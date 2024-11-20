比利時獨角獸公司 Odoo S.A. 宣佈 5 億歐元資本交易，公司估值升至 50 億歐元

自 2002 年 4 月成立以來，Odoo S.A. 一直致力為中小型企業，開發並持續增強一套全面的管理軟體應用程式。現時，Odoo 擁有超過 1,300 萬名使用者，每月新增超過 7,000 名新客戶，已在管理軟體業界建立強大地位。Odoo 平台以其直觀易懂、操作簡單的設計而聞名，讓不同公司能夠專注處理最重要的事務：提高客戶滿意度、推動創新、優化業務流程，以及高效率擴展營運。

Odoo S.A. 已實現 40% 的持續每年增長率，預計未來 12 個月內，賬單總額將超過 6.5 億歐元，目標是至 2027 年，賬單總額可達 10 億歐元。公司已在全球設立 15 間子公司、建立由 7,500 名合作夥伴組成的網絡，增強全球影響力。計及今次最新投資後，Odoo S.A. 的估值已達 50 億歐元。

CapitalG 是 Google（谷歌）母公司 Alphabet Inc. 旗下的獨立成長型公司。CapitalG 合夥人 Alex Nichols 表示：「Fabien（Odoo 創辦人及行政總裁）與他的團隊，憑藉雄心壯志的願景，打造了一間獨一無二的企業，創造出一套緊密連繫和整合、統一化的商業軟體。Odoo 的應用程式套件，功能強大又易於使用，贏得超過 100 個國家及地區的客戶信賴，這些公司幾乎涉足每個行業，由一人公司至數千名員工的大公司都有。團隊經過 20 年的努力及長遠思維，培育出一個由合作夥伴、貢獻者及用戶組成的強大社群，將會為他們往後多年的發展，提供穩健基礎。我們很高興能與 Fabien 及 Odoo 領導團隊的其他成員合作。」

Sequoia Capital 合夥人 Andrew Reed 則表示：「Odoo 建立了一間出色的軟體公司，擁有獨特的文化、產品套裝，以及生態系統。Odoo 已經是一家規模龐大的企業，但我感覺他們最輝煌的日子還在前方。我們很高興能與 Fabien 及 Odoo 團隊長期合作。」

公司最近於 10 月 2 日推出軟體的最先進版本 Odoo 18，加強了公司的市場地位，提高整體運行表現及客戶體驗。

Odoo S.A. 創辦人兼行政總裁 Fabien Pinckaers 解釋道：「傳統上，ERP 軟體實施成本高昂，並需要大量資源，但往往無法滿足中小企業的實際需求，以及它們不斷變化的需要。我們發展出一套獨特的價值主張，在市場中發揮關鍵推動作用。」

今輪 5 億歐元的投資，證明 Odoo 在投資界獲得國際認可及信任。繼 2019、2021 及 2022 年由 Summit Partners 牽頭投資之外，最新一輪投資更進一步突顯出 Odoo 對投資者的吸引力。

Mubadala 增長主管 Faris Al Mazrui 表示：「Odoo 是全球軟體創新的卓越典範，提供容易擴展、適應能力強大的解決方案，為企業賦能，幫助它們踏上數碼及雲端轉型的旅程。借助 Mubadala 在軟體公司投資方面的專業知識，以及阿聯酋作為發展迅速的高科技樞紐的角色，我們認為，對於有意融入雲端及 AI 人工智能大趨勢的公司來說，Odoo 是傑出的優質合作夥伴。我們很高興能夠支援他們在全球擴展。」

Summit Partners 董事總經理 Antony Clavel 補充說：「Odoo 持續為市場提供解決方案，我們相信他們的方案有助改變商業軟體格局，而他們改革商務軟體市場的發展動力，令人印象深刻。我們很高興歡迎新投資者加入，期待與他們共同努力，支援 Odoo 令人振奮的增長軌跡。」在今次交易後，Summit 仍然是 Odoo 最大的機構股東。Summit 自 2019 年起對 Odoo 進行首輪投資，Antony Clavel 其後曾經在 Odoo 董事會任職。

Odoo 的步伐並不就此停止。展望 2025 年，這間獨角獸公司預計將有更多發展機遇及擴展項目，進一步提升 Odoo 的研發能力，讓公司能夠加速推出創新產品。

Odoo S.A. 商務總監 Sebastien Bruyr 表示：「我們預計未來 3 年內，在歐洲、拉丁美洲及亞太地區，開設 5 間新的子公司。」Odoo 財務總監 Alessandro Mazzocchetti 補充說：「我相信，隨着我們擴大團隊規模及拓展全球市場，Odoo 在 EBITDA 及現金流方面，都可保持盈利。我們將繼續努力，為客戶及合作夥伴服務！」

Wallonie Entreprendre（簡稱 WE）行政總裁 Olivier Vanderijst 表示：「Odoo 管理層的卓越遠見及發展策略，以及他們執行願景的持久毅力，讓公司估值躍升至 50 億歐元，十分了不起，也吸引了世界上最好的投資者。這就是 WE 答允簽署這項交易的原因。我們同時保留公司股東身份，以支援 Odoo 作為本地企業方面的未來發展。」Wallonie Entreprendre 是比利時瓦隆區的投資推廣機構，由數個公共投資基金合併成立。

J.P. Morgan SE 擔任本次交易的獨家配售代理。

SOURCE Odoo S.A.