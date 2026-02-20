SWI Capital Holding Ltd 於阿姆斯特丹泛歐交易所上市

另類投資綜合企業 Stoneweg Icona Group 的控股公司 SWI Capital Holding（ 「SWI」 ），近日於阿姆斯特丹泛歐交易所掛牌上市，股票代號為「SWICH」

），近日於阿姆斯特丹泛歐交易所掛牌上市，股票代號為「SWICH」 是次上市股份包括 430,561,189 股現有股份，相關招股章程已於網站內公佈

股份將以每股 3.76 歐元的引介價格上市，據此 SWICH 的市值為 1,618,910,071 歐元

主要管理層包括 SWI Group 創辦人兼行政總裁 Max-Hervé George，以及 SWI Group 旗下資產管理集團 Stoneweg 的創辦人兼行政總裁 Jaume Sabater

截至 2025 年 12 月 31 日止，SWI Group 的備考資產負債表總額約為 32 億歐元

為了配合上市，集團已委任新董事局，由 Arnaud de Puyfontaine 出任非執行董事兼主席

阿姆斯特丹2026年2月20日 /美通社/ -- SWI Group 的控股公司 SWI Capital Holding Ltd.（「SWI」）近日將其全部股份於阿姆斯特丹泛歐交易所掛牌上市，股份代號為「SWICH」。

作為綜合控股公司，SWI Group 業務足跡遍佈全球，員工總數超過 280 人，辦事處網絡涵蓋 18 個國家或地區共 26 個地點。

SWI Group 以全球投資集團的定位營運，投資組合涵蓋多個垂直行業的長線項目，包括數碼基建、房地產、金融機構、對沖基金，以及體育娛樂、金融科技和其他顛覆性領域的另類投資。

集團在房地產領域的專業實力，主要來自其總部位於瑞士日內瓦的 Stoneweg Group。 Stoneweg 是集團投資生態系統中的關鍵一環，於歐洲房地產市場根基穩固，旗下資產組合超過 300 個。 Icona Capital 的投資視野亦投向英國、瑞士及馬爾代夫的多元房地產機遇，儘管房地產投資組合仍以美國及歐洲為主。

在數碼基建方面，集團透過旗下 AiOnX，積極開發、收購和管理數據中心資產。 集團在數碼基建領域的方針貫穿整個投資周期，由項目發掘及開發，以至建設及營運，目標是長遠建立能帶來穩定收益的優質基建設施。 此活動與集團旗下的實質資產、金融投資及上市工具等多元投資組合相輔相成，共同強力推動集團的策略性增長。

SWI Group 旗下管理兩個公開上市工具：於新加坡交易所掛牌的 SERT，以及於蘇黎世瑞士證券交易所上市的 Varia US。

集團憑藉 Icona Capital 在金融服務領域的專長，與各類銀行、資產管理公司及金融科技企業建立密切關係，在融資及共同投資方面佔盡優勢，輕鬆駕馭金融市場日新月異的挑戰。 Icona Capital 的其他投資策略，則包括與對沖基金及私募信貸公司等另類資產管理機構共同投資。

最後，SWI 正積極發展其迅速增長的娛樂業務，投資項目包括 Icona Racing、體育經紀平台 Never Say Never，以及多個別具意義的體育與文化地標。

SWI Capital Holding 行政總裁 Max-Hervé George 評論道：「SWI Capital Holding 於阿姆斯特丹泛歐交易所上市，是集團的一大重要里程碑。 這充分體現我們的平台實力強勁、執行嚴謹，同時兼具貫穿所有業務的長遠視野。 作為集團的控股母公司，SWICH 提供利於擴展的清晰框架，為下一階段的發展注入動力。」

Stoneweg 創辦人兼行政總裁 Jaume Sabater 指出：「這次上市是 Stoneweg 發展路上的重大突破，清楚展現我們的宏圖偉略。 透過整合於 SWI Capital Holding 旗下，並登陸阿姆斯特丹公開市場，我們將壯大規模、吸納長線資金，從而在各項核心策略上持續締造優質穩健的表現。」

數碼基建領域交易更新

此外，如公司上市招股章程第 72 頁所述，公司已（透過一間附屬公司）同意收購若干數碼基建及科技驅動企業的少數股權。 公司目前正與另一賣家深入協商，打算購入該等潛在數碼基建及科技驅動資產的重大額外股權（當中包括大部分優先清算權）。 磋商已進入最後階段，但仍無法保證最終能夠達成協議。 當公司能夠成功訂立具約束力的交易時，便會向市場公佈。 任何此類交易仍須獲得監管批准（如招股章程第 72 頁所述）。

本新聞稿載有或可能載有《歐盟市場濫用條例》(EU Market Abuse Regulation, 596/2014) 所指的內幕消息。

編輯備註

關於 SWI Group

SWI Group (www.swi.com) 是秉持企業家精神的環球投資集團，業務範疇廣泛，涵蓋數據中心、房地產、信貸及金融等領域。 集團的投資方針建基於透徹的市場研究、深入的實地經驗，以及高效執行策略以發揮最大潛在回報的能力。 SWI Group 倚重遍佈全球的當地營運團隊，在世界各地發掘、開發和管理房地產及其他投資策略的各項機遇。 SWI Group 目前管理約 110 億歐元資產，在全球設有 26 個辦事處，聘用超過 280 名員工。

SOURCE SWI Group