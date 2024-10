매뉴라이프와 세계경제포럼, 건강과 재정적 회복력을 견인하기 위해 '풍족한 장수 대회'의 수상사들을 발표

매뉴라이프는 사람들이 더 건강하고 풍족한 삶을 살 수 있도록 한다는 동사의 사명을 가속하기 위해 대회 수상사들에게 50만 달러의 상금을 수여한다

보스턴, 2024년 10월 17일 /PRNewswire/ -- 매뉴라이프(Manulife)는 오늘 세계경제포럼의 개방형 혁신 플랫폼인 업링크(UpLink)와 동 포럼의 금융과 통화 시스템 센터(Centre for Financial and Monetary Systems)를 통해 "풍족한 장수 대회"의 수상사들을 발표했다. 매뉴라이프와 동 포럼은 공동으로 예방 의료 서비스와 장수 시대의 재정적 웰빙 강화를 위한 혁신적인 접근 방식을 개발한 전 세계 스타트업 10개 수상사를 선정했다.

풍족한 장수 대회 수상사들은 다음과 같다.

어디션 웰스(Addition Wealth): 기업들과 협력하여 맞춤형 재정 웰니스 솔루션을 제공하는 전체적 재정 웰니스 플랫폼

볼딘(Boldin) (종전의 뉴리타이어먼트): 개인별 재정 자문에 기술을 적용함으로써 은퇴 계획을 혁신하기 위해 설계된 역동적인 플랫폼

콩퀘스트(Conquest): 재정 고문들이 자신의 업무 영역을 확대하고 고객들에게 강력한 재정적 자문을 제공하도록 설계된 종합적인 재정 계획 도구

겟셋업(GetSetUp): 특별히 노인들에게 맞춘 혁신적인 교육 플랫폼으로서 대화형 라이브 수업을 통해 노인들을 지원

기버스(Givers): 가정 간병인들이 재정적 보상, 코칭과 훈련을 제공하는 국가 프로그램을 활용할 수 있도록 해줌으로써 그들을 지원하는 스타트업

줄리(juli): 만성 질환 관리를 혁신하기 위해 인공 지능을 활용하는 스타트업

슴플리케어(Smplicare): 건강한 노화 촉진에 초점을 맞춘 AI 기반 코칭 플랫폼

텔(TELL): 혁신적인 음성 분석 기술을 통한 신경 인지 건강 평가에 특화된 선구적인 헬스 테크 기업

워터릴리(Waterlily): AI를 활용하여 장기 치료에 대한 계획과 보험을 혁신하는 스타트업

젠시(Zencey): AI와 원격 치료를 활용하여 접근 가능한 개인별 치료를 제공하는 헬스 케어 스타트업

2050년이 되면 65세 이상의 전 세계 인구는 지금의 두 배인 16억 1,000만 명으로 증가할 것으로 예상되며, 이는 지구에 상당한 건강과 재산의 문제를 가져온다. 매뉴라이프는 전 세계 사람들이 더 오래, 더 건강하고 더 나은 삶을 살 수 있도록 해주며 활용 가능한 솔루션을 찾아야 한다는 공동의 절박감 때문에 이 문제에 대해 세계경제포럼 및 업링크와 파트너십을 맺었다.

매뉴라이프의 사장 겸 CEO인 로이 고리(Roy Gori)는 2023년에 처음으로 개최되었으며 오늘 보스턴에서 열린 "더 오랜 동안, 더 건강하게, 더 나은 장수 심포지엄"에서 수상사들에 대한 자세한 내용을 발표한다. 수상 스타트업들은 업링크의 혁신 생태계 편입 자격과 함께 각각 5만 캐나다 달러의 상금을 받는다. 이 생태계는 혁신가, 투자자, 전문가, 파트너 조직으로 구성된 네트워크로, 그들이 더 큰 영향력을 발휘하는 데 도움을 준다.

매뉴라이프의 글로벌 최고 지속가능성 책임자인 사라 채프먼(Sarah Chapman)은 "세계는 장수 위기에 대처하기 위해 시급히 해결책이 필요하다. 사람들은 더 오래 살고 있지만 반드시 더 건강한 것은 아니다. 많은 사람들이 기존의 사회 및 금융 시스템 내에서는 이 더 오래 사는 기간에 필요한 돈을 구할 수 없다"면서 "이 대회의 수상사들은 기술을 활용하여 이러한 문제에 대한 혁신적인 솔루션을 만들고 있다. 우리는 이제 그 어느 때보다 사람들이 더 오래, 더 건강하고, 더 나은 삶을 살 수 있도록 돕기 위해 이와 같은 전략적 협력이 필요하다"고 말했다.

올해 초 다보스에서 열린 세계경제포럼 연례 회의에서 매뉴라이프와 업링크의 다년 파트너십이 발표되었으며, "풍족한 장수 대회"는 장수 경제의 미래와 투자를 형성하기 위해 고안된 세 가지 혁신 대회 중 첫 번째 대회이다. 2025년과 2026년에 열릴 차기의 두 개 대회를 위해 새로운 주제별 집중 분야가 선정될 예정이다.

세계경제포럼의 업링크 수장인 존 더튼(John Dutton)은 "업링크는 매뉴라이프와의 다년 파트너십과 세계경제포럼의 장수 경제 이니셔티브를 통해 모든 배경을 가진 사람들이 더 건강하고 재정적으로 회복력 있으며 보람된 생활을 할 수 있도록 지원하기 위해 장수 혁신을 가속화하고 있다"면서 "세개의 혁신 대회 중 첫 번째 대회인 '풍족한 장수'는 예방 의료 서비스와 세대에 걸친 재정적 회복력에 중점을 두고 전 세계로부터 혁신적인 솔루션을 유치했다. 우리는 매뉴라이프와의 협력을 지속하여 장수 분야의 스타트업을 발굴하고 확대함으로써 개인, 지역사회, 사회 전체의 회복력 있고 번영하는 삶을 촉진할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

매뉴라이프의 임팩트 어젠다에 대한 상세 정보가 필요하거나 그 목표들의 진전 사항을 알아보고 싶으면 manulife.com/impact을 방문하기 바란다.

매뉴라이프

매뉴라이프 파이낸셜 코퍼레이션은 사람들이 더 쉽게 결정하고 더 나은 삶을 살 수 있도록 돕는 최고의 국제 금융 서비스 제공 기업이다. 캐나다 토론토에 글로벌 본사를 두고 캐나다, 아시아와 유럽 전역에서 매뉴라이프로 운영하며 미국에서는 주로 존행콕(John Hancock)으로 운영하면서 금융 자문 및 보험을 제공한다. 전세계 자산 관리 부문의 글로벌 브랜드인 매뉴라이프 인베스트먼트 매니지먼트를 통해 전세계의 개인, 기관과 퇴직 연금 가입자들에게 서비스를 제공하고 있다. 2022년 말 현재 우리는 40,000명 이상의 직원과 116,000명 이상의 보험 모집인들 그리고 수천 개의 대리점들을 보유하고 있으며 3,400만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있다. 우리 주식은 토론토, 뉴욕 및 필리핀 증권거래소에서 'MFC'로, 홍콩에서는 '945'로 거래하고 있다.

모든 상품이 모든 관할 구역에서 제공되는 것은 아니다. 상세 정보가 필요할 경우 Manulife.com을 방문하기 바란다.

업링크

업링크는 UN 지속가능 개발 목표(SDG)에 따라 규정된 바와 같이 세계에서 가장 시급한 이슈를 해결하는 혁신 솔루션을 보유한 스타트업을 지원함으로써 지구와 인간을 돕기 위한 '기업가적 혁신' 달성을 위해 구성된 세계경제포럼의 오픈 이노베이션 플랫폼이다.

다보스에서 열린 세계경제포럼 2020 연례 회의에서 딜로이트 및 세일즈포스와의 파트너십을 통해 출범한 업링크는 기업가, 투자자, 전문가 및 파트너를 위한 혁신 생태계를 구축하며 혁신 대회로 알려진 경쟁 프레임워크를 통해 발굴된 초기 단계의 벤처들이 성장할 수 있도록 지원하고 있다. 업링크는 현재까지 50개 이상의 대회를 운영하며 건강, 식품, 담수, 해양, 플라스틱, 교육, 기후 등 SDG의 핵심 분야에 걸쳐 혁신적 솔루션을 보유한 500개 이상의 기업가들을 발굴했다. 자세한 내용은 https://uplink.weforum.org에서 확인 가능하다.

________________________________ 1 세계경제포럼 – 장수 경제 원칙: 재정적으로 회복력 있는 미래를 위한 기초

미디어 연락처: Emily English, [email protected], +1-647-544-2800

