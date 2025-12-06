4YFN26 Awards：認識 20 強新創企業，共同構築未來光景

倫敦2025年12月7日 /美通社/ -- 全球最具標誌性的新創盛會 4YFN26 將於明年 GSMA MWC26 Barcelona 世界行動通訊大會期間，重返巴塞隆納展覽中心標誌性的 Gran Via 展館，為 2026 年最令人振奮的新創企業帶來突破性的展示盛會。從數百間參賽企業中脫穎而出，2026 年度頂尖 20 強新創企業，展現五大關鍵產業領域中最耀眼的創意與領先思維。

以 4YFN26 Awards 作為壓軸，前 20 強企業將角逐總冠軍寶座。4YFN 前 20 強企業將於巴塞隆納 4YFN 首日參與4YFN Awards 準決賽。這場舞台上的創業競賽將在頂尖投資人與產業專家組成的評審團面前舉行。評審團將依據創新性、可拓展性及影響力等標準進行評選，並於當日選出五名決賽入圍者。

五位決賽入圍者將晉級 4YFN 大獎決賽，於 3 月 4 日在 Banco Sabadell 舞台再度角逐，爭奪眾人夢寐以求的 4YFN 大獎桂冠。冠軍得主將獲得由 GSMA Foundry 贊助的 20,000 歐元現金獎勵。

4YFN26 Awards 排名前 20 名包括：

氣候科技 (Climate Tech)

Greenlyte Carbon Technologies GmbH（德國） ─ 從空氣中捕獲二氧化碳，並將其轉化為綠色氫氣及合成燃料原料。

─ 利用人工智能 (AI) 分析、物聯網和土壤智能以提高農場生產力，從而優化輸入使用和作物健康。

─ 使用由 AI 驅動的天氣情報解決方案來增強天氣預測，以預測並適應極端天氣。

─ 透過無化學物質的可持續處理過程來再生工業水，以減少污染。

數碼視野 (Digital Horizons)

AIM Intelligence（韓國） ─ AI 安全中間軟件在 AI 企業系統中檢測，定位和消除風險。

─ 利用專為新興威脅環境設計的安全工具來保護企業 AI 模型和數據管道。

─ 為大規模數字交易構建 AI 驅動的商務基礎架構和作業系統。

─ 通過保護應用程序和代理程式免於濫用或數據洩漏，幫助公司安全部署和擴展生成式人工智能 (generative AI)。

金融科技 (Fintech)

Dost（西班牙） ─ 利用由 AI 驅動的工作流程，為成長的企業自動化財務營運。

─ 讓人們和企業直接從銀行帳戶付款，無需使用實體卡片。

─ 透過分期融資，為新興市場的用戶提高智能手機的接達權限。

─ 透過統一成本管理工具，協助企業減少軟件即服務 (SaaS)、雲端及信用卡開支。

健康科技 (Health Tech)

AI Diagnostics（南非） ─ 提供由 AI 驅動的診斷工具，可支援在資源匱乏的醫療環境中進行結核病篩檢與早期偵測。

─ 使用 AI 代理程式自動化臨床試驗操作，簡化研究團隊的計劃和執行流程。

─ 為臨床醫師提供快速、基於實證的答案，以提升醫療現場的診療決策品質。

─ 運用 AI 成像科技識別與追蹤胰臟癌前病變，以實現更早期的臨床介入治療。

流動前線 (Mobile Frontiers)

ConnectHear（巴基斯坦） ─ 透過即時手語翻譯與 AI 輔助警示系統，為聽障使用者打造無障礙的溝通渠道。

─開發系統以延長衛星在極低地球軌道中的使用壽命。

─ 透過提升速度、私隱與效能的工具，優化裝置端人工智能的運作表現。

─ 透過單一平台讓旅客能啟用特定區域的 eSIM 方案，從而簡化全球上網服務。

立即報名參加 4YFN26

每年，4YFN 匯聚投資者、創辦人與產業領袖，共同探索那些塑造下一波創新浪潮的凌雲壯志與頂尖科技。其 2026 年新主題 Infinite AI 捕捉創辦人突破 AI 疆界的澎湃能量，同時彰顯 4YFN 作為活力樞紐的角色——在此，創意碰撞交融，商機應運而生，新銳企業躍上全球舞台。2026 年，4YFN 將在 8.0 及 8.1 展廳的五個舞台，上展示數百間新創企業，提供滿載的展示區、現場提案環節，以及專為創辦人與投資者、企業及全球媒體搭建聯繫橋樑的活動計劃。請在此處預訂您在 4YFN 26 的位置。

請按此以閱讀完整新聞稿。

