出会い系アプリは終わったのか？Z世代は「とりあえずスワイプ」という文化を捨て、キッチンでの有意義なつながりを求めている

Z世代の独身者が出会い系アプリに費やす時間は年間156時間、つながりはわずか6件

Knorrは、食と友情を融合させることで、出会いの文化を熱く盛り上げている

#ServingSinglesは、友人たちに独身の料理好きを推薦してもらう企画

ロッテルダム、オランダ, 2026年2月13日 /PRNewswire/ -- 出会い系アプリに年間およそ156時間（約6.5日間分）もの時間を費やしているにもかかわらず、有意義な出会いは平均でわずか6件です。そんな燃え尽き状態のZ世代や若いミレニアル世代の独身者は、「とりあえずスワイプ」という文化と正式に決別しようとしています。

この文化的な変化は、出会い系アプリの非人間的な性質に頼るのではなく、友人の紹介や共有体験など、より本物志向の出会い方法を受け入れる若い独身者の間で高まっている傾向を反映しています。

Knorr's new study reveals a growing appetite for authenticity, as singles swap curated profiles for the unfiltered connection of a shared meal

食品会社Knorrの委託による新しい調査によると、Z世代の独身者のほぼ4分の3（72%）が出会い系プロフィールの信憑性に疑問を抱いており、3分の2（65%）が自分の優先順位と一致する相手を見つけるのに苦労していることを認めています。スワイプ疲れは頂点に達していますが、そのノイズの中で一つだけ熱い注目を集めているものがあります。それは、料理の抗いがたい魅力です。

調査によると、5分の4以上（82%）が、料理への興味は将来のパートナーに非常に魅力的だと感じており、78%がキッチンでの自信に魅力を感じ、76%が他人のために料理をする人に心を奪われています。実際、Z世代の独身者の4分の3（74%）にとって、料理が魅力的な特徴のトップに挙げられており、派手な車を所有する人（47%）やフィットネス愛好家（59%）を上回っています。

Knorrが独身のグルメな友人を紹介するよう人々に呼びかけているキャンペーン「#ServingSingles」をチェックしてください。「とりあえずスワイプ」という文化の常識を覆し、本物のロマンスへの新しい秘密の材料として料理を擁護し、無限のスクロールを信頼できる友人の紹介に置き換えます。食、友情、そして現代の恋愛を融合させることで、現代の出会いの中心に本物志向を保ちます。

バイラルな#DateMyFriendトレンドにインスパイアされた#ServingSinglesは、料理への情熱を持つ独身の友人を盛り上げるよう人々を招待し、恋が本当にキッチンから始まることを証明します。

Z世代はTikTokで料理好きな独身の友人を紹介し、#ServingSinglesのハッシュタグとブランドフィルターを使って、名前、年齢層、得意料理をシェアできます。Knorrは、キッチンを究極のロマンスの舞台にして、より多くの独身者にリーチするために、傑出した紹介動画を後押しします。

この調査ではさらに、料理が魅力的だと思われているのは、ふたりの距離を縮める（35%）、本物の努力を示す（32%）、ロマンスを盛り上げる（34%）という、出会い系のプロフィールでは捉えられない資質があるからだと判明しました。

さらに、友人や家族が現代の出会いで果たす役割はかつてないほど大きくなっており、独身者の約3分の2（64%）が友人からの出会いの勧めを信用すると答え、3分の1以上（36%）が兄弟姉妹に恋愛のアドバイスを求めています。

明らかに、出会いのサポーターの必要性はかつてないほど高まっています。調査によると、Z世代の独身者は平均して週に29件以上のプロフィールをスワイプして通過しているからです。過去12か月間で、約半数（48%）が初デートの回数は5回未満であり、出会い系アプリから始まった交際期間は平均わずか6か月です。

Knorrのデジタル＆マスターブランド部門グローバルヘッドのNicky Neerscholtenは次のように述べています。「#ServingSinglesで、Knorrは究極の出会いのスーパーパワーとして料理にスポットライトを当てることで、独身者を応援しています。私たちは、料理好きな独身の方々に熱い視線が集まるようにするというミッションに取り組んでいます。というのも、料理の達人であれ、料理を覚えたての人であれ、手料理をシェアすることは、創造性や思いやり、そしてその人らしさを示す強力な手段だからです。これは、フィルター加工されたプロフィール写真では伝わらない本当の魅力なのです。

料理好きであることをアピールするだけで、デートのチャンスが劇的に広がることが、私たちの調査で証明されました。料理は常に世界共通の愛の言葉です。もし恋の火花を散らしたいと思っているなら、#ServingSingles運動に参加し、あなたの得意料理で想いを伝えましょう。」

料理をする独身の親友はいますか？TikTok（@knorr）でKnorrの#ServingSinglesブランドフィルターを使って、その人と最高においしい得意料理を紹介する動画を作成してください。#ServingSinglesと@Knorrのタグをお忘れなく。Knorrは、日常の独身料理好きのプロフィールを後押しし、ロマンチックなつながりを見つけるチャンスを高めます。

調査情報：この調査は、英国、米国、ドイツ、メキシコ、フランス、ベネルクス（オランダとベルギー）、フィリピン、インドネシア、アルゼンチン、南アフリカ、ブラジル、ナイジェリア、イタリアで、出会いに前向きで出会い系アプリを利用している18～35歳の回答者14,503人を対象にCensuswideが実施しました。データは2025年12月24日から2026年1月30日の間に収集されました。Censuswideは、Market Research Societyの会員を雇用し、MRSの行動規範およびESOMARの原則を遵守しています。

