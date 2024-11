Odoo S.A. kondigt een transactie van € 500 miljoen aan, waarmee de waardering van de Belgische unicorn naar € 5 miljard stijgt

LOUVAIN-LA-NEUVE, België, 20 november 2024 /PRNewswire/ -- Odoo S.A., toonaangevende leverancier van geïntegreerde bedrijfssoftware, heeft vandaag een transactie van € 500 miljoen aangekondigd. Deze transactie wordt geleid door CapitalG en Sequoia Capital, met bijdragen van BlackRock, Mubadala Investment Company, HarbourVest Partners, AVP en Alkeon. Deze secundaire kapitaaltransactie weerspiegelt het sterke vertrouwen in de visie en impact van het bedrijf. De huidige investeerders Summit Partners, Noshaq en Wallonie Entreprendre verkopen in het kader van deze transactie een deel van hun aandelen. Summit blijft echter de grootste institutionele aandeelhouder van Odoo.

Deze belangrijke transactie onderstreept Odoo's leidende positie in het ecosysteem van software voor kleine en middelgrote bedrijven. Het weerspiegelt ook het sterke, winstgevende financiële profiel van het bedrijf. Daarnaast benadrukt het Odoo's voortdurende progressie in het herdefiniëren van de bedrijfssoftwaremarkt met innovatieve en toegankelijke oplossingen voor bedrijven wereldwijd.

Odoo S.A. heeft zich sinds de oprichting in april 2002 gericht op het ontwikkelen en continu verbeteren van een uitgebreid pakket aan management software-apps voor kleine en middelgrote bedrijven. Odoo heeft vandaag de dag, met meer dan 13 miljoen gebruikers en meer dan 7.000 nieuwe klanten per maand, een sterke aanwezigheid in de industriesector opgebouwd. Odoo staat bekend om zijn intuïtieve en gebruiksvriendelijke ontwerp, waardoor bedrijven zich kunnen concentreren op wat echt belangrijk is: het verbeteren van de klanttevredenheid, het stimuleren van innovatie, het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het efficiënt opschalen van activiteiten.

Odoo S.A. heeft een aanhoudende jaarlijkse groei van 40% gerealiseerd en verwacht binnen 12 maanden een omzet van € 650 miljoen te overschrijden. Het uiteindelijke doel is om in 2027 een omzet van € 1 miljard te behalen. Het bedrijf heeft zijn internationale aanwezigheid aanzienlijk versterkt met 15 dochterondernemingen en een wereldwijd netwerk van 7.500 partners. Dankzij deze nieuwste investering is de waardering van Odoo S.A. gestegen naar € 5 miljard.

"Fabien en zijn team hebben vanuit hun ambitieuze visie een uniek bedrijf opgebouwd, met een uniforme suite van nauw geïntegreerde business apps", zegt Alex Nichols, partner bij CapitalG, het onafhankelijke groeifonds van Alphabet Inc., het moederbedrijf van Google. "Odoo's krachtige en gebruiksvriendelijke suite van apps heeft klanten in meer dan 100 landen en vrijwel elke sector overtuigd, met bedrijven variërend van één tot duizenden werknemers. De twee decennia van toewijding en langetermijndenken van het team hebben geleid tot een robuuste gemeenschap van partners, medewerkers en gebruikers, die de komende jaren als basis zullen dienen. We zijn verheugd samen te werken met Fabien en de rest van het managementteam van Odoo."

"Odoo heeft een uitstekend softwarebedrijf opgebouwd, met een unieke cultuur en een onderscheidend productaanbod en ecosysteem", aldus Andrew Reed, partner bij Sequoia Capital. "Odoo is nu al een geweldig bedrijf, en het lijkt erop dat hun beste dagen nog moeten komen. Het bedrijf heeft het potentieel om de MKB-softwaremarkt op de lange termijn te transformeren en enorme waarde voor klanten te creëren. We zijn erg enthousiast om op lange termijn samen te werken met Fabien en het Odoo-team."

De recente lancering op 2 oktober van Odoo 18, de meest geavanceerde versie van de software, versterkt de marktpositie van het bedrijf en verbetert zowel de algehele prestaties als de klantervaring.

"ERP's zijn doorgaans duur en vereisen veel middelen om te implementeren. Ze voldoen vaak niet aan de werkelijke behoeften en veranderende eisen van kmo's. We hebben een unieke waardepropositie ontwikkeld die een centrale rol speelt in de markt", legt Fabien Pinckaers, oprichter en CEO van Odoo S.A., uit.

Deze investering van € 500 miljoen getuigt van de internationale erkenning en het vertrouwen dat Odoo binnen de investeringsgemeenschap heeft opgebouwd. Deze laatste ronde, die volgt op investeringen van Summit Partners in 2019, 2021 en 2022, benadrukt opnieuw de interesse van investeerders in Odoo.

Faris Al Mazrui, Head of Growth bij Mubadala, verklaart: "Odoo is een uitstekend voorbeeld van innovatie in wereldwijde software, met schaalbare en aanpasbare oplossingen die bedrijven in staat stellen hun digitale en cloudtransformatie te versnellen. Dankzij Mubadala's expertise in software-investeringen en de rol van de VAE als snelgroeiend technologiecentrum, beschouwen we Odoo als een uitzonderlijke partner voor bedrijven die zich aanpassen aan de megatrends van de cloud en AI. We zijn enthousiast om hun wereldwijde groei te ondersteunen."

"Odoo blijft oplossingen leveren die naar onze mening het landschap van bedrijfssoftware helpen transformeren, en dat doen ze met indrukwekkende tractie", voegt Antony Clavel, Managing Director bij Summit Partners, toe. Clavel maakt sinds de eerste investering van Summit in 2019 deel uit van de raad van bestuur van Odoo. "We zijn verheugd nieuwe investeerders te verwelkomen en kijken ernaar uit om samen te werken aan het ondersteunen van Odoo's veelbelovende groeitraject." Summit blijft na deze transactie de grootste institutionele aandeelhouder van Odoo.

Odoo stopt niet bij deze mijlpaal. De unicorn verwacht voor 2025 veel nieuwe mogelijkheden en uitbreidingsprojecten, die de capaciteiten voor onderzoek en ontwikkeling vergroten en een snellere innovatie van het productaanbod mogelijk maken.

"We verwachten in de komende drie jaar vijf nieuwe dochterondernemingen te openen in Europa, Latijns-Amerika en Azië-Pacific", zegt Sebastien Bruyr, Chief Commercial Officer van Odoo S.A. Alessandro Mazzocchetti, Chief Finance Officer van Odoo, voegt hieraan toe: "Ik heb er alle vertrouwen in dat Odoo winstgevend zal blijven, zowel op het gebied van EBITDA als cashflow, terwijl we ons team uitbreiden en ons bereik wereldwijd vergroten. We blijven hard werken om onze klanten en partners tevreden te stellen."

Olivier Vanderijst, CEO van Wallonie Entreprendre (WE), benadrukt: "Het visionaire en strategische karakter van Odoo's management en de nauwgezetheid waarmee deze visie is geïmplementeerd, hebben geleid tot een indrukwekkende waardering van 5 miljard euro. Dit heeft de beste investeerders ter wereld aangetrokken. WE heeft dan ook besloten deze transactie te ondertekenen en blijft tegelijkertijd aandeelhouder van het bedrijf om de toekomstige groei als lokale speler te ondersteunen."

J.P. Morgan SE heeft in deze transactie als exclusieve plaatsingsagent opgetreden.

