Est-ce la fin des applications de rencontre ? La génération Z abandonne la culture du « swipe-by » au profit de relations sérieuses dans la cuisine

Les célibataires de la génération Z passent 156 heures par an sur des applications de rencontres pour seulement six relations.

Knorr secoue les habitudes de rencontres en associant nourriture et amitié

#ServingSingles encourage les amis à recommander des cuisiniers célibataires.

ROTTERDAM, Pays-Bas, 13 février 2026 /PRNewswire/ -- Après avoir passé environ 156 heures par an sur les applications de rencontres, soit l'équivalent de six jours et demi, pour finalement n'obtenir que six relations sérieuses en moyenne, les célibataires des générations Z et Y rompent officiellement avec la culture du « swipe-by » à l'origine chez eux d'un sentiment de découragement.

Knorr’s new study reveals a growing appetite for authenticity, as singles swap curated profiles for the unfiltered connection of a shared meal.

Ce changement culturel reflète une tendance croissante chez les jeunes célibataires à adopter des méthodes de rencontre plus authentiques (une présentation par un ami et des partages d'expérience, par exemple) au lieu de se fier à la nature impersonnelle des applications de rencontre.

Une nouvelle étude commandée par l'entreprise alimentaire Knorr a révélé que près de trois quarts (72 %) des célibataires de la génération Z remettent en question l'authenticité des profils de rencontres, tandis que deux tiers (65 %) admettent qu'ils ont du mal à trouver quelqu'un dont les priorités correspondent aux leurs. La swipe-fatigue (cette lassitude ressentie après avoir utilisé trop longtemps des applications de rencontres) est grande, mais il y a un phare dans la nuit : le charme irrésistible de la cuisine.

Selon l'enquête, plus des quatre cinquièmes (82 %) trouvent très attrayant un partenaire potentiel ayant le goût de la cuisine, 78 % sont séduits par la confiance culinaire et 76 % tombent sous charme de quelqu'un qui cuisine pour les autres. En effet, pour les trois quarts (74 %) des célibataires de la génération Z, la cuisine arrive en tête des caractéristiques séduisantes, devançant les propriétaires de voiture tape-à-l'œil (47 %) et les adeptes du fitness (59 %).

Découvrez #ServingSingles, où Knorr encourage les gens à mettre leurs amis gastronomes célibataires sous le feux des projecteurs. À l'opposé de la culture du « swipe-by », la cuisine apporte tous les ingrédients propices à de véritables histoires d'amour, ramenant le téléphone à ce pourquoi il a été conçu et faisant la part belle aux présentations d'antan par des amis dignes de ce nom. En mélangeant restauration, amitié et amour moderne, elle place l'authenticité au cœur des rencontres d'aujourd'hui.

Inspirée par la tendance virale #DateMyFriend , la tendance #ServingSingles invite chacun à mettre à l'honneur ses amis célibataires passionnés de cuisine, afin de prouver que l'amour commence par un bon repas.

Les membres de la génération Z peuvent présenter leurs amis célibataires amoureux de cuisine sur TikTok, en indiquant leur prénom, leur tranche d'âge et leur plat fétiche à l'aide du hashtag #ServingSingles et d'un filtre de marque. Knorr mettra en avant les vidéos de référence pour atteindre encore plus de célibataires en faisant de la cuisine le stade ultime de l'histoire d'amour.

L'enquête a également révélé que la cuisine est considérée comme attrayante parce qu'elle rapproche les gens (35 %), fait l'objet d'un véritable effort (32 %) et est souvent le début d'une histoire d'amour (34 %), des qualités dont aucun profil de rencontre ne peut se targuer.

En outre, les amis et la famille jouent un rôle plus important que jamais dans les rencontres d'aujourd'hui : près de deux tiers (64 %) des célibataires déclarent qu'ils feraient confiance à un ami pour leur recommander un rendez-vous, tandis que plus d'un tiers (36 %) se tournent vers leurs frères et sœurs pour obtenir des conseils en amour.

De toute évidence, le besoin d'une oreille attentive pour les rencontres n'a jamais été aussi grand, car l'étude montre que les célibataires de la génération Z consultent plus de 29 profils par semaine, en moyenne. Au cours des 12 derniers mois, près de la moitié (48 %) ont eu moins de cinq premiers rendez-vous, tandis qu'une relation tissée par l'intermédiaire d'une application de rencontre ne dure en moyenne que six mois.

Nicky Neerscholten, Global Head of Digital and Masterbrand chez Knorr, a déclaré : « Avec #ServingSingles, Knorr roule pour les célibataires en mettant en avant la cuisine comme étant la botte secrète en matière de rencontre. Nous avons pour mission de rendre les cuisiniers célibataires incontournables, car que vous ayez le niveau d'un chef étoilé ou d'un commis de cuisine, le partage d'un repas fait maison est un moyen efficace de faire preuve de créativité, d'attention et d'individualité, des caractéristiques qui vont bien au-delà d'une simple photo de profil filtrée.

« Notre étude prouve que le simple fait de mettre en avant votre amour de la cuisine peut considérablement augmenter vos chances de décrocher un rendez-vous. La nourriture a toujours été le langage universel de l'amour, alors si vous recherchez l'étincelle, rejoignez le mouvement #ServingSingles et laissez le plat du chef faire le reste. »

Votre meilleur ami est célibataire et cuisine ?! Créez une vidéo les présentant, ainsi que leur plat de prédilection le plus savoureux, en utilisant le filtre de marque #ServingSingles de Knorr sur TikTok (@knorr). N'oubliez pas de taguer #ServingSingles et @Knorr pour dynamiser les profils des cuisiniers célibataires au quotidien et leur donner ainsi plus de chances de trouver l'amour.

Informations sur l'enquête : L'étude a été menée par Censuswide auprès d'un échantillon de 14 503 répondants (âgés de 18 à 35 ans) ouverts aux rencontres et utilisant des applications de rencontres, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne, au Mexique, en France, au Benelux (Pays-Bas et Belgique), aux Philippines, en Indonésie, en Argentine, en Afrique du Sud, au Brésil, au Nigeria et en Italie. Les données ont été collectées entre le 24.12.2025 et le 30.01.2026. Censuswide respecte et emploie des membres de la Market Research Society et suit le code de conduite de la MRS et les principes d'ESOMAR.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2891379/Knorr.jpg