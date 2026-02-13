交友 App 是否已過時？ Z 世代告別「滑動配對」文化，轉而在廚房中建立更有意義的連繫

食品公司 Knorr 委託進行的新研究發現，近四分之三 (72%) 的 Z 世代單身族質疑交友檔案的真實性，另有三分之二 (65%) 坦言難以找到價值觀一致的人。 滑屏疲勞達到頂點，但喧囂之中，有種魅力正在火熱升溫：令人無法抗拒的烹飪魅力。

調查顯示，逾八成 (82%) 單身族認為，對烹飪有興趣是相當吸引的特質；78% 人士迷戀伴侶自信下廚的一面；76% 的人則會為願意煮飯給自己吃的人心動。 事實上，近四分之三 (74%) 的 Z 世代單身族認為，愛煮飯比擁有名車 (47%) 或沉迷健身 (59%) 更加吸引。

歡迎關注 #ServingSingles，Knorr 邀請大家盡情推介身邊單身又愛煮食的朋友。 #ServingSingles 徹底扭轉「滑動配對」文化，將下廚視為邁向真愛的新關鍵，以值得信賴的朋友推薦取代無止境的滑動。 當中結合食物、友誼與現代愛情，讓真誠成為現代約會的核心價值。

#ServingSingles 受網上大熱的 #DateMyFriend 潮流啟發，鼓勵大家力推身邊愛下廚的單身好友，證明真愛的確始於廚房。

Z 世代用戶可以在 TikTok 推薦身邊愛煮飯的單身朋友，只要加上 #ServingSingles 主題標籤及品牌濾鏡，分享對方的名字、年齡層及拿手好菜即可。 Knorr 會將出色的推介影片加推給更多單身用戶，把廚房營造成浪漫邂逅的終極舞台。

調查亦發現，烹飪之所以吸引，在於其可拉近人與人之間的距離 (35%）、展現誠意 (32%)，以及為愛情升溫 (34%)，以上種種都是交友檔案無法呈現的優點。

此外，親友在現代交友中的角色遠超從前。近三分之二 (64%) 的單身族表示，他們信任朋友介紹的對象；逾三分之一 (36%) 的人則會向兄弟姊妹請教戀愛意見。

由此可見，單身人士對「約會助攻」的需求從未如此殷切。研究顯示，Z 世代單身人士平均每週滑過超過 29 個交友檔案。 在過去 12 個月，近半 (48%) 單身族首次約會次數不足 5 次，而交友應用程式撮合的戀情，平均僅維持半年。

Knorr 環球數碼及母品牌總監 Nicky Neerscholten 表示：「Knorr 藉 #ServingSingles 將烹飪提倡為戀愛必殺技，為單身一族打氣。 我們致力讓熱愛下廚的單身族成為焦點。無論經驗老到，抑或剛剛起步，一頓親手炮製的家常飯，都足以展現創意、關愛和個性，其深度遠超一張經過濾鏡修飾的檔案照片。

研究證明，只要展現自己對烹飪的熱愛，已能大大提高成功約會的機會。 食物向來是愛的世界共通語言。若您正在尋覓愛火，不妨加入 #ServingSingles 行列，讓您的拿手好菜代您訴說心聲。」

您有熱愛下廚的單身好友嗎？！ 在 TikTok (@knorr) 使用 Knorr #ServingSingles 品牌濾鏡，拍片介紹您這位朋友和其拿手好菜。 記得加上 #ServingSingles 及 @Knorr 標籤，Knorr 會將這些平凡單身愛煮之人的檔案推給更多人，大大提高其找到真愛的機會。

調查資料：本研究由 Censuswide 進行，訪問了 14,503 名（18 至 35 歲）願意約會及使用交友 App 的受訪者，涵蓋英國、美國、德國、墨西哥、法國、比荷盧（荷蘭及比利時）、菲律賓、印尼、阿根廷、南非、巴西、尼日利亞及意大利。 數據收集期為 2025 年 12 月 24 日至 2026 年 1 月 30 日。 Censuswide 遵從市場研究學會 (Market Research Society) 規範，團隊成員亦為學會會員，並恪守 MRS 操守準則及歐洲民意與市場研究協會 (ESOMAR) 原則。

SOURCE Knorr