首發首展首秀超160項，人工智能專區首次亮相----第四屆鏈博會以創新引領全球供應鏈變革

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China International Supply Chain Expo

28 5月, 2026, 16:39 CST

北京2026年5月28日 /美通社/ -- 國務院新聞辦公室於5月22日舉行新聞發布會，中國貿促會副會長李興乾表示，創新是鏈博會第一原則，第四屆鏈博會將以三大創新亮點引領全球供應鏈合作新趨勢。

「數字科技鏈」升級為「數智科技鏈」，首次設立人工智能專區。本屆鏈博會與全球知名半導體企業共同策劃，按照從數據與感知、算力與算法到應用與解決方案的產業演進路徑進行系統化設計，集聚英偉達等中外人工智能領域領軍企業，全景展現AI產業完整生態。

國務院新聞辦公室舉行新聞發布會介紹第四屆中國國際供應鏈促進博覽會籌備情況 (PRNewsfoto/China International Supply Chain Expo)
國務院新聞辦公室舉行新聞發布會介紹第四屆中國國際供應鏈促進博覽會籌備情況 (PRNewsfoto/China International Supply Chain Expo)

首發首展首秀有望超過160項，「鏈博首發站」超30場活動。展期將集中發布超過160項新產品、新技術、新服務、新場景，「鏈博首發站」將舉辦超過30場次首發活動。各參展企業將集中展示一批創新成果。

創新鏈專區優化提質。去年創立的創新鏈專區今年進一步優化提質，以「制度、載體、服務」為三大支點，打通從知識產權確權、技術孵化到成果落地的全流程，構建科技創新生態閉環。本屆鏈博會還將聚焦具身智能、低空經濟、生物制造、量子科技等新興和未來產業，系統呈現從數據、算力到應用的全鏈條生態。

展期還將發布2026版《全球供應鏈促進報告》和全球供應鏈韌性指數矩陣等最新研究成果，並繪制「六鏈一展區」產業圖譜，呈現產業鏈供應鏈關鍵環節及相關企業。

SOURCE China International Supply Chain Expo

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