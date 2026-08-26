Les plus grands noms de l'industrie du divertissement soutiennent Stability AI lors de son dernier tour de table

Porté par un groupe d'investisseurs comprenant entre autres Electronic Arts, Sony Music Group, Universal Music Group et Warner Music Group, le financement total atteint 232 millions de dollars sous la nouvelle direction

LOS ANGELES, 26 août 2026 /PRNewswire/ -- Stability AI, leader des produits d'IA spécialement conçus pour les créatifs professionnels dans les domaines de la musique, du jeu vidéo et du divertissement, a annoncé aujourd'hui une levée de fonds de série B de 76 millions de dollars. Cette annonce porte à 232 millions de dollars le financement total, incluant deux levées de fonds en capitaux propres et des obligations convertibles, obtenu sous la direction de Prem Akkaraju depuis sa nomination en juin 2024. Ces fonds permettront à l'entreprise de développer sa gamme de produits destinés à la production créative, d'approfondir ses activités de recherche appliquée et de renforcer son pôle de services professionnels.

Ce tour de table accueille un nouveau groupe d'investisseurs issus des secteurs du divertissement et des technologies, parmi lesquels figurent Electronic Arts, pionnier du divertissement interactif, ainsi que les leaders mondiaux du divertissement musical Sony Music Group, Universal Music Group et Warner Music Group, sans oublier les sociétés d'investissement AMD Ventures et Pacific Alliance Ventures.

Ces investisseurs viennent s'ajouter à la liste déjà impressionnante des poids lourds des secteurs du divertissement et des technologies qui soutiennent Stability AI : Coatue, Greycroft, Kadmos Capital, Lightspeed Venture Partners, Mantis Capital, Sound Ventures et WPP, aux côtés des investisseurs particuliers Sean Parker, Eric Schmidt, James Cameron, Kevin Mayer, Mark Burnett, Patrick Whitesell, Prem Akkaraju et Robert Nelsen.

Coatue, Greycroft, Kadmos Capital, Sean Parker et Eric Schmidt participent également à ce tour de financement de série B, investissant ainsi pour la deuxième fois consécutive sous la nouvelle direction de l'entreprise.

« Ce groupe d'investisseurs sans pareil vient confirmer notre vision, selon laquelle l'IA générative donne à chaque producteur, musicien et conteur les moyens de ses ambitions », déclare Prem Akkaraju, directeur général de Stability AI. « Stability est unique dans le domaine de l'IA, car nous sommes des créatifs qui construisons des outils pour les créatifs. Pour développer une technologie qui va révolutionner le secteur, il faut réunir une équipe composée de géants qui font vraiment la différence, et c'est exactement notre démarche ici. » M. Akkaraju ajoute : « Nos investisseurs nous ouvrent la voie de la réussite à long terme, car ils nous apportent non seulement des capitaux, mais aussi leurs compétences, leur crédibilité et un lien direct avec les artistes. »

Ce tour de table comporte des investissements de la part des partenaires stratégiques existants que sont Electronic Arts, Universal Music Group et Warner Music Group. WPP, leader mondial des services de marketing, a été un partenaire et un investisseur stratégique tout au long de la croissance de Stability AI sous sa nouvelle direction.

Cette annonce fait suite au lancement de Stable Audio 3.0, une famille de modèles musicaux à poids ouverts entraînés sur des données entièrement sous licence. Les artistes peuvent désormais intégrer Stable Audio 3.0 à leur flux de travail grâce à un nouveau module d'extension pour station de travail audio numérique (DAW), ou directement sur StableAudio.com.

Stability AI a par ailleurs annoncé que Thomas Laffont, cofondateur de Coatue, était entré au conseil d'administration.

« Alors que d'autres se consacrent au développement d'une IA générale, Stability AI met au point des outils créatifs en collaboration avec les artistes, les studios et les ayants droit qui posent par leur travail les bases de ce domaine », commente Thomas Laffont, cofondateur de Coatue. « Je suis ravi de rejoindre Prem et l'équipe. »

M. Laffont vient compléter un conseil d'administration composé notamment du réalisateur multioscarisé James Cameron, de Sean Parker, entrepreneur, philanthrope et ancien président de Facebook, de Dana Settle, cofondatrice et associée directrice de Greycroft, ainsi que de Prem Akkaraju, directeur général de Stability AI et ancien directeur général de Weta Digital. Grâce à ce nouveau financement, Stability AI pourra continuer à mettre au point des outils créatifs pour accompagner le processus artistique dans les domaines de la musique, du jeu vidéo et du divertissement.

À propos de Stability AI

Stability AI est le chef de file des produits d'IA spécialement conçus pour les professionnels de la création dans les domaines de la musique, du jeu vidéo et du divertissement.

Stability AI a déclenché la révolution de l'IA générative avec le lancement de Stable Diffusion en août 2022, mettant ainsi la technologie générative à la portée de millions de créateurs à travers le monde pour consolider sa position de leader dans ce domaine. Téléchargés depuis lors plus de 350 millions de fois, les modèles Stable Diffusion constituent la base technique de tout un écosystème de travail.

Nous concevons nos produits avant tout pour les créatifs. Notre travail ne se limite pas aux modèles eux-mêmes, mais s'étend à des produits et solutions pensés pour des processus de production spécifiques. C'est grâce à cette approche centrée sur les artistes qu'Electronic Arts, Universal Music Group, Warner Music Group, WPP et d'autres ont choisi de faire de nous leur partenaire stratégique.

Stability AI figure parmi les 50 innovateurs en IA sélectionnés par Fortune et parmi les entreprises les plus influentes selon TIME, tandis que Stable Audio a été retenu dans la liste des meilleures inventions de TIME. En juin 2024, Stability AI a entamé une nouvelle phase de croissance avec dans son équipe de direction le directeur général Prem Akkaraju, le président exécutif Sean Parker, ainsi que les administrateurs James Cameron, Dana Settle et Thomas Laffont.

L'entreprise bénéficie du soutien d'investisseurs de renommée mondiale, notamment le pionnier du divertissement interactif Electronic Arts ; les leaders mondiaux du divertissement musical Sony Music Group, Universal Music Group et Warner Music Group ; les sociétés d'investissement Greycroft, Coatue, WPP, Lightspeed Venture Partners, Sound Ventures, AMD Ventures et Mantis Capital ; ainsi que les investisseurs particuliers Sean Parker, Eric Schmidt et James Cameron.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur stability.ai.

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