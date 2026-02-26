世界健身-KY公布2025全年稅後淨利達新台幣4.091億元 第4季每股盈餘達 1.53 元

董事會通過第4季每股配發 4.11元現金股利

台北2026年2月26日 /美通社/ -- 台灣第一大健身連鎖品牌世界健身-KY（股票代號：2762）於2月24日公布其 2025 全年營運結果。在營收成長及營業利潤率改善的帶動下，公司獲利呈現穩健成長，第4季的表現尤為強勁。

主要財務亮點

2025 全年淨利： 新台幣 4.091 億元（1,276 萬美元）— 較2024年成長 16.3%。

2025 第4季淨利： 新台幣 1.669 億元（520 萬美元）— 較2024年成長 175.8%。

2025 第4季每股盈餘（EPS）： 新台幣 1.53 元

2025 年第3季為 1.04 元。

2024 年第4季為 0.55 元。

股利政策：

2025 第4季股利：每股新台幣 4.11 元（預計於 2026 年 4 月2日發放）。

營運凸顯了會籍費、私人教練課程、特許經營以及全網營運效率方面的強勁動能。每股盈餘（EPS）呈現季度持續改善，第4季 EPS 達到 1.53元，反映了 2025 年全年的持續營收成長及顯著的利潤率擴張。

董事會通過的第四季每股新台幣 4.11 元股利，使 2025 全年現金股利總額達到每股新台幣 5.95 元。此分配凸顯了世界健身強勁的門市現金流產生能力及穩健的財務狀況，使其在獎勵股東的同時，仍能持續投資於據點擴張、服務創新及國際市場機會。

世界健身董事長柯約翰表示， 2025 年對世界健身來說是轉型的一年，第4季的優異表現為全年的穩健成長畫下完美句點。世界健身專注於高利潤服務、營運卓越及策略性全球擴張，推動了顯著的獲利增長，隨著繼續鞏固在台灣及國際上的地位，對邁入新年度的動能充滿信心。

展望 2026 年，世界健身已準備好持續加速發展。其中，計畫新增 12-15 家直營據點，鎖定能立即貢獻獲利的高潛力地點。為推動現有健身中心的同店銷售成長，世界健身將推出創新產品與服務，包括在全網推出一對一及小班制的專業皮拉提斯（Pilates）課程，以及 AI 驅動的健康管理平台，透過整合數位工具提供個人化健康洞察、數據追蹤及強化的會員體驗。

註：美金兌新台幣匯率以31.18計算

項目 2025 Q4 2025 Q3 季增(減)% 2024 Q4 季增(減)% 營業收入 2,878,482 2,823,808 1.94 2,541,528 13.26 營業毛利 598,142 471,877 26.76 392,248 52.49 稅前淨利 214,776 138,660 54.89 74,414 188.62 本期淨利 166,896 113,177 47.46 60,513 175.80

單位：新台幣仟元

【關於世界健身-KY】

World Gym Corporation，為台灣第一大健身連鎖品牌，目前在台139個據點。於2024年完成收購World Gym International，擁有此標誌性品牌World Gym及全球經營權，為全球健身領導品牌。其加盟網絡遍佈10個國家、284個地點，為90萬名成員提供服務。將持續以最先進的設施、創新的課程和科技驅動的計畫，與世界各地一起實現健身目標和享受健康的生活方式。

