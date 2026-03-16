無限極亮相 FHE2026，復合多糖築牢免疫健康防線

在專題分享環節，無限極前沿技術高級研究員朱穎博士帶來《藥食同源復合多糖免疫功效評價體系創新與實踐》主題報告，以科學詳實的實驗數據與案例，系統闡釋復合多糖在免疫調節領域的應用價值與科學支撐。針對現代人群亞健康痛點，無限極創新構建睡眠剝奪/壓力致免疫力低下小鼠模型，更貼合現代人因不良生活習慣導致的免疫力低下狀態，實驗證實復合多糖可協同增效提升機體免疫指標，有效減少疲勞感與流感感染風險，該方法還由無限極牽頭形成團體標准，為行業免疫功能評價提供新參考。特別值得一提的是，無限極采用循證醫學金標准開展多中心、隨機、雙盲、平行對照人體臨床試驗，以240名受試者為期3個月的嚴謹數據驗證[1]，增健口服液可有效提升人體免疫活力指數、增強免疫防御能力，為行業建立人體功效評價范式樹立了標桿。

在大會圓桌論壇中，無限極前沿技術研究總監陳亮博士圍繞行業發展趨勢，分享了企業在藥食同源領域的實踐思路與核心優勢。他表示，無限極始終堅持經典方劑的傳承與創新，通過中草藥科技，深挖藥食同源原料中復合多糖活性成分價值，實現組方協同增效，讓傳統養生智慧精準對接現代健康需求；同時融合人工智能與實驗室、臨床研究，構建高效研發模型提升創新效率，並圍繞安全性、有效性等關鍵維度，完善復合多糖免疫調節功效評價標准，積極推動行業公認研究與評價規范形成，促進行業規范化發展。

從創新功能評價方法的建立，到經典方劑現代化轉化，再到臨床實證充分驗證，無限極在多糖與免疫領域的研究始終立足「以用戶為中心」，以扎實的科研實力推動技術與產品創新。此次亮相FHE2026，既是企業科研成果的集中展示，更是與全球行業同仁交流合作、共促發展的重要契機。

未來，無限極將繼續堅守弘揚中華優秀養生文化的初心，大力發展中草藥科技，持續深耕復合多糖與免疫領域的研究與應用，以高品質、可感知功效的中草藥健康產品滿足大眾健康需求。同時，企業將積極推動行業標准建設，與行業同仁攜手助力健康食品行業向科學、精準、可持續方向發展，為健康中國建設貢獻更多產業力量。

SOURCE 無限極（中國）有限公司