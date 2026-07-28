暖哇科技榮獲 InsuranceAsia News 2026 中國區「數碼轉型卓越獎」

上海和香港2026年7月28日 /美通社/ --暖哇科技憑藉以AI推動保險業務全流程數碼轉型的創新實踐，榮獲InsuranceAsia News 2026年度保險業卓越大獎（Country Awards for Excellence 2026）中國區「數碼轉型卓越獎」（Excellence in Digital Transformation）。

該獎項涵蓋亞太13個國家及市場，得獎者經多階段評估選出。其中，「數碼轉型卓越獎」旨在表揚以科技與創新推動保險市場變革的企業。

這項榮譽不僅肯定了暖哇科技的技術創新與業務價值，亦顯示其在中國內地複雜保險場景中經充分驗證的保險AI能力，正獲得更廣泛的國際業界關注。

經內地市場驗證，以香港為支點拓展全球業務

2026年以來，暖哇科技加快推進國際業務。公司以香港為區域業務樞紐，圍繞核保、理賠、風險管理及客戶經營推進相關方案應用，並逐步拓展至東南亞及中東等市場，發揮香港連接內地與全球市場的樞紐作用。

暖哇科技在香港，以及東南亞、中東等市場受到關注，源於其健康險AI能力在內地市場經過長期實踐與規模化驗證。龐大的業務規模、多樣化的醫療文件與診療路徑、持續迭代的保險產品，以及新舊系統並存的技術環境，對AI的準確性、穩定性及合規性，以及場景適配、系統整合與規模化部署能力提出了更高要求。

經過這一高強度的現實「壓力測試」，暖哇科技已形成一套能夠切實支撐業務成果的系統能力，為保險機構落實健康策略、升級健康險經營及提升客戶全生命週期價值提供系統性支援，並進一步延伸至更多險種及業務場景。這套可復用、可規模化部署的保險AI能力體系，既回應了全球保險機構共同面對的營運成本上升、欺詐、浪費及濫用（FWA），以及客戶留存壓力，也為暖哇科技拓展不同市場奠定了堅實基礎。

三重能力構建核心價值

支撐暖哇科技由內地走向香港及不同市場的，並非單一產品或單點解決方案，而是一套覆蓋保險經營全鏈路、兼具行業專業能力與規模化交付經驗的AI體系。其核心價值主要體現在三個方面。

以全鏈路智能化能力，推動保險經營體系升級。暖哇科技將大語言模型與多智能體系統融入客戶互動、核保、理賠及風險管理等核心環節。隨着業務數據與專業知識持續沉澱，系統形成能夠在實際業務運行中不斷學習和優化的智能決策閉環。

以「保險＋醫療」雙重專業能力，構築保險業AI的專業壁壘。暖哇科技在中國內地建立了具領先規模的保險與醫療雙重專業知識庫，將醫學知識與保險條款轉化為機器可讀、可計算及可執行的決策邏輯。透過融合大語言模型、專業知識、業務規則及風險模型，暖哇科技使AI能夠處理複雜保險場景，而非僅限於通用能力或簡單流程的自動化。

以規模化應用能力，驗證數碼轉型的業務價值。「阿拉莫斯」AI客戶經營方案已應用於首年保費合計約人民幣130億元的相關保險業務，持續提升客戶互動、需求識別及服務效率；「羅布泊」AI理賠最高實現85%的案件自動化處理，理賠審核準確率達98%，將AI能力轉化為可衡量、可驗證的業務成果。

截至2025年底，暖哇科技已為115家保險公司提供服務，覆蓋中國內地按保費收入計算的十大保險公司中的9家，累計處理超過2.21億件承保審核及理賠案件。這些規模化實踐表明，暖哇科技的保險業垂直模型、產品應用及規模化交付能力，已在複雜業務場景與保險核心生產環境中得到長期驗證。

跨市場部署並非簡單複製面向中國內地市場開發的方案。針對不同市場的醫療體系、費用結構、保險規則、語言環境及監管要求，暖哇科技對醫學知識體系、條款映射、文件處理及業務流程進行本地化適配。「核心能力可復用、本地知識重新構建」，是暖哇科技將健康險AI經驗轉化為跨市場價值的關鍵。

未來，暖哇科技將繼續與來自不同市場的保險機構攜手，推動保險業由流程數碼化邁向經營智能化，創造更具確定性和可持續性的長期價值。

SOURCE 暖哇科技國際有限公司