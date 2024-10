Manulife dan World Economic Forum Umumkan Pemenang 'Prospering in Longevity Challenge' Untuk Mendorong Ketangguhan Kesehatan dan Keuangan

Addition Wealth, sebuah platform kesehatan keuangan yang menyeluruh dan bermitra dengan berbagai perusahaan untuk menawarkan solusi kesehatan keuangan khusus

Boldin (sebelumnya bernama NewRetirement), sebuah platform dinamis yang dirancang untuk merombak perencanaan pensiun dengan mengintegrasikan teknologi dan saran keuangan yang dipersonalisasi

sebuah platform dinamis yang dirancang untuk merombak perencanaan pensiun dengan mengintegrasikan teknologi dan saran keuangan yang dipersonalisasi Conquest, alat perencanaan keuangan komprehensif yang dirancang untuk membantu penasihat mengembangkan praktik mereka dan memberikan saran keuangan yang kuat kepada klien

GetSetUp, sebuah platform edukasi inovatif yang dirancang khusus bagi pelanggan usia lanjut untuk mendukung mereka melalui berbagai kelas interaktif secara langsung

Givers, sebuah perusahaan rintisan yang mendukung pengasuh keluarga dengan membantu mereka mendapatkan program pemerintah yang menyediakan kompensasi keuangan, pembinaan dan pelatihan

juli, sebuah perusahaan rintisan yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mengubah manajemen kondisi kronis

Smplicare, sebuah platform pelatihan berbasis AI yang berfokus pada dukungan terhadap penuaan yang sehat

TELL, sebuah perusahaan teknologi kesehatan perintis dengan spesialisasi penilaian kesehatan neurokognitif melalui teknologi analisis suara yang inovatif

Waterlily, sebuah perusahaan rintisan yang menggunakan AI untuk mengubah perencanaan dan asuransi bagi perawatan jangka panjang

Zencey, sebuah perusahaan rintisan layanan kesehatan yang memanfaatkan AI dan konsultasi dokter jarak jauh (telemedicine) untuk menyediakan perawatan kesehatan yang mudah diakses dan dipersonalisasi

Selambatnya tahun 2050, penduduk global berusia di atas 65 tahun diperkirakan akan meningkat dua kali lipat menjadi 1,6 miliar1, sehingga menimbulkan masalah kesehatan dan kesejahteraan yang signifikan bagi bumi ini. Manulife bermitra dengan World Economic Forum dan UpLink dalam melaksanakan tantangan ini karena sama-sama merasa terdesak untuk menemukan solusi yang terjangkau guna membantu masyarakat dunia hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih baik.

Presiden dan CEO Manulife, Roy Gori, hari ini akan menyampaikan informasi lebih lanjut tentang para pemenang di acara Longer. Healthier. Better. Longevity Symposium di Boston, yang diselenggarakan pertama kalinya pada tahun 2023. Pemenang dari perusahaan rintisan masing-masing akan menerima hadiah uang senilai C$50.000 dan akses ke Innovation Ecosystem UpLink. Ekosistem ini adalah jaringan beranggotakan inovator, investor, ahli, dan organisasi mitra yang dapat membantu mereka menghasilkan dampak lebih besar.

"Dunia sangat membutuhkan solusi untuk mengatasi krisis umur panjang. Manusia hidup lebih lama, tapi belum tentu hidup lebih sehat. Banyak orang tidak dapat membiayai umur panjang dalam sistem sosial dan keuangan yang ada," kata Sarah Chapman, Global Chief Sustainability Officer Manulife. "Para pemenang tantangan ini memanfaatkan teknologi untuk menciptakan berbagai solusi inovatif untuk semua masalah ini. Saat ini kita jauh lebih membutuhkan kerja sama strategis seperti ini untuk membantu masyarakat hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih baik."

Awal tahun ini, kemitraan jangka panjang antara Manulife dan UpLink diumumkan dalam Pertemuan Tahunan Forum di Davos; dan Prospering in Longevity Challenge adalah tantangan pertama dari tiga tantangan inovasi yang dirancang untuk membantu membentuk masa depan dan investasi dalam ekonomi umur panjang. Bidang-bidang fokus tema baru akan dipilih untuk dua tantangan berikutnya di tahun 2025 dan 2026.

"Melalui kemitraan jangka panjang dengan Manulife dan Longevity Economy Initiative World Economic Forum, UpLink mempercepat inovasi umur panjang untuk mendukung masyarakat dari berbagai latar belakang agar dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat, lebih tangguh secara finansial, dan lebih memuaskan," kata John Dutton, Pimpinan UpLink, World Economic Forum. "Tantangan pertama dari tiga tantangan inovasi, Prospering in Longevity, menarik berbagai solusi inovatif dari seluruh dunia, dengan fokus pada perawatan kesehatan preventif dan ketahanan finansial lintas generasi. Kami harap dapat melanjutkan kerja sama dengan Manulife untuk mendapatkan dan mengembangkan perusahaan rintisan di bidang umur panjang, mempromosikan kehidupan yang tangguh dan sejahtera bagi setiap orang, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan."

Untuk informasi lebih lanjut tentang Agenda Dampak Manulife dan melacak kemajuan dalam mencapai tujuannya, kunjungi manulife.com/impact.

Tentang Manulife

Manulife Financial Corporation adalah penyedia layanan keuangan internasional terkemuka yang membantu masyarakat membuat keputusan lebih mudah dan hidup lebih baik. Kantor pusat global kami berlokasi di Toronto, Kanada. Kami memberikan saran keuangan dan asuransi, beroperasi dengan nama Manulife di Kanada, Asia, Eropa, dan terutama dengan nama John Hancock di Amerika Serikat. Melalui Manulife Investment Management, yaitu merek global kami untuk segmen Global Wealth and Asset Management, kami melayani individu, institusi, dan anggota program pensiun di seluruh dunia. Akhir tahun 2022, kami memiliki lebih dari 40.000 karyawan, lebih dari 116.000 agen, dan ribuan mitra distribusi yang melayani lebih dari 34 juta pelanggan. Kami diperdagangkan dengan simbol 'MFC' di bursa saham Toronto, New York, dan Filipina; dan simbol '945' di Hong Kong.

Tidak semua penawaran tersedia di semua yurisdiksi. Untuk informasi lebih jauh, harap kunjungi manulife.com.

Tentang UpLink

UpLink adalah platform inovasi terbuka milik Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEE), yang dirancang untuk memulai 'revolusi wirausaha' bagi manusia dan bumi ini dengan mendukung perusahaan rintisan melalui solusi inovatif untuk berbagai masalah paling mendesak di dunia, sebagaimana dijabarkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) PBB.

Diluncurkan pada Pertemuan Tahunan World Economic Forum 2020 di Davos dalam kemitraan dengan Deloitte dan Salesforce, UpLink membangun ekosistem inovasi bagi wirausahawan, investor, pakar, dan mitra, untuk membantu meningkatkan usaha tahap awal yang bersumber dari kerangka kerja kompetisi yang dikenal sebagai tantangan inovasi. Kini UpLink telah melaksanakan lebih dari 50 tantangan dan mengidentifikasi lebih dari 500 wirausaha dengan berbagai solusi inovatif di bidang-bidang penting SDG seperti kesehatan, pangan, air tawar, kelautan, plastik, pendidikan, iklim, dan banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://uplink.weforum.org.

________________________________ 1 World Economic Forum - Prinsip Ekonomi Umur Panjang: Landasan bagi Masa Depan Keuangan yang Tangguh

