深圳 GSMA 創新論壇關注流動 AI、低空經濟與中國數碼生態系統的全球市場機會

探索流動 AI 如何賦能垂直產業和發表《營運商引導的垂直行業 AI 案例》報告

隨著 MWC26 上海公佈最新策略夥伴名單，各界日益期待此活動舉行。

中國深圳2025年12月9日 /美通社/ -- GSMA 今天在深圳舉行創新論壇，匯聚全球商業、科技與政策制定領域領袖，共同探索中國數碼生態系統的三大變革成長引擎：移動 AI、迅速崛起的低空經濟與全球市場機會。

GSMA 大中華區總裁斯寒表示：「中國於數碼基礎設施、5G 部署與現實世界 AI 應用方面，持續領先全球。GSMA Intelligence 的 21 個國家/地區內數千家企業調查顯示，中國的數碼轉型得分，名列前茅，並處於創新與科技發展的前沿[i]。今天活動獲我們全面 AI 最佳實踐報告見解所支援，而為業界領袖和政府提供一個寶貴平台，分享成功案例、處理共同挑戰和建立合作夥伴關係，從而推動業界發展。」

GSMA 創新論壇是 GSMA 重要年度平台，而這平台為業界最關鍵話題，展開對話。一直以來，該論壇在北京舉辦。然而，今年首次移師深圳。深圳作為低空經濟基礎設施與供應鏈發展的先驅，也是全球許多擴張型科技領袖企業的所在地，因此提供一個獨特兼活力的環境——尤其是在推動 AI 方面。

在此論壇期間，GSMA 發表重點為中國垂直產業營運商用例的年度報告。該報告題目為《營運商實踐：AI 大模型賦能垂直行業標竿案例集 2025》，並分析四大優先領域（創新客戶服務與網絡營運、醫療與智能教育、工業升級與智能製造，以及公共服務與社會管治）內，近 20 個營運商主導的部署專案。

該報告深入分析業界挑戰、科技解決方案、關鍵創新，以及各個案例帶來的核心價值。雖然該等研究結果提供實用兼可複製的經驗，以及獨特的中國見解，也由於全球流動營運商和垂直產業大規模地加速部署大型模式 AI，而向全球流動營運商和垂直產業提供資源。

期待 MWC26上海

除了 GSMA 最近宣佈 17 間公司外，還宣佈更多支持 MWC26 上海的策略合作夥伴。每個策略合作夥伴均帶來產業與科技領導能力，而為 MWC26 上海塑造作出重要貢獻。新策略合作夥伴包括中國鐵塔、Fraunhofer、NTT Data、Quectel、Singtel、Telenor 和全球雲網寬帶產業協會 (WBBA)。MWC26 上海的議程將集中於思想領導主題——智能基礎設施、智聯共生、企業智變與流動 AI。MWC26 也將推出特色新展區，包括流動 AI 創新展示區、國際創新展團、城市展館、數碼轉型垂直行業專區與「未來星座」衛星產業專區。

GSMA 創新論壇 — 重要特點

該論壇於 GSMA 與 WBBA 之間，透過舉行一場討論全球市場關鍵成長機會的特別爐邊談話，而拉開序幕。

低空經濟： 業界專家們將探討商用 UAV（無人飛機或無人機）與電動垂直起降飛機 (eVTOL) 的爆炸增長，重點介紹 5G/6G 網絡在視距操作 (BVLOS) 與大規模商業部署的關鍵賦能作用。

業界專家們將探討商用 UAV（無人飛機或無人機）與電動垂直起降飛機 (eVTOL) 的爆炸增長，重點介紹 5G/6G 網絡在視距操作 (BVLOS) 與大規模商業部署的關鍵賦能作用。 流動 AI： 現實世界案例研究表示，無處不在的連接、即時數據與日益複雜的 AI 模型之間，存在強大良性循環。

現實世界案例研究表示，無處不在的連接、即時數據與日益複雜的 AI 模型之間，存在強大良性循環。 全球市場： 高級行政人員將就主要地區（亞洲和歐洲等）的業務與合作，分享實務經驗。

如對 MWC26 上海感興趣，請按此預先報名參加。

MWC26 上海舉行前，MWC26 巴塞隆拿將於 2026 年 3 月 2 日至 5 日匯聚全球領導、思想領袖、創新者與政策制定者，共同慶祝第 20 屆舉辦。此活動已開始接受報名。

[i]《中國移動經濟 2025》報告第二章，《全球數碼轉型調查》

