La deuxième édition de Gateway Gulf s'achève sur une note positive avec plus de 12 milliards de dollars d'annonces et de transactions

MANAMA, Bahreïn, 6 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Un total de 32 annonces et accords historiques d'une valeur de plus de 12 milliards de dollars ont été annoncés lors de la deuxième édition de Gateway Gulf 2024, qui s'est déroulée entre les 3 et 4 novembre. Organisé par le Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB), le forum a été suivi par 250 ministres et conseils d'administration du monde entier et a mis en évidence d'importantes opportunités de commerce et d'investissement à Bahreïn et dans le Golfe au sens large, alors que les économies de la région stimulent de plus en plus la croissance dans les secteurs non pétroliers.

Dans le domaine de la finance, Al Salam Bank (ASB) a annoncé le lancement d'ASB Capital, une société de gestion d'actifs de catégorie 3A nouvellement créée et agréée par l'Autorité des services financiers de Dubaï (DFSA). Investcorp a annoncé des initiatives clés en matière d'investissement, et SICO Bank a lancé des produits d'investissement diversifiés. J.P. Morgan Payments a annoncé son intention d'embaucher des technologues à Bahreïn. Qui plus est, Singapore Gulf Bank a annoncé le lancement de services bancaires aux entreprises pour l'économie numérique mondiale.

Fort de l'élan de transformation numérique de Bahreïn, ARRAY Innovation a signé trois partenariats avec la Banque Nationale de Bahreïn (BNB), Aluminium Bahrain (Alba) et le Fonds du travail (Tamkeen) pour promouvoir les logiciels d'entreprise avancés, l'analytique, l'intelligence artificielle et les solutions d'apprentissage automatique. Beyon a dévoilé sa ville numérique visionnaire et a signé un accord de développement avec Edamah.

Dans le secteur manufacturier, Alba et Daiki Aluminium ont réaffirmé leur engagement à établir une installation durable de traitement de l'écume d'aluminium au Royaume de Bahreïn. Racing Force Group et Bahrain International Circuit ont annoncé l'achèvement de l'extension de l'usine de Bell Racing Helmets et la pose de la première pierre de sa nouvelle usine de production ouverte (OMP). Parallèlement, Bapco Energies a également annoncé avoir franchi une étape décisive dans l'extension de sa capacité de raffinage, conformément aux dernières réglementations en matière de développement durable dans le cadre du programme de modernisation de Bapco (Bapco Modernisation Program - BMP).

Edamah, la branche immobilière de la société Bahrain Mumtalakat Holding Company, a annoncé des projets clés, notamment l'ouverture de son dernier centre de villégiature Hawar by Mantis. Infracorp, une société de premier plan spécialisée dans l'investissement dans les infrastructures et le développement durable, a révélé un accord avec Kempinski pour lancer l'hôtel Harbour Heights Kempinski et des résidences de marque exclusives au cœur du port exclusif de Bahreïn, à Manama.

Parmi les annonces gouvernementales, le ministère bahreïni de l'Industrie et du Commerce a donné des précisions sur le Fonds national de développement industriel et le Fonds de développement des PME. Le ministère du Logement et de l'urbanisme a présenté des plans pour le développement de 3 000 unités résidentielles et appartements à Khalifa City, tandis que Mumtalakat, le fonds souverain de Bahreïn, a signé plusieurs accords de partenariat dans des secteurs clés de son portefeuille.

