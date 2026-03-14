第四屆鏈博會倒計時100天：首次設立人工智能專區 500餘家企業已簽約參展

北京2026年3月14日 /美通社/ -- 以「鏈接世界，共創未來」為主題的第四屆中國國際供應鏈促進博覽會（以下簡稱「鏈博會」）正式進入100天倒計時。歷經三屆發展，鏈博會已成為推進產業鏈供應鏈國際合作的重要平台和最佳載體之一，其平台價值與功能模式更從中國實踐上升為全球標準。由全球工商界共同研製的ISO 25639-1《展覽與活動術語》國際標準中明確將「與供應鏈中的潛在商業夥伴建立聯繫和合作」這一鏈博會創新模式，寫入「展覽」的全球術語定義。

本屆鏈博會將在展覽展示方面實現新突破，將首次設立人工智能專區，系統呈現從數據、算力到應用的全鏈條生態。同時，在「六鏈一展區」還會有更多具身智能、低空經濟、生物製造等新興和未來產業的中外新面孔，以及產業鏈供應鏈上轉型升級的新成果、新場景。除此之外，「更精準」也是第四屆鏈博會的一大創新——在延續往屆主賓國設置基礎上，今年將首次增設外國主賓省，邀請具有獨特產業優勢的外國省州參展，更加精準地與國內省市和相關企業進行產業對接合作。