娛樂業界巨擘支持 Stability AI 最新一輪融資

新管理團隊上任後累計融資達 2.32 億美元，投資者包括 Electronic Arts、Sony Music Group、Universal Music Group、Warner Music Group 等

洛杉磯2026年8月26日 /美通社/ -- Stability AI 今日宣佈完成 B 輪融資，籌得 7,600 萬美元新資金。公司專門為音樂、遊戲及娛樂領域的專業創意工作者開發 AI 產品，是相關領域的業界領導者。自 Prem Akkaraju 於 2024 年 6 月出任行政總裁以來，Stability AI 已完成兩輪股權融資，並發行可換股票據，累計融資總額達 2.32 億美元。是次融資所得款項將用於開發創意製作產品系列、深化應用研究，以及擴展專業服務業務。

是次融資吸引了多家來自娛樂及科技領域的新投資者，包括互動娛樂創新企業 Electronic Arts，全球音樂娛樂業領導者 Sony Music Group、Universal Music Group 及 Warner Music Group，以及投資公司 AMD Ventures 和 Pacific Alliance Ventures。

這批新投資者將加入 Stability AI 現有的重量級支持者陣容。現有投資者包括：Coatue、Greycroft、Kadmos Capital、Lightspeed Venture Partners、Mantis Capital、Sound Ventures 和 WPP，以及個人投資者 Sean Parker、Eric Schmidt、James Cameron、Kevin Mayer、Mark Burnett、Patrick Whitesell、Prem Akkaraju 和 Robert Nelsen。

Coatue、Greycroft、Kadmos Capital、Sean Parker 及 Eric Schmidt 亦有參與是次 B 輪融資，是他們在 Stability AI 新管理團隊上任後連續第二輪注資。

Stability AI 行政總裁 Prem Akkaraju 表示：「這個無可比擬的投資者陣容，充分肯定了我們的願景——讓生成式 AI 賦能每一位製作人、音樂人及故事創作者。Stability AI 在 AI 領域獨樹一幟，因為我們本身就是創意工作者，並致力為創意工作者打造工具。要開發引領行業的技術，必須匯聚業界頂尖翹楚，而我們已經成功做到。」Akkaraju 補充道：「投資者不僅為我們提供資金，亦帶來專業知識、公信力，以及與藝術家群體的直接聯繫，有助公司取得長遠成功。」

是次融資亦獲現有策略合作夥伴 Electronic Arts、Universal Music Group 及 Warner Music Group 參與投資。全球領先市場推廣服務公司 WPP 自 Stability AI 新管理團隊上任以來，一直是公司的策略合作夥伴及投資者，伴隨公司持續成長。

是次融資消息公佈前不久，Stability AI 剛推出 Stable Audio 3.0。這是一系列採用已獲全面授權數據訓練的開放權重音樂模型。藝術家現可透過全新的 DAW（數碼音頻工作站）插件，或直接於 StableAudio.com 使用 Stable Audio 3.0，將其整合至現有創作流程。

此外，Stability AI 宣佈 Coatue 聯合創辦人 Thomas Laffont 已加入公司董事會。

Thomas Laffont 表示：「當其他公司正開發通用型 AI 時，Stability AI 則專注打造創意工具，並與作品塑造這個領域的藝術家、工作室及版權持有人並肩合作。我很高興能夠加入 Prem 及其團隊。」

隨著 Thomas Laffont 加入，Stability AI 的董事會陣容更趨完備。現有成員還包括奧斯卡金像獎得獎電影製作人 James Cameron，企業家、慈善家及 Facebook 前總裁 Sean Parker，Greycroft 聯合創辦人兼管理合夥人 Dana Settle，以及 Stability AI 行政總裁、Weta Digital 前行政總裁 Prem Akkaraju。憑藉是次融資，Stability AI 將繼續面向音樂、遊戲及娛樂領域，開發以藝術家創作流程為本的專業創意工具。

關於 Stability AI

Stability AI 是為音樂、遊戲及娛樂領域專業創意工作者提供度身設計 AI 產品的業界領導者。

Stability AI 於 2022 年 8 月推出 Stable Diffusion，掀起生成式 AI 革命，讓全球數以百萬計的創作者得以使用生成式技術，並鞏固公司在該領域的領導地位。自推出以來，Stable Diffusion 模型的下載次數已超過 3.5 億次，並成為支撐整個創作生態系統的技術基礎。

創作者是 Stability AI 一切工作的出發點。公司的工作不僅限於模型本身，亦涵蓋專為特定製作流程而設計的產品及解決方案。正是這種以藝術家為中心的理念，促使 Electronic Arts、Universal Music Group、Warner Music Group、WPP 等企業選擇 Stability AI 作為策略合作夥伴。

Stability AI 獲選為 Fortune「50 大 AI 創新企業」之一，並入選 TIME「最具影響力公司」榜單；Stable Audio 亦獲選為 TIME「最佳發明」之一。2024 年 6 月，Stability AI 在新管理團隊帶領下邁進全新增長階段。團隊成員包括行政總裁 Prem Akkaraju、執行主席 Sean Parker、董事 James Cameron，以及董事 Dana Settle 和 Thomas Laffont。

公司獲得多家世界級投資者支持，包括互動娛樂創新企業 Electronic Arts；全球音樂娛樂業領導者 Sony Music Group、Universal Music Group 及 Warner Music Group；投資公司 Greycroft、Coatue、WPP、Lightspeed Venture Partners、Sound Ventures、AMD Ventures 和 Mantis Capital；以及個人投資者 Sean Parker、Eric Schmidt 和 James Cameron。

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SOURCE Stability AI