มหกรรมห่วงโซ่อุปทานนานาชาติจีน (CISCE) ครั้งที่ 4 โชว์นวัตกรรมขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานโลก
28 May, 2026, 22:21 CST
มีการจัดกิจกรรมเปิดตัวและเผยโฉมนวัตกรรมต่าง ๆ มากกว่า 160 รายการในระดับโลกเป็นครั้งแรก พร้อมโซน AI เฉพาะทางที่เตรียมเปิดตัวครั้งแรก
ปักกิ่ง, 28 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- มหกรรมห่วงโซ่อุปทานนานาชาติจีน (China International Supply Chain Expo: CISCE) ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 22–26 มิถุนายน โดย Li Xingqian รองประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน (CCPIT) กล่าวว่า นวัตกรรมยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการจัดมหกรรมในครั้งนี้ และในปีนี้จะมีการเปิดตัวโครงการนวัตกรรมที่สำคัญ 3 โครงการ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานระดับโลก
ในส่วนจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล จะมีการเปิดตัวโซน AI เฉพาะทางเป็นครั้งแรก โดยได้รับการพัฒนาร่วมกับบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำระดับโลก พื้นที่ดังกล่าวถูกออกแบบโดยอิงตามห่วงโซ่อุตสาหกรรม AI โดยครอบคลุมตั้งแต่ข้อมูลและการตรวจจับ กำลังประมวลผลและอัลกอริทึม ไปจนถึงการประยุกต์ใช้งานจริงและโซลูชันต่าง ๆ โดยจะมีบริษัทด้าน AI ชั้นนำจากทั้งจีนและต่างประเทศ รวมถึง NVIDIA เข้าร่วมจัดแสดงระบบนิเวศอุตสาหกรรม AI แบบครบวงจร
ทั้งนี้ จะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี บริการ และสถานการณ์การใช้งานใหม่ ๆ มากกว่า 160 รายการ ตลอดระยะเวลา 5 วันของการจัดงาน ขณะที่ CISCE LaunchPad จะจัดกิจกรรมเปิดตัวรายการสำคัญมากกว่า 30 งาน เพื่อมอบเวทีให้ผู้จัดแสดงได้เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ ๆ และนำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สำหรับ Innovation Chain Zone ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปีที่ผ่านมา จะกลับมาอีกครั้งพร้อมการยกระดับครั้งสำคัญ โดยโซนนี้ถูกสร้างขึ้นบน 3 เสาหลัก ได้แก่ กรอบการทำงานเชิงสถาบัน (institutional frameworks) แพลตฟอร์มนวัตกรรม และบริการสนับสนุน โดยมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงทุกขั้นตอนของกระบวนการสร้างนวัตกรรม ตั้งแต่การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การบ่มเพาะเทคโนโลยี ไปจนถึงการนำไปใช้เชิงพาณิชย์และการดำเนินงานจริง เพื่อช่วยสนับสนุนระบบนิเวศด้านนวัตกรรมที่เชื่อมต่อกันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ งานมหกรรมในปีนี้ยังจะให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมเกิดใหม่และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิ AI ในรูปแบบกายภาพ (embodied AI) การบินระดับต่ำ การผลิตชีวภาพ และเทคโนโลยีควอนตัม โดยจะนำเสนอภาพรวมอุตสาหกรรมทั้งหมด ตั้งแต่ข้อมูลและกำลังประมวลผล ไปจนถึงการประยุกต์ใช้งานจริง
ระหว่างการจัดงาน ผู้จัดงานจะเผยแพร่รายงาน Global Supply Chain Promotion Report ฉบับปี 2569 พร้อมทั้งเมทริกซ์ดัชนีความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานโลก (Global Supply Chain Resilience Index Matrix) ฉบับใหม่ และผลการวิจัยล่าสุดอื่น ๆ เพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังจะมีการเผยแพร่แผนที่อุตสาหกรรมที่ครอบคลุม 6 ภาคส่วนหลักของห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ เทคโนโลยีดิจิทัล การผลิตขั้นสูง เกษตรกรรมสีเขียว สุขภาวะและคุณภาพชีวิต ยานยนต์อัจฉริยะ และพลังงานสะอาด ควบคู่กับพื้นที่จัดแสดงด้านบริการห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะ โดยแผนที่เหล่านี้จะระบุขั้นตอนสำคัญต่าง ๆ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงบริษัทที่เข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอน
