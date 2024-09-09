水滴公司公布2024年第二季度未經審計財報及特別現金分紅

淨利潤同比增長306.9%

北京2024年9月9日 /美通社/ -- 2024年9月4日，致力於提供具有積極社會影響的保險和醫療服務的領先技術平台水滴公司(NYSE: WDH)公布了截至2024年6月30日的2024年第二季度未經審計財報。本季度，水滴公司實現淨營業收入6.76億元。歸屬於普通股股東的淨利潤為8830萬元，同比增長306.9%，連續十個季度保持盈利。包含銷售費用、管理費用和研發費用在內的營業費用占收入的45.1%，同比下降12個百分點。

此外，水滴公司還在過去的一個季度完成了首次特別現金分紅。水滴公司宣布，經董事會批准，公司即將開始第二次特別現金分紅，金額約為750萬美元。

自2021年9月宣布股票回購計劃以來，截至2024年8月31日，水滴公司已從公開市場回購了約4930萬股美國存托股票(ADS)。公司董事會已批准一項新的股票回購計劃，授權公司在截至2025年9月9日的12個月期間，以美國存托股票的形式回購公司的普通股，總價值不超過5000萬美元。

保險業務營業利潤達1.23億元

2024年第二季度，水滴公司保險業務相關收入達5.738億元。2024年第二季度，保險業務經營利潤達到1.23億元。保險業務產生的首年保費達17.786億元。

水滴保(Waterdrop Insurance Marketplace)不斷提升線上流量轉化能力和效率，帶動新用戶數量增長15.8%。同時，水滴公司的保險業務也有效保持了較高的續保率。

水滴公司致力於技術投入，在醫療險、重疾險、車險等多個服務場景中進一步試點水守(Shuishou)大語言模型（「LLM」），即「Waterdrop Guardian」。本季度，水滴公司與一家財產保險公司達成戰略合作。這是水滴公司首次向非壽險領域輸出定制化解決方案，公司期待用AI解決方案為更多行業合作伙伴賦能。

水滴籌募捐651億元，惠及325萬患者

本季度，「水滴籌」(Waterdrop Medical Crowdfunding)秉承「拯救生命」的使命，取得了不俗的成績。截至2024年6月30日，約4.61億人通過水滴籌為325萬名患者累計捐款651億元。盡管錄得約2290萬元的經營虧損，但與前期相比，虧損已有所收窄。

水滴公司的醫療相關業務在2024年第二季度保持增長，實現收入約2640萬元。截至2024年6月30日，公司通過E-Find平台累計為1050多個臨床試驗項目招募了近8600名患者。

水滴公司創始人兼首席執行官沈鵬表示：「本季度，水滴公司堅定執行高質量發展策略，通過科技創新提升用戶體驗，並帶動各業務可持續增長。展望未來，我們將持續深耕主營業務，在新一波的AI浪潮中，積極探索大模型在產業中的落地點，創造更大的商業價值和社會價值。我們將力爭通過高質量的服務和穩健的盈利能力更好地回饋各方信任。」

SOURCE Waterdrop Inc.