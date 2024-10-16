宏利與 World Economic Forum 宣佈「Prospering in Longevity Challenge」挑戰賽的獲獎者，推動健康與財務復原力 

到 2050 年，全球 65 歲以上的人口預計將倍增，達到 16 億 1，對我們的地球帶來重大的健康和財富挑戰。宏利與 World Economic Forum 和 uPLink 合作解決這項挑戰，皆因大家都有一種共同的迫切感，就是要尋找容易獲得的解決方案，幫助全世界的人們活得更長壽、更健康、更美好。

宏利主席暨行政總裁 Roy Gori 今天將在 The Longer 會上，分享有關獲獎者的更多詳細資訊。更健康。更美好。在波士頓舉行的 Longevity Symposium 研討會，在 2023 年首次舉辦。獲獎的初創企業，將獲得 50,000 加元的獎金，並可以接達 Uplink 的 Innovation Ecosystem。此生態系統是創新者、投資者、專家和合作組織的網絡，有助他們產生更深入的影響。

「世界急需要解決長壽危機的解決方案。人們活得更長久，但不一定更健康。許多人無法在現有的社會和金融體系中，為這些額外的年份提供資金，」宏利全球可持續發展總監 Sarah Chapman 表示：「這項挑戰的獲勝者，正在運用科技為這些問題創造創新的解決方案。現在比以往任何時候都更需要這樣的戰略合作，幫助人們過上活得更長、更健康、更美好的生活。」

今年較早時，宏利與 uPLink 在論壇於達沃斯舉行的年度會議上，宣布了宏利和 UpLink 的多年合作關係，而「Prospering in Longevity Challenge」是三項創新挑戰中的第一個，旨在幫助塑造並投資於長壽經濟的未來；2025 年和 2026 年的下兩項挑戰將挑選新的主題重點領域。

Uplink 世界經濟論壇主管 John Dutton 表示：「透過與宏利和世界經濟論壇長壽經濟倡議的多年合作關係，uPLink 正在加速長壽創新，使各個背景的人們能夠過上更健康、更有財務彈性和充實的生活。三個創新挑戰中的第一個，「Prospering in Longevity」，吸引了來自世界各地的創新解決方案，重點是預防性醫療保健和跨世代的財務復原力。我們期待與宏利繼續合作，以在長壽領域尋找和擴展初創企業，促進個人、社區及整體社會的復原與繁榮生活。」

若要進一步了解宏利的 Impact Agenda，以及追蹤目標的進度，請瀏覽 manulife.com/impact。

宏利 (Manulife) 簡介

Manulife Financial Corporation 是一家領先的國際金融服務供應商，幫助人們更輕鬆地做出決策，更好的生活。公司總部設於加拿大多倫多，提供金融意見和保險服務。在加拿大、亞洲和歐洲以 Manulife 為品牌營運，在美國主要以 John Hancock 為品牌營運。Manulife Investment Management 是全球財富和資產管理業務的分支機構，致力協助全球零售、機構及退休業務的投資者。截至 2022 年底，我們的員工數超過 40,000，代理人超過 116,000，還有數千個分銷合作夥伴，服務客戶超過 3400 萬。我們在多倫多、紐約和菲律賓證券交易所以「MFC」交易，在香港則以「945」交易。

並非所有司法管轄區都能提供所有產品。有關更多資訊，請瀏覽 Manulife.com。

uPLink 簡介

Uplink 是世界經濟論壇的開放創新平台，旨在為初創企業提供創新解決方案，根據 United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) 所概述，為人民和地球帶來「企業家革命」。

UpLink 與德勤 (Deloitte) 和 Salesforce 合作，在於達沃斯舉行的 2020 年世界經濟論壇年會 (World Economic Forum's 2020 Annual Meeting) 中推出，為創業者、投資人、專家和合作拍檔建立創新生態系統，協助擴大早期階段創業企業的規模；這些創業企業，透過稱為創新挑戰的競賽框架找到。UpLink 目前已經解決了 50 多項挑戰，並找出 500 多間企業，能夠在關鍵可持續發展目標領域包括健康、食品、淡水、海洋、塑膠、教育、氣候等重要的可持續發展目標領域提供創新解決方案。如需詳細資訊，請瀏覽 https://uplink.weforum.org。

________________________________ 1 World Economic Forum – Longevity Economy Principles: The Foundations for a Financially Resilient Future

傳媒聯絡人： Emily English, [email protected], +1-647-544-2800

SOURCE Manulife Financial Corporation