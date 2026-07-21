스폰서에서 공동 창작자로: 코카콜라가 중국 팬들을 위해 '우리의 피파 월드컵'을 만든 방법

상하이, 2026년 7월 21일 /PRNewswire/ -- 2026 피파 월드컵(2026 FIFA World Cup)이 막을 내리면서 중국 국가대표팀은 경기장에 없었지만 중국 팬들의 열정은 여전히 강했다. 이러한 현실에 직면하여 코카콜라는 중국 전역에서 '이 순간, 우리의 피파 월드컵을 위한 축배(This Moment Toast to our FIFA World Cup)' 캠페인을 시작하여 글로벌 토너먼트를 모든 소비자가 자신의 것이라 부를 수 있는 축제로 탈바꿈시켰다.

7월 19일 중국 베이징에서 열린 코카콜라 피파 월드컵 팬 개더링(Coca-Cola FIFA World Cup Fan Gathering)의 클로징 파티에서 코카콜라는 가상 공간 속 거대한 티포(TIFO)를 형성하는 온라인 포토 모자이크에 대한 가장 큰 기여라는 새로운 기네스 세계 기록 타이틀을 성공적으로 세웠다. 이 순간까지 이르기까지 티포는 전국의 축구장과 도시 리그를 가로질러 이동하며 팬들이 참여하도록 초대했다. 팬들의 늦은 밤 경기 관람 순간들과 코카콜라를 함께 나누는 즐거움이 거대한 티포 속에 녹아들어, 개인의 추억을 간직하는 동시에 집단적인 유산으로 만들어냈다.

코카콜라 브랜드 앰버서더 류위닝(Liu Yuning)과 국제 아티스트 J. 발빈(J.Balvin)이 공연한 맞춤형 헌정곡 '점프(JUMP)'는 중국 전통 민속 음악과 글로벌 록 리듬을 혼합하여 중국 팬들에게 맞춘 월드컵 주제가를 만들어냈다. 이 뮤직비디오는 중국의 랜드마크들을 가로지르는 붉은 티포를 담아내 지역의 열정을 세계 무대로 가져왔다. 코카콜라 패키징에 있는 QR 코드를 스캔함으로써 팬들은 티포에 참여할 수 있었으며, 모든 캔을 자신만의 월드컵 응원 방식으로 만들었다.

코카콜라는 또한 라이브 스포츠 시청을 위한 상호 작용형 동반자인 중국 축구 아이콘 판즈이(Fan Zhiyi)의 실시간 AI 아바타를 도입했다. 바이두 이징(Baidu Yijing)으로 구동되는 이 아바타는 팬들과 24시간 대화를 제공한다. 놀라운 정확도로 판즈이를 재현한 이 아바타는 사용자들이 경기 액션을 논의하고, 인사이트를 공유하며, 토너먼트 내내 자연스럽게 대화할 수 있게 해준다. 사전에 프로그래밍된 가상 캐릭터와 달리 이는 언제나 활성화된 동적 경험을 제공하며, 코카콜라를 경기 후 콘텐츠에서 경기 중 참여로 전환시키는 동시에 주요 스포츠 이벤트에서 중국 AI의 기준을 설정했다.

코카콜라의 캠페인은 브랜드 커뮤니케이션을 넘어, 공유된 경험과 공동 창작의 순간을 통해 글로벌 브랜드가 어떻게 소비자들의 삶의 일부가 될 수 있는지 보여주었다. 음악은 감정을 자극했고, 티포는 공동 창작을 구현했으며, AI는 동반자 관계를 제공했다. 토너먼트가 끝났을 때 남은 것은 마케팅 메시지가 아니라 친구들과 코카콜라를 나누는 즐거움, 티포의 일부가 되었다는 자부심, AI 판즈이와 대화하는 즐거움이었다. 이것이 브랜드와 소비자의 관계가 지닌 본질이다.

SOURCE Coca-Cola