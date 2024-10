宏利與 World Economic Forum 宣佈「Prospering in Longevity Challenge」挑戰賽的獲獎者，推動健康與財務復原力 

宏利向挑戰賽的得獎者提供 50 萬美元獎金,助其加速完成使命,讓人們活得更健康、更富足。

波士頓2024年10月16日 /美通社/ -- 宏利 (Manulife) 今天透過世界經濟論壇的開放式創新平台 UpLink,以及論壇的 Centre for Financial and Monetary Systems 宣佈「Prospering in Longevity Challenge」挑戰賽的獲獎者。宏利與論壇共同挑選了十間獲獎的全球初創企業,這些企業具有創新方法,以預防醫療保健和增強財務健康,並延長壽命。

「Prospering in Longevity Challenge」的獲獎者包括: