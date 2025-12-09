Manulife Financial Asia Limited 榮獲 2025 年 ACES Award「亞洲最佳可持續發展倡導者」殊榮

香港2025年12月10日 /美通社/ -- Manulife Financial Asia Limited 獲選為 2025 年 Asia Corporate Excellence & Sustainability (ACES) Awards 著名類別「亞洲最佳可持續發展倡導者」的得主，標誌著該公司首次在區域層面獲得此項殊榮。

該獎項由 ACES Council 頒發，旨在表彰 Manulife 透過其 Impact Agenda、環境管理工作，以及將可持續投資策略性地融入其業務營運中的傑出承諾。Manulife 將可持續發展融入核心業務策略的方法，成功促進了亞洲地區的健康與福祉、財務韌性，並為建設更健康的地球作出貢獻。

「這個獎項不僅是對我們成就的認可，更證明了我們以目標為導向的領導力，以及我們在亞洲地區所創造的實質影響。」Manulife Financial Asia 首席市場推廣官 Harshal Shah 表示，「我們很榮幸能成為 ACES Circle 的一員，與其他正在塑造一個更具活力和包容性地區的變革者並肩同行。」

ACES Awards 現已踏入第 12 屆，旨在表揚在領導力、可持續發展及企業增長方面表現卓越的亞洲領袖及機構。獲獎者是經過基於 ACES LEAD™ Framework 的嚴格評估程序選出，該框架評估範疇涵蓋長期策略、ESG 表現、道德管治及社會影響力。

Manulife 的可持續發展歷程展現了其作為全球最大自然資本管理者的領導地位，管理著超過 220 億加元的林地和農業資產 (AUM)。公司已實現範圍一及範圍二排放量減少 27%，種植了超過 14 億棵樹，並透過推進 Peso Smart 和 MLK Scholars 等社區項目，賦能亞洲及北美數以千計的年輕人。其包容性的職場舉措持續促進全球超過 39,000 名員工及 109,000 名代理人的福祉和歸屬感，進一步鞏固其對可持續發展和社會影響力的承諾。

最近成立的 Manulife Longevity Institute 透過建立一個全球平台來強調這一承諾，旨在推動各項行動，幫助亞洲及世界各地的人們在 2030 年前過上更長壽、更健康及財政更穩健的生活。

關於 ACES Awards

ACES Awards 成立於 2014 年，是亞洲認可企業卓越表現及可持續發展領導力的基準。該獎項由 ACES Council 管理並獲 ACES Institute 支持，旨在表彰在區內推動創新、影響力及負責任增長的機構及個人。

關於 Manulife

Manulife Financial Corporation 是全球領先的國際金融服務供應商，致力幫助客戶輕鬆作出明智抉擇，實現精彩人生。我們在加拿大多倫多設有全球總部，在加拿大、亞洲和歐洲以 Manulife 的名稱營運，而在美國主要以 John Hancock 的名稱經營，為個人、團體及商業客戶提供理財建議及保險服務。透過 Manulife Wealth & Asset Management，我們為全球個人、機構及退休計劃成員提供投資、理財建議及退休計劃服務。截至 2024 年底，我們擁有超過 37,000 名員工、超過 109,000 名代理人和成千上萬的分銷合作夥伴，為超過 3,600 萬位客戶提供服務。我們在多倫多、紐約和菲律賓證券交易所的交易代碼為「MFC」，在香港的交易代碼則為「945」。並非所有產品在所有司法管轄區內均可提供。詳情請瀏覽 manulife.com。

