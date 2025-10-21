2025年度邵逸夫獎頒獎典禮 禮贊科研輝煌廿二載

2025年度邵逸夫獎得獎者，包括天文學獎得主約翰・理察・邦德教授（Professor John Richard Bond）和喬治・艾夫斯塔希歐教授（Professor George Efstathiou）、生命科學與醫學獎得主沃爾夫岡・鮑邁斯特教授（Professor Wolfgang Baumeister），以及數學科學獎得主深谷賢治教授（Professor Kenji Fukaya），由邵逸夫獎評審會主席萊因哈德・根舍教授（Professor Reinhard Genzel）手上接過獎項。邵逸夫獎每個獎項亦包含一百二十萬美元的獎金。

邦德教授和艾夫斯塔希歐教授因對宇宙微波背景輻射漲落的研究而獲頒邵逸夫天文學獎。在獲獎感言中，他們憶述這段跨越四十多年的友誼及合作歷程，並向那些塑造其學術成果的友人、學術界的夥伴以及遍佈全球的合作者致敬。

鮑邁斯特教授因其在冷凍電子斷層成像技術的開創性成就而獲頒邵逸夫生命科學與醫學獎。他發表感言的時候，回顧探索可視化細胞結構的科研歷程，強調科學突破的合作本質，並呼籲實踐無國界的科學精神。

深谷賢治教授的研究涵蓋黎曼幾何、辛幾何與規範理論，他坦言數學研究之路是孤獨的，而來自外界的認可雖罕見但彌足珍貴。他衷心感謝在漫長的數學旅程中給予他不懈支持的合作夥伴與家人。

