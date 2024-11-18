亞博館迎20週年獎賞浪接浪 「亞博熊」搜羅環球盛事 獎您任選2025 年盛事門票

香港2024年11月18日 /美通社/ -- 亞洲國際博覽館（亞博館）即將邁進20週年，憑藉國際視野及獨有地理優勢盡收機遇，每年吸引數以百萬計訪客，成為亞洲區內炙手可熱的多功能場地。自開館以來，亞博館成功舉辦無數國際級展覽會議、體育文化及娛樂活動，屢獲殊榮。全賴具豐富經驗團隊主動出擊，搜羅各地知名盛事落戶香港。亞博館將迎接更豐盛一年，2025年將有一系列特色博覽及知名盛事，連帶多個首次訪港的巨星演唱會及精彩表演陸續登陸亞博館。

為迎接20週年的重要里程碑，亞博館將以「亞博 盛事探索」為主題，晉身城中最紅盛事探索據點，致力將多元盛事化作創新機遇。與全城同慶20週年，亞博館將推出一連串驚喜慶祝活動，打頭陣有「亞博盛事大抽獎」大派盛事門票，所有地區人士均可免費參加，得獎者更可獲得該抽獎季度於亞博館舉行的自選活動或演唱會門票，探索精彩盛事。同時，亞博館向大家介紹一位新成員「亞博熊」，準備好陪伴大家一同參與各式盛事。「亞博熊」會於不同活動中突擊現身，向活動參加者大派「亞博熊福袋」，密切留意亞博館Facebook 及Instagram，即可捕捉亞博熊動向及最新活動資訊，隨時獲意外驚喜。