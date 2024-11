Zweite Ausgabe des Gateway Gulf schließt mit Ankündigungen und Abschlüssen im Wert von über 12 Milliarden USD ab

MANAMA, Bahrain, 5. November 2024 /PRNewswire/ -- Auf der zweiten Ausgabe des Gateway Gulf 2024, die vom 3. bis 4. November stattfand, wurden insgesamt 32 bahnbrechende Ankündigungen und Geschäfte im Wert von über 12 Milliarden USD bekannt gegeben. Das vom Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB) organisierte Forum wurde von 250 Ministern und Wirtschaftsführern aus aller Welt besucht und stellte bedeutende Handels- und Investitionsmöglichkeiten in Bahrain und der gesamten Golfregion heraus, da die Volkswirtschaften der Region das Wachstum in Nichtölsektoren zunehmend vorantreiben.

Im Finanzbereich gab die Al Salam Bank (ASB) die Gründung von ASB Capital bekannt, einer neu gegründeten Vermögensverwaltungsgesellschaft der Kategorie 3A, die von der Dubai Financial Services Authority (DFSA) zugelassen ist. Investcorp kündigte wichtige anlagebezogene Initiativen an, und die SICO Bank führte diversifizierte Anlageprodukte ein. J.P. Morgan Payments kündigte Pläne zur Einstellung von Technologen in Bahrain an. Darüber hinaus kündigte die Singapore Gulf Bank die Einführung von Bankdienstleistungen für Unternehmen in der globalen digitalen Wirtschaft an.

ARRAY Innovation unterzeichnete drei Partnerschaften mit der National Bank of Bahrain (NBB), Aluminium Bahrain (Alba) und dem Labour Fund (Tamkeen), um fortschrittliche Unternehmenssoftware, Analytik, künstliche Intelligenz und maschinelle Lernlösungen zu fördern und damit die Dynamik der digitalen Transformation in Bahrain hervorzuheben. Beyon stellte seine visionäre digitale Stadt vor und unterzeichnete eine Entwicklungsvereinbarung mit Edamah.

Im Bereich der Produktion bekräftigten Alba und Daiki Aluminium ihr Engagement für die Errichtung einer nachhaltigen Anlage zur Verarbeitung von Aluminiumabschöpfungen im Königreich Bahrain. Die Racing Force Group und der Bahrain International Circuit haben die Fertigstellung der Werkserweiterung von Bell Racing Helmets und den Spatenstich für die neue offene Produktionsstätte (OMP) bekannt gegeben. In der Zwischenzeit gab Bapco Energies auch bekannt, dass es einen entscheidenden Meilenstein bei der Erweiterung seiner Raffineriekapazität in Übereinstimmung erreicht hat.

Edamah, die Immobiliensparte der Bahrain Mumtalakat Holding Company, kündigte wichtige Projekte an, darunter die Eröffnung ihres neuesten Resorts Hawar by Mantis. Infracorp, ein führendes Unternehmen, das auf Infrastrukturinvestitionen und nachhaltige Entwicklung spezialisiert ist, gab eine Vereinbarung mit Kempinski bekannt, das Harbour Heights Kempinski Hotel und exklusive Markenresidenzen im Herzen des exklusiven Bahrain Harbour in Manama zu eröffnen.

Das bahrainische Industrie- und Handelsministerium kündigte unter anderem die Einrichtung eines Nationalen Fonds für industrielle Entwicklung und eines Entwicklungsfonds für KMU an. Das Ministerium für Wohnungsbau und Stadtplanung stellte Pläne für die Entwicklung von 3.000 Wohneinheiten und Wohnungen in Khalifa City vor, während Mumtalakat, der Staatsfonds von Bahrain, mehrere Partnerschaftsvereinbarungen in Schlüsselbereichen seines Portfolios unterzeichnete.

