Odoo S.A. kündigt eine Transaktion in Höhe von 500 Millionen Euro an und erhöht damit den Wert des belgischen Einhorns auf 5 Milliarden Euro

LOUVAIN-LA-NEUVE, Belgium, 20. November 2024 /PRNewswire/ -- Odoo S.A., ein führender Anbieter von integrierter Geschäftssoftware, gab heute eine Transaktion in Höhe von 500 Millionen Euro bekannt, die von CapitalG und Sequoia Capital angeführt wird und an der auch BlackRock, Mubadala Investment Company, HarbourVest Partners, AVP und Alkeon beteiligt sind. Diese zweite Kapitalbewegung zeugt von starkem Vertrauen in die Vision und den Einfluss des Unternehmens. Im Zuge dieser Transaktion verkaufen die bestehenden Investoren Summit Partners, Noshaq und Wallonie Entreprendre einen Teil ihrer Anteile. Summit wird weiterhin der größte institutionelle Aktionär von Odoo sein.

Odoo S.A. announces a €500 million transaction, increasing the Belgian Unicorn’s valuation to €5 billion

Diese große Transaktion unterstreicht Odoos führende Position im Ökosystem für KMU-Software sowie sein starkes, rentables Finanzprofil. Sie unterstreicht auch die anhaltende Tatkraft des Unternehmens bei der Neugestaltung der Landschaft der Unternehmenssoftware mit innovativen, zugänglichen Lösungen für Unternehmen weltweit.

Seit Odoos Gründung im April 2002 hat sich das Unternehmen der Entwicklung und kontinuierlichen Verbesserung einer umfassenden Suite von Softwareanwendungen zur Verwaltung von kleinen und mittelständischen Unternehmen verschrieben. Mit mehr als 13 Millionen Benutzern und aktuell 7000 Neukunden pro Monat hat Odoo sich heute seinen Platz in der Branche verdient. Odoo ist für sein intuitives und benutzerfreundliches Design bekannt und ermöglicht es Unternehmen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Verbesserung der Kundenzufriedenheit, die Förderung von Innovationen, die Optimierung von Geschäftsprozessen und die effiziente Skalierung von Abläufen.

Odoo S.A. hat ein nachhaltiges jährliches Wachstum von 40 % erreicht und wird voraussichtlich innerhalb der nächsten 12 Monate einen Umsatz von über 650 Millionen Euro übersteigen, mit dem Ziel, bis 2027 einen Umsatz von 1 Milliarde Euro zu erreichen. Das Unternehmen hat seine globale Präsenz durch die Eröffnung von 15 Niederlassungen und durch den Aufbau eines Netzwerks von 7500 Partnern weltweit gefestigt. Mit dieser jüngsten Investition ist die Bewertung von Odoo S.A. auf 5 Milliarden Euro gestiegen.

„Fabien und sein Team haben mit ihrer ehrgeizigen Vision einer einheitlichen Suite von nahtlos integrierten Geschäftsanwendungen ein einzigartiges Unternehmen aufgebaut", so Alex Nichols, Partner bei CapitalG, das unabhängige Wachstumsunternehmen von Alphabet Inc., Googles Muttergesellschaft. „Odoos umfangreiche und benutzerfreundliche Suite von Apps hat Kunden in mehr als 100 Ländern gewonnen und nahezu jede Branche sowie Unternehmen mit bis zu Tausenden von Mitarbeitern erreicht. Das Team hat in den letzten zwei Jahrzehnten voller Hingabe und einer langfristigen Denkweise eine robuste Community von Partnern, Mitwirkenden und Benutzern aufgebaut, die auch in den folgenden Jahren das Fundament des Unternehmens bildet. Wir freuen uns darauf, mit Fabien und dem leitenden Team von Odoo zusammenzuarbeiten."

„Odoo hat ein herausragendes Softwareunternehmen mit einer einzigartigen Kultur, Produktpalette und einem einzigartigen Ökosystem aufgebaut", so Andrew Reed, Partner bei Sequoia Capital. „Odoo ist bereits ein beeindruckendes Unternehmen, und es scheint, als lägen die besten Tage noch vor ihm. Odoo hat das langfristige Potenzial, den Markt für KMU-Software zu verändern und den Kunden einen enormen Mehrwert zu bieten. Wir freuen uns auf eine langfristige Zusammenarbeit mit Fabien und dem Odoo-Team."

Die Einführung von Odoo 18, der fortschrittlichsten Version der Software des Unternehmens, am 2. Oktober stärkt die Marktposition und verbessert die Gesamtleistung und das Kundenerlebnis.

„Traditionell sind ERP-Systeme kostspielig, erfordern eine ressourcenintensive Implementierung und schaffen es oft nicht, die eigentlichen Bedürfnisse und wandelnden Anforderungen von KMU zu erfüllen. Wir haben ein einzigartiges Wertversprechen entwickelt, das eine entscheidende Rolle auf dem Markt spielt", erklärt Fabien Pinckaers, Gründer und CEO von Odoo S.A.

Diese Investition in Höhe von 500 Millionen Euro ist ein Beispiel für die internationale Anerkennung und das Vertrauen, das Odoo in der Investorengemeinschaft genießt. Nach Investitionen unter der Leitung von Summit Partners in den Jahren 2019, 2021 und 2022 unterstreicht diese jüngste Transaktion erneut die Attraktivität von Odoo für Investoren.

Faris Al Mazrui, Leiter des Bereichs Wachstum bei Mubadala, kommentierte: „Odoo ist ein Vorzeigebeispiel für Innovation in der globalen Software und bietet skalierbare, anpassungsfähige Lösungen, die Unternehmen auf ihrem Weg der digitalen und Cloud-Transformation unterstützen. Mit Mubadalas Expertise im Bereich Software-Investitionen und der Rolle der Vereinigten Arabischen Emirate als schnell wachsendes Technologiezentrum sehen wir Odoo als einen außergewöhnlichen Partner für Unternehmen, die sich an die Megatrends Cloud und KI anpassen. Wir freuen uns, ihr Wachstum weltweit zu unterstützen."

„Odoo liefert weiterhin Lösungen, von denen wir glauben, dass sie dazu beitragen, die Landschaft der Unternehmenssoftware zu verändern – und das mit beeindruckender Zugkraft", ergänzt Antony Clavel, Geschäftsführer bei Summit Partners, der seit der ersten Investition von Summit im Jahr 2019 im Vorstand von Odoo tätig ist. „Wir sind entzückt, neue Investoren willkommen zu heißen, um Odoos aufregenden Wachstumskurs zu unterstützen." Nach dieser Transaktion bleibt Summit Odoos größter institutioneller Aktionär.

Odoo ist noch lange nicht am Ende. Für 2025 erwartet das Einhorn bereits viele weitere Möglichkeiten und Expansionsprojekte, die die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten von Odoo erweitern und eine schnellere Innovation in seinem Produktangebot ermöglichen.

„Wir planen die Eröffnung von fünf neuen Niederlassungen innerhalb der nächsten drei Jahre in Europa, Lateinamerika und Asien-Pazifik", so Sebastien Bruyr, der Chief Commercial Officer von Odoo S.A. Odoos Chief Finance Officer, Alessandro Mazzocchetti, fügt hinzu: „Ich bin zuversichtlich, dass Odoo in puncto EBITDA und Kapitalfluss rentabel bleibt, da wir unser Team und die globale Reichweite erweitern. Wir arbeiten weiterhin hart daran, unsere Kunden und Partner zufriedenzustellen!"

Für Olivier Vanderijst, CEO von Wallonie Entreprendre (WE), „hat der visionäre und strategische Charakter des Odoo-Managementteams und die Konsequenz, mit der es diese Vision umgesetzt hat, zu einer unglaublichen Bewertung von 5 Milliarden Euro geführt, was die besten Investoren der Welt angezogen hat. Aus diesem Grund hat WE diese Transaktion unterzeichnet, bleibt aber weiterhin Aktionär des Unternehmens, um sein zukünftiges Wachstum als lokaler Akteur zu unterstützen".

J.P. Morgan SE fungierte bei dieser Transaktion als exklusiver Placement Agent.

