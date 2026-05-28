CISCE ke-4 Pamer Inovasi Pacu Rantaian Bekalan Global

Lebih 160 Pelancaran dan Kemunculan Sulung Global; Zon AI Khusus untuk Membuat Penampilan Pertama

BEIJING, 28 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Ekspo Rantaian Bekalan Antarabangsa China (CISCE) ke-4 akan berlangsung di Beijing dari 22 hingga 26 Jun. Li Xingqian, Naib Pengerusi Majlis China bagi Promosi Perdagangan Antarabangsa (CCPIT), berkata inovasi kekal menjadi fokus utama ekspo tersebut. Edisi tahun ini akan memperkenalkan tiga inisiatif inovasi utama yang bertujuan memajukan kerjasama rantaian bekalan global.

Teknologi Digital akan menampilkan zon AI khusus buat julung kalinya. Dibangunkan dengan kerjasama syarikat semikonduktor global yang terkemuka, bahagian itu distrukturkan berdasarkan rantaian industri AI — merangkumi data dan penderiaan, kuasa pengkomputeran dan algoritma, serta aplikasi dan penyelesaian dunia sebenar. Ia akan menghimpunkan syarikat AI terkemuka dari China dan luar negara termasuk NVIDIA, sekali gus mempamerkan keseluruhan ekosistem industri AI.

Lebih daripada 160 produk, teknologi, perkhidmatan dan senario aplikasi baharu akan membuat kemunculan sulung sepanjang acara lima hari itu. CISCE LaunchPad akan menganjurkan lebih 30 acara pelancaran utama, menyediakan platform kepada peserta pameran untuk memperkenalkan inovasi baharu dan mempamerkan kemajuan teknologi.

Mula diperkenalkan tahun lalu, Zon Rantaian Inovasi akan kembali dengan ciri peningkatan yang ketara. Dibangunkan berasaskan tiga tonggak — kerangka institusi, platform inovasi dan perkhidmatan sokongan — zon tersebut direka untuk menghubungkan setiap peringkat rantaian inovasi, daripada perlindungan harta intelek dan inkubasi teknologi hingga pengkomersialan dan pelaksanaan, sekali gus membantu menyokong ekosistem inovasi yang lebih terhubung. Ekspo tahun ini akan turut mengetengahkan industri baru muncul dan industri masa depan termasuk AI terkandung, penerbangan altitud rendah, biopembuatan dan teknologi kuantum, dengan memaparkan keseluruhan landskap industri bermula daripada data dan kuasa pengkomputeran hingga aplikasi praktikal.

Sepanjang ekspo berlangsung, pihak penganjur akan mengeluarkan Laporan Promosi Rantaian Bekalan Global edisi 2026, di samping Matriks Indeks Daya Tahan Rantaian Bekalan Global baharu serta penemuan penyelidikan terkini yang lain. Selain itu, ekspo tersebut juga akan menerbitkan peta industri yang meliputi enam sektor rantaian bekalan terasnya — Teknologi Digital, Pembuatan Termaju, Pertanian Hijau, Kehidupan Sihat, Kenderaan Pintar dan Tenaga Bersih — di samping kawasan pameran Perkhidmatan Rantaian Bekalan khusus. Peta ini akan menggariskan peringkat utama dalam rantaian bekalan serta syarikat yang mengambil bahagian pada setiap peringkat.

