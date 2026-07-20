從贊助商到「共創者」：【可口可樂】如何為中國球迷定制了屬於「我們的」世界盃

7月19日，【可口可樂】完成「最多人參與的線上TIFO照片拼圖」吉尼斯世界紀錄認證。整場共創活動打破單向品牌傳播模式，讓無數普通球迷成為內容主角，將這一全球體育盛事轉化為中國消費者心中「我們的FIFA世界盃」。這份「我們的」並非口號——那些熬夜看球的夜晚、與朋友舉杯的瞬間、為進球歡呼的熱情，這些重要的時刻都被拼入了巨幅TIFO，每一位參與者與這屆FIFA世界盃的記憶得以留存，這場共創也因此成為了屬於所有人的公共記憶。

由【可口可樂】品牌代言人劉宇寧攜手國際音樂人J.Balvin連袂演繹的定制主題曲《JUMP》，融合東方民樂與國際搖滾曲風，唱出屬於中國球迷對世界盃的熱情。在MV中，巨型紅色TIFO鋪展於國內城市地標，將中國球迷的足球熱忱傳遞至世界。通過劉宇寧向消費者發出邀請，掃碼【可口可樂】罐身，即可參與TIFO拼圖接力，【可口可樂】世界盃主題產品就此成了每個人參與世界盃的起點和橋樑。【可口可樂】展現出了其融入中國本土文化的深度洞察與融合實力，有效拉近了國際賽事與國內球迷的心理距離。

【可口可樂】帶著中國球迷參與世界盃的這份熱情迅速從線上蔓延至街頭巷尾。線下，主題TIFO在各地城市足球聯賽期間傳遞，各地愛好者親身參與實體TIFO拉展。全民參與世界盃的熱情在社交平臺持續升溫。截至決賽夜，#此刻舉杯為我們的FIFA世界盃# 話題相關內容累計流覽量突破55.9億次，互動量近3955萬次。從一瓶【可口可樂】到一幅巨型TIFO，從一個人的熱愛到一群人的共創——【可口可樂】讓世界盃不再只是遠方的賽事，而是每個人觸手可及的歡聚時刻。

在AI技術創新維度，【可口可樂】則推出行業首個品牌超寫實明星即時互動數字人——AI範志毅。世界盃賽程跨越時區，深夜觀賽時無人交流、球賽規則的門檻又讓初識足球的人難以盡興——這是許多中國球迷共同的經歷。範志毅作為前國足隊長，擁有深厚的球迷基礎和天然的親和力，是陪伴大家看球的理想人選。AI範志毅成為了每一個球迷的「看球搭子」，深夜看球有人陪聊，不懂的規則隨時問，日常生活中的足球話題、時尚穿搭、音樂推薦、旅行攻略，都可以和他聊上幾句。從「賽後內容傳播」到「賽事即時參與」，【可口可樂】讓足球文化以陪伴的方式融入每一個普通人的日常。

AI 範志毅搭載即時互動、多模態對齊、方言級聲音克隆等多項行業首創技術，推動【可口可樂】行銷鏈路從「賽後內容傳播」向 「賽事即時參與」 升級，為中國AI在大型體育賽事場景中實現大眾化即時交互提供了落地範本。AI 範志毅的上線，從技術架構、交互體驗與商業化成熟度三個維度，驗證了中國AI在數字人領域從技術追趕到定義行業標準的實力跨越。

回顧【可口可樂】2026 FIFA世界盃的行銷佈局，其價值已超越一次成功的品牌傳播——它讓人們看到：一個全球品牌可以真正走進本地消費者的生活，與他們共同經歷、共同創造。音樂喚醒情緒，TIFO承載共創，AI提供陪伴，三者共同回應了同一個命題：重要的不是品牌說了什麼，而是在那些值得銘記的時刻，TA是否在場。貫穿賽事全程的線上線下「聚」場矩陣，讓這份陪伴從螢幕延伸至街頭巷尾，有【可口可樂】和人的地方，就是世界盃「聚」場。當賽事結束，留在消費者心裏的，不會是某一句廣告語，而是那些與朋友舉杯的瞬間、被拼入TIFO的驕傲、以及與AI範志毅聊球的趣味時刻。或許，這就是品牌與消費者之間最好的關係：在重要的時刻，彼此陪伴，共同記憶。

SOURCE Coca-Cola