Odoo S.A. annonce une transaction de 500 millions d'euros, valorisant la licorne belge à 5 milliards d'euros

LOUVAIN-LA-NEUVE, Belgique, 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Odoo S.A., un fournisseur de logiciels de gestion intégré de premier plan, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une transaction de 500 millions d'euros. Celle-ci est menée par CapitalG et Sequoia Capital, avec la participation de BlackRock, Mubadala Investment Company, HarbourVest Partners, AVP et Alkeon. Cette transaction secondaire témoigne de la grande confiance accordée à la vision et à l'impact d'Odoo. Dans ce contexte, les investisseurs actuels, Summit Partners, Noshaq et Wallonie Entreprendre, cèdent une partie de leurs actions, tandis que Summit reste le principal actionnaire institutionnel d'Odoo.

Cette transaction majeure confirme la position de leader d'Odoo dans l'écosystème des logiciels pour PME et souligne sa solidité et rentabilité financière. Elle reflète également la volonté continue de l'entreprise de transformer le secteur des logiciels d'entreprise à l'aide de solutions innovantes et accessibles pour les entreprises du monde entier.

Depuis sa création en avril 2002, Odoo S.A. se consacre à la conception et à l'amélioration continue d'une suite complète d'applications de gestion pour les PME. Aujourd'hui, avec plus de 13 millions d'utilisateurs et l'acquisition de plus de 7 000 nouveaux clients chaque mois, Odoo a su s'imposer solidement dans l'industrie. Reconnue pour son interface intuitive et conviviale, Odoo permet aux entreprises de se concentrer sur l'essentiel : améliorer la satisfaction client, stimuler l'innovation, optimiser les processus opérationnels et développer les opérations de manière efficace.

Odoo S.A. a enregistré une croissance annuelle constante de 40 % et prévoit de dépasser les 650 millions d'euros de chiffre d'affaires au cours des 12 prochains mois, avec l'objectif d'atteindre 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2027. L'entreprise a consolidé sa présence mondiale en créant 15 filiales et en établissant un réseau de 7 500 partenaires à travers le monde. Grâce à ce nouvel investissement, la valorisation d'Odoo S.A. atteint désormais 5 milliards d'euros.

« Fabien et son équipe ont bâti une entreprise unique en son genre, basée sur leur vision ambitieuse d'une suite unifiée d'applications professionnelles étroitement intégrées », a déclaré Alex Nichols, associé chez CapitalG, le fonds de croissance indépendant d'Alphabet Inc., qui est la société mère de Google. « La suite d'applications puissantes et faciles à utiliser d'Odoo a séduit des clients dans plus de 100 pays et dans presque tous les secteurs d'activité, ainsi que des entreprises de toutes tailles, comptant de un à plusieurs milliers d'employés. Les deux décennies de dévouement et de vision à long terme de l'équipe ont permis de bâtir une communauté solide de partenaires, de contributeurs et d'utilisateurs, qui constitue la base du succès pour les années à venir. Nous sommes ravis de nous associer à Fabien et à l'ensemble de l'équipe dirigeante d'Odoo. »

« Odoo a bâti une entreprise de logiciels exceptionnelle, dotée d'une culture, d'une gamme de produits et d'un écosystème uniques », a déclaré Andrew Reed, partenaire, Sequoia Capital. « Odoo est déjà une entreprise exceptionnelle et il semble que le meilleur reste à venir. Odoo a le potentiel à long terme de transformer le marché des logiciels pour PME et d'offrir une valeur ajoutée significative à ses clients. Nous sommes impatients de nous associer à Fabien et à l'équipe d'Odoo pour poursuivre cette aventure à long terme. »

Le lancement d'Odoo 18, la version la plus avancée du logiciel de l'entreprise, le 2 octobre dernier, consolide sa position sur le marché et améliore la performance globale ainsi que l'expérience client.

« Les ERP sont traditionnellement coûteux, nécessitent des ressources considérables pour leur mise en œuvre et ne répondent souvent ni aux besoins réels et changeants des PME. Nous avons développé une proposition de valeur unique qui occupe une place centrale sur le marché », explique Fabien Pinckaers, fondateur et CEO d'Odoo S.A.

Cet investissement de 500 millions d'euros témoigne de la reconnaissance internationale et de la confiance qu' Odoo a su gagner au sein de la communauté d'investisseurs. Après les levées de fonds menées par Summit Partners en 2019, 2021 et 2022, ce nouveau cycle témoigne encore davantage de l'intérêt croissant des investisseurs pour Odoo.

Faris Al Mazrui, Head of Growth chez Mubadala, a déclaré : « Odoo illustre parfaitement l'innovation dans le domaine des logiciels mondiaux, avec des solutions évolutives et adaptables qui aident les entreprises dans leur transformation numérique et leur transition vers le cloud. Grâce à l'expertise de Mubadala dans les investissements logiciels et au rôle des Émirats arabes unis comme hub technologique en pleine expansion, nous considérons Odoo comme un partenaire exceptionnel pour les entreprises qui s'adaptent aux mégatendances du cloud et de l'IA. Nous sommes ravis d'accompagner leur croissance à l'échelle mondiale. »

« Odoo continue d'offrir des solutions qui, selon nous, contribuent à transformer le l'écosystème des logiciels d'entreprise – et ce, avec une traction impressionnante », a ajouté Antony Clavel, directeur général de Summit Partners qui a été membre du conseil d'administration d'Odoo depuis l'investissement initial de Summit en 2019. « Nous sommes ravis d'accueillir de nouveaux investisseurs et nous sommes impatients de collaborer avec eux pour accompagner la trajectoire de croissance remarquable d'Odoo. » À la suite de cette transaction, Summit demeure le principal actionnaire institutionnel d'Odoo.

Odoo ne s'arrête pas là. En 2025, la licorne prévoit déjà de nombreuses autres opportunités et projets d'expansion, visant à renforcer ses capacités en recherche et développement et à accélérer l'innovation au sein de son offre de produits.

« Nous prévoyons d'ouvrir cinq nouvelles filiales au cours des trois prochaines années en Europe, en Amérique latine et en Asie-Pacifique », a déclaré Sébastien Bruyr, directeur commercial d'Odoo S.A. Le directeur financier d'Odoo, Alessandro Mazzocchetti, a ajouté : « Je suis convaincu qu' Odoo restera rentable en termes d'EBITDA et de flux de trésorerie, tout en élargissant notre équipe et notre portée mondiale. Nous continuerons à travailler avec ardeur pour répondre aux besoins de nos clients et partenaires ! ».

Pour Olivier Vanderijst, CEO de Wallonie Entreprendre (WE), « le caractère visionnaire et stratégique du management d'Odoo, ainsi que la rigueur avec laquelle cette vision a été mise en œuvre, ont conduit à une valorisation impressionnante de 5 milliards d'euros, attirant les meilleurs investisseurs du monde. C'est pourquoi WE a signé cette transaction, tout en restant actionnaire afin de soutenir la croissance future de l'entreprise en tant qu'acteur local. »

J.P. Morgan SE a agi en tant qu'agent de placement exclusif pour cette opération.

