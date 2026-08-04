復鋭醫療科技推出黑金牛奶光，深化中國能量源設備業務佈局

新品上市次日，公司聯合上海美萊醫療美容醫院成功舉辦「光啟新程，共探光電增長」能量源設備投資人私享沙龍，圍繞光電行業發展趨勢、復銳中國能量源設備業務戰略佈局、臨床應用價值及機構終端運營等議題展開深入交流。通過業務戰略解讀、臨床專家分享、設備現場實操演示及管理層互動，公司系統呈現旗下Alma品牌在中國市場從全球前沿技術引入，本土化優化創新、到臨床應用、醫生教育及機構運營賦能的完整業務鏈路，進一步展現公司深耕中國能量源設備賽道的綜合實力與長期發展潛力。

復銳醫療科技聯席首席執行官兼首席財務官李家宏先生表示：「能量源設備業務是復銳醫療科技全球化佈局的核心基本盤，也是公司搭建綜合美麗健康生態體系的核心增長引擎。黑金牛奶光的推出，不僅是公司設備產品矩陣的一次重要升級，更是圍繞中國市場推進本土化創新與臨床價值轉化的關鍵舉措。本次投資人私享沙龍，充分彰顯了公司從技術創新為起點、臨床價值為核心、以機構賦能為支點的全鏈路發展路徑。未來，我們將持續加速創新產品商業化落地，深化與頭部及區域標桿醫美機構的協同，打通中國市場與全球研發、生產製造及商業化資源的聯動壁壘，持續夯實Alma品牌在中國市場的核心競爭力與市場地位，推動能量源設備業務實現高質量、可持續的穩健增長。」

關於復銳醫療科技

復銳醫療科技有限公司（股票代碼：1696.HK）是一家全球化的美麗健康集團，擁有逾25年能量源設備（EBD）領域的專業經驗。公司以技術創新與臨床卓越為根基，構建了涵蓋能量源設備、注射填充產品、診斷及協同解決方案的生態系統。公司業務遍及全球110多個國家和地區，通過提供屢獲殊榮的卓越產品，公司為全球數百萬消費者在安全、有效及個性化醫美護理領域樹立了新標杆。復銳醫療科技為中國領先的醫療健康產業集團復星醫藥的控股子公司，自2017年9月起在香港聯合交易所主板上市。

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SOURCE 復銳醫療科技有限公司