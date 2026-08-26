エンターテインメント業界の有力企業・著名人がStability AIの最新資金調達を支援

新体制で資金調達総額2億3,200万ドル、Electronic Arts、Sony Music Group、Universal Music Group、Warner Music Groupなどが参加

ロサンゼルス, 2026年8月26日 /PRNewswire/ -- Stability AIは、音楽、ゲーム、エンターテインメント分野のプロのクリエイター向けに特化して開発されたAI製品で業界をリードしており、シリーズBで7,600万ドルの新規資金を調達したことを発表しました。今回の資金調達により、Prem Akkaraju氏が2024年6月にCEOに就任して以降、新体制下での資金調達総額は、2回の株式資金調達ラウンドと転換社債を含め、2億3,200万ドルとなりました。同社はこの資金を、クリエイティブ制作向け製品群の開発、応用研究の深化、プロフェッショナルサービス部門の拡充に充てる予定です。

今回の資金調達ラウンドには、インタラクティブ・エンターテインメントのイノベーターであるElectronic Arts、音楽エンターテインメント分野の世界的リーダーであるSony Music Group、Universal Music Group、Warner Music Group、投資会社のAMD VenturesおよびPacific Alliance Venturesなど、エンターテインメントおよびテクノロジー分野の新たな投資家が参加しました。

これらの投資家は、Coatue、Greycroft、Kadmos Capital、Lightspeed Venture Partners、Mantis Capital、Sound Ventures、WPP、ならびに個人投資家のSean Parker、Eric Schmidt、James Cameron、Kevin Mayer、Mark Burnett、Patrick Whitesell、Prem Akkaraju、Robert Nelsenからなる、Stability AIを支援するエンターテインメントおよびテクノロジー業界の錚々たる投資家陣に加わります。

Coatue、Greycroft、Kadmos Capital、Sean Parker、Eric SchmidtもシリーズBに参加しており、新体制の下で2ラウンド連続の投資を行っています。

「この比類のない投資家グループは、生成AIがすべてのプロデューサー、ミュージシャン、ストーリーテラーに力を与えるという当社のビジョンが支持されていることの証です」と、Stability AIのCEO、Prem Akkaraju氏は述べました。「StabilityがAI分野で独自の存在であるのは、私たち自身がクリエイターであり、クリエイターのためのツールを作っているからです。業界を形作る技術を開発するには、業界を代表する第一人者たちを集めたチームを結成する必要があり、私たちはまさにそれを実現しました。」Akkaraju氏はさらに、「当社の投資家は、資金だけでなく、専門知識、信用力、アーティストとの直接的なつながりも提供してくれるため、当社の長期的な成功につながる基盤を築いてくれます」と付け加えました。

今回の資金調達ラウンドには、既存の戦略的パートナーであるElectronic Arts、Universal Music Group、Warner Music Groupからの出資が含まれています。マーケティングサービス分野を世界でリードするWPPは、Stability AIが新体制の下で成長を続ける中、戦略的パートナーおよび投資家として同社に関わってきました。

今回の発表は、ライセンス許諾済みのデータのみを用いて学習したオープンウェイトの音楽モデル群であるStable Audio 3.0のリリースに続くものです。アーティストは、新しいDAW（デジタル・オーディオ・ワークステーション）プラグインを利用するか、StableAudio.comで直接、Stable Audio 3.0をワークフローに取り入れられるようになりました。

さらに、Stability AIは、Coatueの共同創業者であるThomas Laffont氏が同社の取締役会に加わったことを発表しました。

「他社が汎用AIを開発する一方、Stability AIは、その活動がこの分野を形作っているアーティスト、スタジオ、権利者と共にクリエイティブツールを開発しています」と、Coatueの共同創業者であるThomas Laffont氏は述べました。「Premとチームの皆さんと一緒に仕事ができることをうれしく思います。」

Laffont氏の加入により、アカデミー賞受賞歴のある映画製作者James Cameron氏、起業家・慈善家でFacebook元社長のSean Parker氏、Greycroftの共同創業者兼マネージング・パートナーのDana Settle氏、Stability AIのCEOでWeta Digital元CEOのPrem Akkaraju氏を含む取締役会の陣容が整いました。今回の新たな資金調達により、Stability AIは、音楽、ゲーム、エンターテインメントの各分野で、アーティストの制作プロセスを軸に設計されたクリエイティブツールの開発を続けます。

Stability AIについて

Stability AIは、音楽、ゲーム、エンターテインメント分野のプロのクリエイター向けに特化して開発されたAI製品で業界をリードしています。

Stability AIは、2022年8月にStable Diffusionをリリースして生成AI革命の口火を切り、生成技術を世界中の何百万人ものクリエイターに届けるとともに、この分野のリーダーとしての地位を確立しました。Stable Diffusionモデルはその後3億5,000万回以上ダウンロードされ、創作活動のエコシステム全体を支える技術的基盤となっています。

私たちは、何よりもまずクリエイターのために開発しています。当社の取り組みは、モデルそのものにとどまらず、特定の制作ワークフロー向けに設計された製品やソリューションにまで広がっています。このアーティスト中心のアプローチこそが、Electronic Arts、Universal Music Group、Warner Music Group、WPPなどが当社を戦略的パートナーとして選んだ理由です。

Stability AIは、Fortuneの「50 AI Innovators」およびTIMEの「Most Influential Companies」に選出されており、Stable AudioはTIMEの「Best Inventions」リストにも選ばれています。2024年6月、Stability AIは、CEOのPrem Akkaraju氏、執行会長のSean Parker氏、取締役のJames Cameron氏のほか、取締役のDana Settle氏およびThomas Laffont氏を擁する経営陣の下で、新たな成長段階に入りました。

同社は、インタラクティブ・エンターテインメントのイノベーターであるElectronic Arts、音楽エンターテインメント分野の世界的リーダーであるSony Music Group、Universal Music Group、Warner Music Group、投資会社のGreycroft、Coatue、WPP、Lightspeed Venture Partners、Sound Ventures、AMD Ventures、Mantis Capital、個人投資家のSean Parker、Eric Schmidt、James Cameronなど、世界トップクラスの投資家から支援を受けています。

詳細については、stability.aiをご覧ください。

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SOURCE Stability AI