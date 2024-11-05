第二屆海灣投資論壇圓滿落幕，宣佈及達成超過120億美元的合作與交易

強調巴林數碼轉型的動力，ARRAY Innovation與巴林國家銀行（NBB）、巴林鋁業（Alba）及勞工基金（Tamkeen）簽署三項夥伴關係，以推廣先進的企業軟件、分析、人工智能和機械學習解決方案。Beyon揭示了其前瞻性的數碼城市藍圖，並與Edamah簽署了發展協議。

在製造業方面，巴林鋁業（Alba）與大紀鋁業（Daiki Aluminium）重申了在巴林建立可持續鋁渣處理設施的承諾。Racing Force Group和巴林國際賽道公司（Bahrain International Circuit）宣佈完成Bell Racing Helmets工廠的擴建，並為其新的開放式製造生產設施（OMP）舉行了奠基儀式。同時，巴林石油公司（Bapco Energies）宣佈在巴林石油現代化計劃（Bapco Modernisation Program，簡稱「BMP」）下，達成擴大煉油能力的重要里程碑，以符合最新的可持續發展法規。

巴林主權財富基金控股公司（Bahrain Mumtalakat Holding Company）旗下地產業務Edamah宣佈多項關鍵項目，其中包括最新度假村Hawar by Mantis的開幕。Infracorp作為專注於基建設施投資和可持續發展的領先企業，公佈了與Kempinski達成的協議，將在麥納麥（Manama）巴林港口（Bahrain Harbour）核心地區推出酒店「Harbour Heights Kempinski Hotel」及獨家品牌住宅。

巴林工商部（Ministry of Industry & Commerce）的政府公告中包含了有關國家工業發展基金（National Industrial Development Fund）及中小企業發展基金（SMEs Development Fund）的詳情。巴林房屋與城市規劃部（Ministry of Housing and Urban Planning）概述了在哈利法市（Khalifa City）開發3,000個住宅單位和公寓的計劃，而巴林主權財富基金（Mumtalakat）則在其投資組合的關鍵領域簽署了多項夥伴協議。

SOURCE Bahrain