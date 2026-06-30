MDT lance le circuit intégré AMR4020VD, un capteur à échelle magnétique de haute précision

— La conception avancée des capteurs et la conception innovante des boîtiers permettent un montage en parallèle sur circuit imprimé, pour des systèmes de contrôle de mouvement industriels compacts et de haute précision

SHANGHAI, 30 juin 2026 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), l'un des principaux fournisseurs de capteurs magnétiques spécialisé dans la technologie de magnétorésistance par effet tunnel (TMR), annonce aujourd'hui le lancement de son circuit intégré de capteur à échelle magnétique de haute précision AMR4020VD, destiné à la mesure de déplacements linéaires et rotatifs. MDT présentera ce nouveau capteur, ainsi que sa dernière gamme de capteurs magnétiques TMR et AMR, lors du salon Electronica Shanghai 2026 (stand N3.501).

L'AMR4020VD associe la conception avancée des capteurs AMR de MDT à un boîtier innovant afin d'offrir une grande précision de mesure, une excellente stabilité thermique, une immunité exceptionnelle aux interférences des champs magnétiques externes et une intégration plus aisée dans les systèmes, pour des codeurs de conception compacte. Ce capteur assouplit considérablement les contraintes d'alignement et de montage des capteurs à règle magnétique classiques, offrant ainsi aux ingénieurs une plus grande souplesse de conception pour les codeurs et les systèmes de contrôle de mouvement de nouvelle génération.

L'une des principales innovations de l'AMR4020VD réside dans sa capacité à prendre en charge à la fois le montage perpendiculaire et parallèle des circuits imprimés par rapport à la règle magnétique ou à l'anneau magnétique. Contrairement aux solutions classiques qui nécessitent le montage du capteur le long du bord du circuit imprimé, l'AMR4020VD permet un montage parallèle sur le circuit imprimé, ce qui optimise l'utilisation de l'espace disponible tout en simplifiant le routage et l'intégration au système. Cette configuration innovante permet également un contrôle plus homogène de l'entrefer lors de l'assemblage, ce qui améliore la régularité de l'assemblage et le rendement de fabrication tout en garantissant une grande précision de positionnement. En supprimant les contraintes de longue date liées à la conception et à l'assemblage des circuits imprimés, l'AMR4020VD offre aux concepteurs d'encodeurs une plus grande liberté pour développer des systèmes de contrôle de mouvement industriels plus compacts, plus fiables et plus rentables.

L'AMR4020VD est idéal pour les codeurs industriels, les machines à commande numérique (CNC), les moteurs linéaires, la robotique, les équipements de fabrication de semiconducteurs, les platines de positionnement de précision et d'autres applications de contrôle de mouvement hautes performances.

Principales caractéristiques

Une conception avancée du capteur et un boîtier innovant permettant un montage à la fois parallèle et perpendiculaire sur le circuit imprimé, pour une plus grande flexibilité de configuration.

Optimisé pour les échelles magnétiques et les anneaux magnétiques à pas de 2 mm entre les pôles.

Sorties sinusoïdales/cosinusoïdales différentielles pour une interpolation de position haute résolution.

Plage de tension de fonctionnement étendue, de 5 V à 9 V.

Plage de températures de fonctionnement en milieu industriel comprise entre -40 °C et +125 °C.

Haute résistance aux champs magnétiques externes pouvant atteindre 1 500 gauss.

Permet des jeux d'air allant jusqu'à environ 1 mm, ce qui simplifie l'installation et la conception mécanique.

Boîtier DFN21L compact (6 × 2 × 1,5 mm).

L'AMR4020VD est disponible sur DigiKey et dans la boutique en ligne de MDT à l'adresse www.tmr-sensors.com. Pour connaître nos tarifs de gros, obtenir des informations sur la livraison ou bénéficier d'une assistance technique, veuillez contacter le service commercial international de MDT à l'adresse [email protected].

À propos de MDT

MultiDimension Technology a été fondée en 2010 à Zhangjiagang, dans la province du Jiangsu, en Chine. Elle dispose de succursales à Shenzhen, Chengdu et Ningbo (Chine), à Singapour, à Tokyo (Japon) et à San José (Californie, États-Unis). MDT a développé un portefeuille de propriété intellectuelle unique, et ses propres installations de fabrication de TMR d'avant-garde, qui peuvent prendre en charge la production en volume de capteurs magnétiques TMR de haute performance et à faible coût pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes. Dirigée par une équipe de direction composée des meilleurs experts et de vétérans de la technologie des capteurs magnétiques et des services d'ingénierie, MDT s'engage à créer de la valeur ajoutée pour ses clients et à assurer leur succès. Pour plus d'informations sur MDT, veuillez consulter le site http://www.multidimensiontech.com.

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