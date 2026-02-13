데이팅 앱 시대는 끝났나? Z세대, '스와이프' 문화를 떠나 주방에서 진정한 인연 찾는다

Z세대 싱글, 데이팅 앱에 연간 156시간 투자하지만 의미 있는 인연은 6건에 그쳐

크노르, 음식과 우정을 결합해 데이팅 문화에 새로운 활력 불어넣어

#서빙싱글즈, 요리하는 싱글 친구 추천 독려

로테르담, 네덜란드, 2026년 2월 12일 /PRNewswire/ -- 연간 약 156시간, 즉 6.5일에 해당하는 시간을 데이팅 앱에 쏟고도 평균 6건의 의미 있는 인연을 맺는 데 그친 Z세대 및 젊은 밀레니얼 싱글들이 피로감을 안기는 '스와이프' 문화와 공식적으로 결별하고 있다.

이 같은 문화적 변화는 데이팅 앱의 비인격적인 방식 대신, 친구 추천이나 공동 경험 등 더욱 진정성 있는 만남 방식을 선호하는 젊은 싱글 층의 증가 추세를 반영한다.

식품 기업 크노르(Knorr)가 의뢰한 신규 조사에 따르면 Z세대 싱글의 약 4분의 3(72%)은 데이팅 프로필의 진정성에 의문을 제기했으며, 3분의 2(65%)는 자신의 우선순위와 맞는 상대를 찾는 데 어려움을 겪고 있다고 답했다. 스와이프로 인해 유발되는 피로감은 극에 달했지만, 그 와중에도 요리의 매력은 뜨겁게 주목받고 있다.

설문에 따르면 4분의 3 이상(82%)은 잠재적 파트너의 요리 관심사를 매우 매력적으로 평가했으며, 78%는 주방에서의 자신감에, 76%는 타인을 위해 요리하는 모습에 호감을 느낀다고 답했다. 실제로 Z세대 싱글의 4분의 3(74%)은 요리를 가장 매력적인 특성으로 꼽았으며, 이는 고급 자동차를 소유한 사람(47%)이나 운동 마니아(59%)를 앞선 수치다.

크노르가 싱글인 미식가 친구를 적극적으로 소개하도록 독려하고 있는 #서빙싱글즈(ServingSingles) 캠페인을 확인해 보라. 이는 '스와이프' 문화를 뒤집고, 요리를 진정한 로맨스의 새로운 비밀 재료로 내세워 끝없는 스크롤 대신 신뢰할 수 있는 친구의 추천을 강조한다. 음식과 우정, 현대적 사랑을 결합해 진정성을 현대 데이팅의 핵심 가치로 유지한다.

바이럴 트렌드인 #데이트마이프렌드(DateMyFriend)에서 영감받은 #서빙싱글즈는 요리에 열정을 가진 싱글 친구를 적극적으로 홍보하도록 유도하며, 사랑이 진정으로 주방에서 시작된다는 메시지를 전한다.

Z세대는 틱톡(TikTok)에서 #서빙싱글즈 해시태그와 브랜드 필터를 활용해 요리를 사랑하는 싱글 친구를 추천할 수 있으며, 이름, 연령대, 시그니처 요리를 공유하면 된다. 크노르는 주목할 만한 추천 영상을 추가로 노출해 더 많은 싱글에게 다가갈 수 있도록 지원하고, 주방을 로맨스의 무대로 만들 계획이다.

설문조사는 또한 요리가 매력적인 이유가 서로를 더 가깝게 만들어 주고(35%), 진정한 노력을 보여주며(32%), 로맨스를 달구기 때문(34%)이라고 밝혔으며 이는 어떤 데이팅 프로필로도 충분히 표현할 수 없는 요소다.

또한 친구와 가족의 역할도 더 커지고 있는데, 싱글의 약 3분의 2(64%)는 친구의 데이트 추천을 신뢰한다고 답했으며, 3분의 1 이상(36%)은 연애 고민에 대해 형제자매의 조언을 구한다고 밝혔다.

Z세대 싱글이 주당 평균 29개 이상의 프로필을 스와이프한다는 조사 결과는 데이트 조력자의 필요성이 가장 높다는 것을 분명히 보여준다. 지난 12개월 동안 절반에 가까운 48%는 첫 만남이 5회 미만이었으며, 데이팅 앱을 통해 시작된 평균 연애 기간은 6개월에 그쳤다.

크노르의 니키 니어숄텐(Nicky Neerscholten) 디지털 및 마스터브랜드 부문의 글로벌 총괄은 다음과 같이 말했다. "#서빙싱글즈를 통해 크노르는 요리를 최고의 데이팅 슈퍼파워로 조명하며 싱글을 응원하고 있다. 우리는 요리하는 싱글들이 절대 놓쳐서는 안 될 존재가 되도록 하는 것이 목표이다. 직접 만든 음식을 나누는 일은 숙련된 셰프와 요리를 막 시작한 사람 모두에게 창의성, 배려, 개성을 보여주는 강력한 방법이며, 이는 필터로 꾸민 프로필 사진을 훨씬 뛰어넘는 가치이다."

그는 이어 "우리의 조사에 따르면 요리를 사랑한다는 사실을 드러내는 것만으로도 데이트 성공 가능성이 크게 높아진다. 음식은 언제나 사랑의 보편적 언어였으므로, 설렘을 찾고 있다면 #서빙싱글즈 운동에 동참해 시그니처 요리로 자신을 표현해 보라"고 덧붙였다.

요리하는 싱글 베스트 프렌드가 있는가? 틱톡(@knorr)에서 크노르의 #서빙싱글즈 브랜드 필터를 사용해 친구와 그들의 가장 맛있는 시그니처 요리를 소개하는 영상을 제작하면 된다. #서빙싱글즈와 @Knorr를 태그하면, 크노르가 일상 속 싱글 요리사들의 프로필을 추가 노출해 더 나은 로맨틱한 인연을 찾을 수 있도록 지원한다.

조사 정보: 본 조사는 센서스와이드(Censuswide)가 영국, 미국, 독일, 멕시코, 프랑스, 베네룩스(네덜란드•벨기에), 필리핀, 인도네시아, 아르헨티나, 남아프리카공화국, 브라질, 나이지리아, 이탈리아 등에서 데이팅에 열려 있고 데이팅 앱을 사용하는 18~35세 응답자 1만 4503명을 대상으로 실시했다. 데이터 수집 기간은 2025년 12월 24일부터 2026년 1월 30일까지다. 센서스와이드는 시장조사협회(Market Research Society) 회원으로서 MRS 행동강령 및 ESOMAR 원칙을 준수한다.

