GSMA 表示：印尼須加快針對性數碼投資，以躋身亞太區領先數碼國家行列

隨著騙案日益猖獗，投資重點須涵蓋頻譜、鄉郊覆蓋及支援 AI 的基建

印尼雅加達2025年12月11日 /美通社/ -- GSMA 今日呼籲印尼採取更果斷、由投資帶動的策略，以加速當地的數碼轉型並推動創新。GSMA 亦概述了其近期發表的《2025 GSMA 數碼國家》(GSMA Digital Nations 2025) 及《2025 東盟消費者詐騙》 (ASEAN Consumer Scam 2025) 報告的重點發現。

在雅加達舉行的數碼國家峰會（Digital Nation Summit，簡稱 DNS）上，GSMA 提出了一項務實方案，旨在透過政策確定性和跨界別合作的支持，釋放私人資本，並加快部署 5G 頻譜、光纖回程網絡及支援人工智能 (AI) 的數據中心。

印尼企業對數碼轉型的需求強勁，在區內名列前茅。GSMA Intelligence 最近對東盟 580 多家公司進行的調查顯示，印尼企業預計在 2025 至 2030 年間，平均將 10% 的收入撥作數碼轉型資金，此比例高於東盟 (10.4%) 及全球 (9.8%) 的平均水平。三分之二受訪者將 AI 列為首三大開支範疇，超過一半受訪者視支援 5G 的物聯網 (IoT) 為未來增長的關鍵，這突顯了該國利用下一代科技提升競爭力和安全性的決心。

根據 GSMA Intelligence 數據，印尼下一波 5G 投資有望在 2024 至 2030 年間，為該國經濟帶來額外 410 億美元的國內生產總值 (GDP) 增長，充分體現數碼連接對經濟帶來的變革性影響（資料來源：GSMA Intelligence，《打造具韌性的數碼國家：對印尼未來的建議》，2023 年 12 月）。自 2015 年以來，流動網絡營辦商已在印尼的網絡基建和服務方面投資近 290 億美元。若配合合適的投資環境，預計業界（包括營辦商和生態系統合作夥伴）將在 2024 至 2030 年間額外投入 160 億美元，並將重點放在 5G 網絡的推展上。

GSMA 亞太區負責人 Julian Gorman 表示：「印尼憑藉其規模、創業活力及年輕且高度互聯的人口，擁有領先區內的強大優勢。目前的當務之急是將資金投放在關鍵領域：價格合理且具可預測性的頻譜、具韌性的回程網絡，以及支援 AI 且可持續的數據中心，同時配合具透明度的消費者保障措施。透過清晰的政策訊號和跨界別執行，印尼可透過引入私人資本、加強防範詐騙及加速群島的包容性增長來推動創新。」

GSMA 的《數碼國家》報告追蹤了亞太區國家在基建、創新、數據管治、安全及人才這五大支柱的進展，點出了投資能產生最大效益的領域。在 21 個受評測國家中，印尼排名中游。報告雖然顯示印尼在人才、數碼技能和網絡安全方面具備優勢，但也指出在創新和投資方面仍有改善空間。中頻頻譜分配的延誤、鄉郊覆蓋不均以及支援 AI 的能力有限，都有可能在需求加速之際窒礙發展勢頭。

消費者信心亦面臨考驗。《2025 東盟消費者詐騙報告》中有關印尼的數據反映了東盟的整體趨勢，45% 成年人表示曾遭受詐騙，68% 受害者蒙受金錢損失。具體而言，印尼的詐騙接觸方式更傾向於「流動優先」，通訊應用程式 (OTT) 訊息 (50%) 和語音通話 (44%) 的比例均高於東盟平均水平。令人鼓舞的是：81% 的印尼人支持營辦商在高風險時刻分享最少量、具特定用途的網絡訊號（例如 SIM 卡更換和號碼驗證）以阻截欺詐，這為更廣泛應用 GSMA Open Gateway 反欺詐 API 鋪平了道路。

印尼三大流動網絡營辦商 Telkomsel、Indosat Ooredoo Hutchison 和 XLSmart 已結成聯盟，透過共同採用 Open Gateway API（如 SIM 卡更換、號碼驗證和裝置位置）來保障支付和登入安全，以保護客戶免受詐騙及其他網絡安全風險的侵害。

閱讀完整新聞稿：此處。

SOURCE GSMA