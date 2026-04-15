KUN เปิดตัวกลยุทธ์ AI Agentic "1-1-4-6" ในงาน Money20/20 Asia
News provided byKUN
15 Apr, 2026, 12:00 CST
กรุงเทพฯ, 15 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- ในงาน Money20/20 Asia อันทรงเกียรติ ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) บริษัท KUN ได้ประกาศการพัฒนาเพื่อยกระดับแบรนด์ครั้งสำคัญ โดยกำหนดจุดยืนใหม่ระดับโลกในฐานะ "แพลตฟอร์มการชำระเงินดิจิทัลเฉพาะทางที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อภาคเศรษฐกิจจริง" (The Trusted Vertical Digital Payments Platform for Real Economy)
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ หากยังเป็นการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างที่ลงลึกระดับรากฐาน โดยสะท้อนถึงการยกระดับของกรอบแนวคิดและตรรกะการดำเนินธุรกิจสู่รูปแบบใหม่ ซึ่งมีแกนสำคัญอยู่ที่แนวคิด "การพลิกโฉมประสิทธิภาพทางการค้า" ซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของโลกธุรกิจในปี 2569 ด้วยการผสานองค์ความรู้เชิงลึกในอุตสาหกรรม เข้ากับศักยภาพของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ครบวงจร (full-stack) KUN มุ่งมั่นที่จะมอบความปลอดภัยของธุรกรรมที่มีความแน่นอนและตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนองค์กรระดับโลกให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน
ปลดล็อกความเร็วของสินทรัพย์ระดับโลกผ่านรากฐานอัจฉริยะ
กลยุทธ์ "1-1-4-6" ที่ KUN เปิดตัวใหม่นี้ ตั้งอยู่บนโครงสร้างหลัก ได้แก่ หนึ่งทางเข้า หนึ่งเครือข่าย สี่กลไกขับเคลื่อน และหกสถานการณ์การใช้งาน ดังนี้:
- KUN Space™ (ทางเข้า): ในฐานะแพลตฟอร์มดิจิทัลแบบครบวงจรสำหรับการชำระเงินและบริการทางการเงิน เวอร์ชันอัปเกรดของ Space™ สามารถเชื่อมโยงสินทรัพย์ในทุกสถานการณ์ได้อย่างลึกซึ้งและครอบคลุม โดยขับเคลื่อนด้วยระบบสนับสนุนและการบริหารความเสี่ยงด้วย AI ตลอด 24 ชั่วโมง จึงมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น เข้าใจง่าย และพร้อมใช้งานได้ทันทีตั้งแต่เริ่มต้น
- KUN Nexus™ (เครือข่าย): ทำหน้าที่เป็น "ศูนย์ประสาทอัจฉริยะ" เครือข่ายสภาพคล่องระดับโลกที่ขับเคลื่อนและประสานงานด้วย AI นี้ ทำหน้าที่เชื่อมช่องว่างของโครงสร้างพื้นฐานระหว่าง Web2 และ Web3 เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ พร้อมทั้งใช้การกำหนดเส้นทางธุรกรรมอย่างชาญฉลาด เพื่อให้การแลกเปลี่ยนมูลค่าเป็นไปอย่างราบรื่นไร้อุปสรรค แม้อยู่ภายใต้กรอบกฎระเบียบที่หลากหลาย
- 4 กลไกผลิตภัณฑ์ & 6 สถานการณ์การใช้งานตามอุตสาหกรรม: ขับเคลื่อนโดย KUN | Pay (บริการชำระเงินระดับโลก), KUN | Cards (การออกบัตร), KUN | Money (การเงินบนบล็อกเชน) และ KUN | Agent (การชำระเงินแบบ AI Agentic) โดย KUN เสริมศักยภาพการไหลเวียนของสภาพคล่องในหกอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ สินค้าโภคภัณฑ์เทกอง การค้าทั่วไป อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนแบบ B2B การค้าบริการ ระบบนิเวศ Web3 และแอปพลิเคชัน AI
จากโครงสร้างพื้นฐานสู่กลไกอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยแอปพลิเคชัน
ที่บูธ 1013 (QSNCC) KUN ได้นำเสนอศักยภาพในการแปลงตรรกะที่ซับซ้อนของการชำระบัญชีข้ามพรมแดน ให้กลายเป็นประสบการณ์การโต้ตอบอัจฉริยะที่เข้าใจง่ายและควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการจัดแสดงภายในงานแล้ว ดร. Louis Liu ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของ KUN ยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมเวทีเสวนาอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 เมษายน ภายใต้หัวข้อ "Bridging TradFi and DeFi for Inclusive Cross-Border Finance" โดยเขาได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้นำในอุตสาหกรรมระดับโลก เพื่อสำรวจแนวทางการเงินที่ครอบคลุมและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้าถึงได้ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยการมาบรรจบกันของโครงสร้างพื้นฐาน
ในช่วงเย็นของวันเดียวกัน KUN ได้จัดงาน Strategy Launch & Cocktail Reception แบบเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อเปิดตัวกลยุทธ์ AI Agentic ของบริษัทอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ ทางบริษัทได้นำเสนอพิมพ์เขียว "KUN's Evolution Blueprint" เพื่อส่งเสริมการเติบโตของภาคเศรษฐกิจจริงในระดับโลก เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เสมือนเครื่องยนต์ความเร็วสูงที่ขับเคลื่อนองค์กรเพื่อขยายธุรกิจสู่ตลาดสากล
ภายใต้วิสัยทัศน์ "Seamless Network, Borderless Payments" (เครือข่ายที่ไร้รอยต่อ พร้อมการชำระเงินไร้พรมแดน) KUN ยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงในการมุ่งพัฒนาโซลูชันข้ามพรมแดนแบบครบวงจรที่มีความปลอดภัย สอดคล้องตามกฎระเบียบ และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์องค์กรธุรกิจทั่วโลก
KUN คือบริษัทโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินเชิงนวัตกรรม ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ระบบการชำระเงินดิจิทัลและการเงินแบบฝังตัว ทั้งนี้ KUN ตั้งอยู่บนกรอบใบอนุญาตที่กระจายครอบคลุมในระดับโลก ควบคู่กับระบบกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง จึงสามารถเชื่อมโยงเอเชียเข้ากับตลาดเกิดใหม่ที่มีอัตราการเติบโตสูงในแอฟริกา ลาตินอเมริกา และตะวันออกกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในฐานะ แพลตฟอร์มการชำระเงินดิจิทัลเฉพาะทางที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อภาคเศรษฐกิจจริง บริษัทได้ดำเนินงานผ่านสี่เสาหลัก ได้แก่ การชำระเงินดิจิทัลข้ามพรมแดน (Cross-Border Digital Payments), การเงินบนบล็อกเชน (On-Chain Finance), การออกบัตร (Card Issuing) และการชำระเงินแบบ AI Agentic (AI Agentic Payments) KUN ผสานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และบล็อกเชนเข้าด้วยกัน เพื่อมอบบริการด้านการชำระเงินและธุรกรรมแบบครบวงจรที่มีความปลอดภัย สอดคล้องตามกฎระเบียบ และมีประสิทธิภาพสูงให้แก่ลูกค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนแบบ B2B การค้าบริการ ระบบนิเวศ Web3 และแอปพลิเคชัน AI
ด้วยโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการนี้ KUN ทำหน้าที่เสมือนเป็นเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนการเติบโต ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถขยายธุรกิจสู่ระดับโลกด้วยความรวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือ และการเชื่อมโยงทางการเงินอย่างไร้รอยต่อ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KUN ได้ที่ www.kun.global
ติดต่อ: [email protected]
SOURCE KUN
Share this article