire/ -- 외국인 여행객들의 중국 내 쇼핑이 더욱 편리해졌다. 징둥닷컴(JD.com, JINGDONG으로도 알려짐)은 지난 5월 중국 최초의 온라인 출국 세금 환급 매장을 선보인 데 이어, 면세 쇼핑을 더욱 빠르고 편리하게 만들어 주는 세 가지 새로운 디지털 기능을 도입했다. 새롭게 추가된 기능은 전면적인 무서류 세금 환급 처리, 해외 발급 은행카드 연동, 부가가치세 즉시 환급 옵션이다.

영어와 중국어로 제공되는 징둥닷컴 앱을 통해 이용할 수 있는 이 서비스는 요건을 갖춘 외국인 방문객과 홍콩, 마카오, 대만 여행객이 약 800개 세부 품목에 걸쳐 100만 개 이상의 상품을 온라인으로 구매할 수 있도록 지원한다. 중국의 출국 세금 환급 정책에 따라 환급 대상 상품 구매 시 최대 9%의 부가가치세를 환급받을 수 있기 때문에, 여행객들은 소비자 전자제품과 가전제품부터 뷰티 제품, 패션 상품, 문화 상품에 이르기까지 다양한 상품을 더욱 저렴하게 구매할 수 있다.

JD.com upgrades its online tax-free shopping service with paperless processing, international card payments and instant VAT refunds, making shopping in China easier for international travelers.

업그레이드된 서비스는 온라인 쇼핑의 처음부터 끝까지 모든 과정을 간편하게 해준다. 여행객은 세금 환급 표시가 부착된 상품을 살펴본 뒤 결제 과정에서 여행 정보를 입력하면 필요한 전자 세금 환급 서류가 자동으로 생성된다. 이에 따라 종이 서류가 필요 없어지고 환급 절차도 간소화된다.

징둥닷컴은 이용자가 JD PAY를 통해 해외에서 발급된 은행카드를 자신의 징둥닷컴 계정에 안전하게 직접 연동할 수 있도록 해 결제 편의성도 높였다. 현지 결제 수단 없이도 원활하게 결제를 완료할 수 있다.

더욱 강력한 편의성을 위해 고객은 환급 대상 상품을 주문할 때 부가가치세 즉시 환급 옵션을 선택할 수 있다. 승인이 완료되면 예상 부가가치세 환급액에 해당하는 금액이 연결된 은행카드로 선지급되어, 여행객은 출국 때까지 기다리지 않고 즉시 세금 절감 혜택을 누릴 수 있다.

기존의 면세 쇼핑과 달리 징둥닷컴의 온라인 서비스는 여행객이 오프라인 매장을 방문하지 않고도 언제 어디서나 쇼핑할 수 있도록 해준다. 현재 베이징에서 진행 중인 시범 운영 기간에는 환급 대상 상품을 징둥닷컴의 대표적인 당일 및 익일 배송 서비스를 통해 호텔이나 기타 지정 주소로 직접 배송받을 수 있다. 온라인 쇼핑의 편리함과 중국에서 가장 빠른 소매 유통망 중 하나를 결합한 것이다.

징둥닷컴 대변인은 "징둥닷컴은 기술과 공급망 혁신을 통해 외국인 방문객들이 중국에서 더욱 쉽고 즐겁게 쇼핑할 수 있도록 최선을 다하고 있다"며 "앞으로도 면세 상품 구성을 지속적으로 확대하고 디지털 서비스를 강화하는 한편, 이처럼 편리한 온라인 면세 쇼핑 경험을 중국 내 더 많은 도시로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

SOURCE JD.com