スポンサーから共創者へ：Coca-Colaが中国のファンのために創り上げた「私たちのFIFAワールドカップ（Our FIFA World Cup）」

上海、2026年7月21日 /PRNewswire/ -- FIFAワールドカップ2026（2026 FIFA World Cup）が閉幕を迎える中、中国代表の姿はピッチになかったものの、中国のファンの情熱は衰えることがありませんでした。こうした状況を受け、Coca-Colaは中国全土で「この瞬間、私たちのFIFAワールドカップに乾杯（This Moment Toast to our FIFA World Cup）」キャンペーンを展開し、この世界的な大会を、消費者一人ひとりが自分のものだと感じられる祝祭へと変えました。

7月19日、中国・北京で開催された「Coca-Cola FIFAワールドカップ・ファン・ギャザリング（Coca-Cola FIFA World Cup Fan Gathering）」の閉会パーティーで、Coca-Colaは「オンライン写真モザイクへの最多投稿数」という新たなギネス世界記録タイトルを樹立し、寄せられた写真は仮想空間で巨大なティフォ（TIFO）を形作りました。この瞬間を迎えるまで、複数のティフォが全国各地のサッカー場や都市リーグの会場を巡り、ファンに参加を呼びかけてきました。ファンが深夜に試合を観戦したひとときやCoca-Colaを分かち合う喜びは、巨大なティフォに織り込まれ、一人ひとりの思い出として残されるとともに、皆で共有するレガシーへと昇華されました。

Coca-ColaブランドアンバサダーのLiu Yuningと国際的アーティストのJ.Balvinが歌う特別制作の楽曲「JUMP」は、中国の伝統的な民俗音楽とグローバルなロックのリズムを融合し、中国のファンに向けたワールドカップアンセムに仕上げられました。同曲のミュージックビデオでは、中国各地のランドマークを舞台に赤いティフォが登場し、中国のファンの情熱を世界の舞台へと届けました。Coca-ColaのパッケージにあるQRコードを読み取ることで、ファンはティフォに参加でき、一つひとつの缶が、ファンにとってワールドカップを自分らしく応援する手段となりました。

Coca-Colaはまた、中国サッカー界の象徴的存在であるFan ZhiyiのリアルタイムAIアバターを、スポーツの生中継を観戦する際の対話型パートナーとして導入しました。Baidu Yijingを基盤とするこのアバターは、ファンと24時間の全日会話できます。Fan Zhiyiを極めて忠実に再現したこのアバターにより、ユーザーは大会期間を通じて、試合の展開について語り合い、見解を共有し、自然な会話を交わすことができます。あらかじめプログラムされた仮想キャラクターとは異なり、このアバターは、常時利用でき、状況に応じて内容が変化する体験を提供し、Coca-Colaの取り組みを試合後のコンテンツ提供から試合中の参加へと広げるとともに、主要スポーツイベントにおける中国のAI活用の新たな基準を打ち立てています。

Coca-Colaのキャンペーンは単なるブランドコミュニケーションにとどまらず、共有体験や共に創り上げた瞬間を通じて消費者とつながることで、グローバルブランドがどのように消費者の生活の一部となり得るかを示しました。音楽は人々の感情を揺さぶり、ティフォは共創を体現し、AIは寄り添いをもたらしました。大会終了後に心に残ったのは、マーケティングメッセージではなく、友人とCoca-Colaを分かち合った喜び、ティフォの一員となった誇り、そしてFan ZhiyiのAIアバターとの会話の楽しさでした。これこそがブランドと消費者の関係の本質です。

SOURCE Coca-Cola