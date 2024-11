第二屆海灣投資論壇圓滿落幕，宣佈及達成超過120億美元的合作與交易

強調巴林數碼轉型的動力,ARRAY Innovation與巴林國家銀行(NBB)、巴林鋁業(Alba)及勞工基金(Tamkeen)簽署三項夥伴關係,以推廣先進的企業軟件、分析、人工智能和機械學習解決方案。Beyon揭示了其前瞻性的數碼城市藍圖,並與Edamah簽署了發展協議。

在製造業方面,巴林鋁業(Alba)與大紀鋁業(Daiki Aluminium)重申了在巴林建立可持續鋁渣處理設施的承諾。Racing Force Group和巴林國際賽道公司(Bahrain International Circuit)宣佈完成Bell Racing Helmets工廠的擴建,並為其新的開放式製造生產設施(OMP)舉行了奠基儀式。同時,巴林石油公司(Bapco Energies)宣佈在巴林石油現代化計劃(Bapco Modernisation Program,簡稱「BMP」)下,達成擴大煉油能力的重要里程碑,以符合最新的可持續發展法規。

巴林主權財富基金控股公司(Bahrain Mumtalakat Holding Company)旗下地產業務Edamah宣佈多項關鍵項目,其中包括最新度假村Hawar by Mantis的開幕。Infracorp作為專注於基建設施投資和可持續發展的領先企業,公佈了與Kempinski達成的協議,將在麥納麥(Manama)巴林港口(Bahrain Harbour)核心地區推出酒店「Harbour Heights Kempinski Hotel」及獨家品牌住宅。

巴林工商部(Ministry of Industry & Commerce)的政府公告中包含了有關國家工業發展基金(National Industrial Development Fund)及中小企業發展基金(SMEs Development Fund)的詳情。巴林房屋與城市規劃部(Ministry of Housing and Urban Planning)概述了在哈利法市(Khalifa City)開發3,000個住宅單位和公寓的計劃,而巴林主權財富基金(Mumtalakat)則在其投資組合的關鍵領域簽署了多項夥伴協議。

