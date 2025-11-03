옥스포드 인스트루먼츠, 차세대 라만 현미경 'witec360' 출시

런던 2025년 11월 3일 /PRNewswire/ -- 옥스포드 인스트루먼츠(Oxford Instruments)는 'Hexalight 분광기'가 장착된 'witec360 라만 현미경'을 공식 출시했다.

이번 신제품은 기존 alpha300 시리즈의 성능을 한층 강화한 모델로, 향상된 광학 효율성과 자동화 기능을 통해 연구자들이 시료를 더 빠르고 정확하게 분석할 수 있도록 설계됐다.

Hexalight & witec360 라만 시스템 랩 세팅 이미지

WITec 기술의 혁신을 계승한 witec360

witec360 라만 현미경은 2021년 옥스포드 인스트루먼츠에 합류한 독일의 선도 기업 WITec(비텍)의 기술 혁신을 집대성한 제품이다.

WITec의 기술 유산을 이어받은 이번 모델은 레이저에서 검출기까지 완전히 최적화된 공초점 빔 경로를 구현했으며, 백색광 관찰과 라만 데이터 획득 간 모터 구동 전환이 가능해 효율적인 데이터 수집을 지원한다.

이 시스템은 표준형과 역광 경로형을 포함해 다양한 구성과 자동화 수준으로 제공되며, 실험 목적과 연구 환경에 맞게 모듈식으로 확장할 수 있다.

이를 통해 재료과학, 생명과학, 반도체 연구 등 폭넓은 분야의 연구자들이 유연하고 효율적인 실험 환경을 구축할 수 있다.

Hexalight – 새로운 광학 성능의 분광기

새롭게 선보인 Hexalight 분광기는 독자적인 렌즈 설계로 350~1100nm 파장대에서 뛰어난 광학 투과율을 제공한다.

또한 혁신적인 하모닉 드라이브 기술을 적용해 최대 여섯 개의 격자판을 정밀하게 제어할 수 있으며, 300mm 및 600mm 초점 거리 버전으로 제공된다.

Hexalight는 기존 UHTS 분광기 시리즈의 정밀도와 감도를 유지하면서도, 더 높은 광학 효율성과 비용 효율성을 갖춘 컴팩트한 형태로 설계되었다.

옥스포드 인스트루먼츠의 고성능 과학 카메라와 함께 사용할 수 있어 다양한 실험적 요구에 대응할 수 있다.

"연구자들의 실험 자유도를 한층 높이다"

옥스포드 인스트루먼츠 라만 현미경 사업부 총괄 매니저 Dr. Benjamin Tordoff는 다음과 같이 말했다.

"witec360과 Hexalight는 재료과학, 생명과학, 반도체 등 다양한 분야의 연구자들이 보다 빠르고 유연하게 시료를 분석할 수 있도록 지원합니다.

Hexalight는 라만 분광기 설계의 새로운 기준을 제시하며, 이를 통해 고객들이 어떤 혁신적인 발견을 이룰지 매우 기대됩니다."

라만 현미경 프로덕트 매니저인 Sabrina Hakelberg는 "기초 연구자부터 산업 과학자, 실험실 관리자까지 모든 연구자가 witec360의 혜택을 누릴 수 있다. 이 모듈식 아키텍처는 연구자들이 특정 실험적 도전에 맞는 장비 구성을 가능하게 하며, 코어 시설과 같은 다수의 사용자가 요구하는 다양한 실험을 처리할 수 있도록 도울 것"이라고 덧붙였다.

witec360에 대한 자세한 정보는 아래 링크에서 확인할 수 있다.

https://www.oxinst.com/regional-connect/witec360-raman-microscope/kr-ko

옥스포드 인스트루먼츠 소개

옥스포드 인스트루먼츠(Oxford Instruments)는 재료 분석, 반도체, 헬스케어, 생명과학 등 주요 산업 분야에서 세계 최고 수준의 과학 기술과 전문 지식을 제공하는 글로벌 선도 기업이다.

1959년 영국 옥스퍼드대학교에서 설립된 이후, 혁신을 바탕으로 지속 가능한 기술 발전과 탈탄소화 연구를 지원하며 FTSE250 상장사로 성장했다.

옥스포드 인스트루먼츠는 전 세계 연구기관과 산업체의 생산성 향상과 기술 혁신을 지원하고 있으며, 자세한 정보는 www.oxinst.com에서 확인할 수 있다.

