多維科技推出 AMR4020VD 高精度磁柵感測器晶片

——先進感測器設計與創新封裝設計，實現PCB平行安裝，助力高精度、緊湊型工業運動控制系統

上海2026年7月1日 /美通社/ -- 專注於穿隧磁阻（TMR）磁感測器技術的領先製造商多維科技有限公司（MultiDimension Technology Co., Ltd., MDT）正式發表AMR4020VD高精度磁柵感測器晶片，適用於高精度直線及旋轉位移量測。MDT將於2026 慕尼黑上海電子展（攤位號：N3.501）展示此新品及完整的TMR、AMR磁感測器產品系列。

AMR4020VD結合MDT先進的AMR感測器設計與創新封裝設計，具備高量測精度、優異的溫度穩定性、卓越的抗外部磁場干擾能力，並可大幅提升緊湊型編碼器系統的整合便利性。該產品大幅降低傳統磁柵感測器對安裝位置及裝配精度的要求，為新一代編碼器及運動控制系統提供更大的設計自由度。

AMR4020VD的一項重要創新在於支援PCB相對於磁柵或磁環的垂直安裝及平行安裝。傳統方案通常要求感測器安裝於PCB邊緣，而AMR4020VD支援PCB平行安裝，大幅提升PCB空間利用率，簡化佈線與系統整合。同時，該創新結構可在組裝過程中實現更加穩定一致的氣隙控制，在維持高定位精度的同時，提高組裝一致性及製造良率。藉由突破長期以來PCB佈局與組裝工藝的限制，AMR4020VD使編碼器設計人員能夠開發尺寸更小、可靠性更高、成本更低的工業運動控制系統。

AMR4020VD特別適用於工業編碼器、數控工具機、直線馬達、機器人、半導體製造設備、精密定位平台，以及其他高效能工業運動控制應用。

主要特色

先進感測器設計與創新封裝設計，支援PCB平行或垂直安裝，提升系統佈局彈性。

針對2mm磁極節距磁柵及磁環最佳化設計。

差分正弦／餘弦輸出，支援高解析度位置插值。

寬工作電壓：5V～9V。

工業級工作溫度範圍：-40°C～+125°C。

可承受高達1500 Gauss之外部磁場干擾。

最大支援約1mm氣隙，降低安裝難度並簡化機構設計。

採用緊湊型DFN21L封裝（6×2×1.5mm）。

AMR4020VD現已透過得捷電子 DigiKey及MDT官方商城 www.tmr-sensors.com 供貨。如需了解大量採購、交期及技術支援，請聯絡MDT全球業務團隊：[email protected]， [email protected]。

MDT 簡介

多維科技創立於2010年，總部設在中國江蘇省張家港，並在中國深圳、成都、寧波，及新加坡、日本東京、美國加利福尼亞州聖約瑟設有分支機構。 MDT 自主擁有多項獨特的專利技術和先進的TMR生產基地，可批量生產高性能、低成本TMR磁感測器以滿足嚴格的應用需求。 多維科技的核心管理團隊由磁感測器技術和工程服務領域的業內精英和資深專家組成。 在核心團隊的帶領下，MDT 致力於為客戶帶來更多附加值，並確保他們的成功。 有關 MDT 詳情，請訪問：http://www.dowaytech.com/。

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SOURCE MultiDimension Technology Co., Ltd.