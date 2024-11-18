亞博館迎20週年獎賞浪接浪 「亞博熊」搜羅環球盛事 獎您任選2025 年盛事門票
新聞提供者亞洲國際博覽館
18 11月, 2024, 15:00 CST
香港2024年11月18日 /美通社/ -- 亞洲國際博覽館（亞博館）即將邁進20週年，憑藉國際視野及獨有地理優勢盡收機遇，每年吸引數以百萬計訪客，成為亞洲區內炙手可熱的多功能場地。自開館以來，亞博館成功舉辦無數國際級展覽會議、體育文化及娛樂活動，屢獲殊榮。全賴具豐富經驗團隊主動出擊，搜羅各地知名盛事落戶香港。亞博館將迎接更豐盛一年，2025年將有一系列特色博覽及知名盛事，連帶多個首次訪港的巨星演唱會及精彩表演陸續登陸亞博館。
為迎接20週年的重要里程碑，亞博館將以「亞博 盛事探索」為主題，晉身城中最紅盛事探索據點，致力將多元盛事化作創新機遇。與全城同慶20週年，亞博館將推出一連串驚喜慶祝活動，打頭陣有「亞博盛事大抽獎」大派盛事門票，所有地區人士均可免費參加，得獎者更可獲得該抽獎季度於亞博館舉行的自選活動或演唱會門票，探索精彩盛事。同時，亞博館向大家介紹一位新成員「亞博熊」，準備好陪伴大家一同參與各式盛事。「亞博熊」會於不同活動中突擊現身，向活動參加者大派「亞博熊福袋」，密切留意亞博館Facebook 及Instagram，即可捕捉亞博熊動向及最新活動資訊，隨時獲意外驚喜。
「亞博盛事大抽獎」: 免費登記成為AsiaWorld-Club會員 即獲抽獎機會
樂壇盛事及潮流慶典一票難求，亞博館集多元娛樂活動及巨星演唱會，特別為一眾AsiaWorld-Club會員推出「亞博盛事大抽獎」。免費登記成為 AsiaWorld-Club 會員，完成簡單步驟，即有機會贏取「2025 盛事通行證」，得獎者可任意兌換一套兩張該抽獎季度舉辦的活動或演唱會門票，而且更多盛事獎賞即將接踵而來，敬請密切留意活動詳情公佈。
「亞博盛事大抽獎」贏取門票四步曲
- 免費下載AsiaWorld-Expo app並成功註冊為會員
- 開啟抽獎頁面 – 輸入個人資料 (姓名、電話及電郵)
- 回答四條簡單問題
- 發揮創意，創作你的專屬扭蛋
多套「2025 盛事通行證」已準備就緒，第一季大抽獎將率先抽出５名得獎者，可隨意兌換一套兩張由2025年1月1至3月31日於亞博館舉行之盛事門票。抽獎截止登記日期為2024年12月8日。幸運兒名單會於2024 年 12 月 13日在AsiaWorld-Expo流動應用程式、亞博館各大社交平台、星島日報及英文虎報上公佈，得獎者將獲電郵通知。抽獎活動受條款及細則約束，詳情請參閱專頁：bit.ly/3NUKWSP (推廣生意的競賽牌照號碼: 59395)
除了「亞博盛事大抽獎」，亞博館亦將陸續推出慶祝活動，想及時獲得最新盛事獎賞消息，及緊貼活動日程 ，可瀏覽亞博館網頁：www.asiaworld-expo.com
下載高清圖片：www2.asiaworld-expo.com/2024/PressRelease/202411-AWE20A.zip
SOURCE 亞洲國際博覽館
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