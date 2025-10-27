網龍與馬來西亞開放大學簽署戰略合作備忘錄 共同探索AI賦能下的開放教育新模式

香港 2025年10月27日 /美通社/ -- 全球領先的互聯網社區創建者 - 網龍網絡控股有限公司 （「網龍」或「本公司」，香港交易所股票代碼：777）欣然宣佈，與馬來西亞開放大學（Open University Malaysia，OUM）在福州長樂隆重簽署戰略合作諒解備忘錄。此次合作標誌著雙方將整合各自在開放教育與數字技術領域的優勢，共同探索人工智能（「AI」）等前沿科技在教育領域的深度融合與應用，為全球開放與遠程教育的發展樹立新標杆。

簽約儀式在網龍副董事長梁念堅博士、馬來西亞開放大學副校長（學生體驗與科技）拿汀桑西•拉加文教授的共同見證下進行，由網龍高級副總裁陳宏、馬來西亞開放大學副校長（學術與研究）拿督莫哈末•達朱丁•莫哈末•甯加爾教授代表雙方進行簽約。

根據備忘錄，雙方將秉持互利共贏的原則，建立一個前瞻性的合作框架，聚焦AI與數字技術在教育領域的創新應用，圍繞AI與數字內容創新、前沿技術認證與實驗室建設、技能提升與課程開發以及數字教育生態構建等方向展開深度探索。雙方將共同開發AI驅動的數字教學內容，並研究將智能學習分析功能集成至OUM的學習管理平台，包括心理健康監測看板和由AI驅動的心理測評系統等，以實現對學習者行為與情緒的精准洞察，提供個性化學習干預，從而全面提升教學成效。同時，合作還將探索數字證書與微認證系統，確保學歷文憑的安全性與可信度；並計劃聯合建立「人工智能研究與創新實驗室」，專注於教學設計、遊戲化學習以及AI教育倫理等前沿課題研究。

此外，雙方將結合行業需求與終身學習目標，共同開發微證書課程和職業技術教育培訓項目，並聯合提供語言認證等服務，以全面提升學習者的就業競爭力。在數字教育生態構建方面，雙方將以OUM及其戰略合作夥伴網絡為基礎，共同推進聯合數字教育項目的落地，並構建思想領導力合作，共同參與全球開放教育政策對話，塑造未來開放大學的創新發展形態。

簽約儀式上，網龍高級副總裁陳宏致辭表示：「此次與馬來西亞開放大學的戰略攜手，是網龍繼與聯合國教科文組織等機構合作後，在高等教育領域的又一重要成果。雙方的合作將加速AI技術在全球多元教育場景中的規模化落地，為構建未來教育生態注入強勁動能。」

馬來西亞開放大學副校長（學術與研究）拿督莫哈末•達朱丁•莫哈末•甯加爾教授致辭表示：「我們堅信，此次合作將強化我們對全球高等教育的承諾，並推進開放、遠程與數字學習的發展；更是推動數字教育、AI融合及創新學習解決方案的重要一步。」

在簽約儀式之後的媒體採訪環節中，馬來西亞開放大學副校長（學生體驗與科技）拿汀桑西•拉加文教授說：「網龍的AI生產中心以及遊戲化學習的理念，給我們留下了深刻的印象。未來數字技術將很大程度改變教育生態，希望通過與網龍合作來保持OUM在開放教育領域的領先地位。」

作為中國「教育出海」的代表性企業，網龍持續深耕「一帶一路」，教育業務覆蓋190多個國家。網龍副董事長梁念堅博士表示：「通過本次合作，網龍希望打造一個可複製、可推廣的『AI+開放教育』合作范式，未來可以靈活適配與其他國家的教育合作，從而把我們的數字教育理念、技術工具和運營模式，開放給更多『一帶一路』共建國家和當地的教育機構，我們也期待與更多國際夥伴一起，共同塑造平等、包容、智慧的全球教育生態。」

關於網龍網絡控股有限公司

網龍網絡控股有限公司（香港交易所股份代號：777）是全球領先的互聯網社區創建者，在開發和擴展多個互聯網及移動平台方面擁有優良往績，曾先後在桌面互聯網和移動互聯網時代建立中國領先的網絡遊戲門戶－17173.com和中國極具影響力的智能手機應用分發平台－91無線，覆蓋用戶數以億計。

網龍成立於1999年，成功自主研發多個著名的旗艦遊戲，包括《魔域》、《征服》、《英魂之刃》和《終焉誓約》，是中國最具聲譽及知名度的網絡遊戲開發商之一。在過去的十年中，網龍成功地在國內外市場拓展教育科技業務。網龍採取全面擁抱AI新時代的戰略，以「AI+遊戲」和「AI+教育」兩大策略踐行「無限成長」的企業理念。通過打造AI生產中心賦能於業務全局，並與合作夥伴一道打造面向全球學習者的教育元宇宙，網龍致力於在AI新時代再次打造超大型的用戶社區。

網龍的海外教育科技業務子公司Mynd.ai已在美國獨立上市，是全球互動課堂科技領域的領導者。Mynd.ai 的互動平板和軟件產品屢獲殊榮，已在全球126個國家為超過100萬間教室提供產品和服務。

關於馬來西亞開放大學

馬來西亞開放大學（Open University Malaysia，OUM）是馬來西亞首家開放大學，在全國設有35個學習中心。學校提供60餘門線上課程，在讀生約4萬人，校友逾14萬，所有課程均通過馬來西亞學術資格鑒定機構（MQA）認證，多項課程還獲澳洲CPA、英國特許管理協會等國際組織認可。OUM在全國設有35個學習中心，服務政府職員、教師、護士、企業家等多元群體，致力以靈活、親民、高質量的方式實現「人人可學」。

