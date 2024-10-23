盧森堡羅伯特親王榮獲2024年《葡萄酒觀察家》雜誌卓越服務獎

10月19日，盧森堡羅伯特親王（Prince Robert of Luxembourg）在紐約萬豪大酒店（New York Marriott Marquis）舉行的紐約葡萄酒體驗（New York Wine Experience）活動中擔任主講嘉賓。他的演講意義非凡，因為在Domaine Clarence Dillon工作超過30年的他獲頒《葡萄酒觀察家》雜誌卓越服務獎（Wine Spectator Distinguished Service Award）。

自1982年以來，《葡萄酒觀察家》（Wine Spectator）雜誌就以此獎項表揚葡萄酒界的傑出領袖，讚揚在提升葡萄酒作為享受、靈感與文化價值來源方面作出卓越貢獻的人士。

「我深感榮幸能夠獲得來自Marvin Shanken及《葡萄酒觀察家》（Wine Spectator）雜誌卓越團隊的這一卓越獎項！」作為我們家族葡萄酒事業的第四代掌舵人，我感到特別感動，因為我是我家第二位獲得此榮譽的人——我母親Joan de Mouchy在近二十年前亦曾在此紐約獲得此殊榮。

我將這個獎項獻給我們在Domaine Clarence Dillon集團的所有團隊，正是他們的努力使這一獎項成為可能。自1983年以來，我們從一家葡萄園發展成為一個在美食、酒店、零售、批發等各個領域均表現出色的公司集團……當然，我們的優質葡萄酒也是不可或缺的一部分！我們絕不能自滿於過去的成就，必須始終對每位客戶、每一個年份和每一餐都全力以赴！我向我的直系家人致敬，感謝他們包容這位對葡萄酒充滿熱情的愛好者……也感謝我的大家族信任我，賦予我管理和發展我們卓越事業的美好使命。最後，我要對全球的葡萄酒愛好者表達我最深的感激……在我幾十年的服務中，始終以為您提供最優質的葡萄酒為動力，因為我們共同分享著對於品味優質葡萄酒時所享受到的那份奇妙而非凡的感受。謝謝！」

盧森堡羅伯特親王殿下

數十年的熱情與創新

該獎項慶祝羅伯特親王超過30年來對Domaine Clarence Dillon家族集團發展的熱情與奉獻，該集團由他的曾祖父Clarence Dillon於1935年收購Château Haut-Brion而成立。從小，羅伯特親王便深深浸潤於家族事業中，並見證了多個重要里程碑，包括他在僅15歲時收購Château La Mission Haut-Brion。

如同他的祖父和曾祖父，盧森堡羅伯特親王熱愛藝術。在學習雕塑並短暫從事編劇工作後，羅伯特親王放棄了自己的荷里活夢想，回到家族事業中。他於1997年夏季全職投入Domaine Clarence Dillon的管理工作，2002年被任命為執行董事，並於2008年成為主席兼行政總裁。

羅伯特親王時刻展現出對卓越的承諾，將自己對創新的熱忱與對傳統的尊重巧妙融合。

2005年，羅伯特親王創立了獨立優質葡萄酒商（波爾多經紀商）——Clarence Dillon Wines。同時，他推出了Clarendelle，波爾多首個「超高端」系列葡萄酒。最近，在2024年初，盧森堡羅伯特親王推出了Klara，這是一個來自法國南部的令人振奮的新有機葡萄酒系列。

在他的領導下，Domaine Clarence Dillon持續擴展，收購了三個宏偉的聖艾美儂（Saint-Émilion）葡萄園，並將其整合為一體，創造出卓越的波爾多右岸酒莊Quintus。

他的雄心促成了2015年11月在巴黎開設的Le Clarence，這是一家獲得米芝蓮兩星的餐廳，並三度躋身《全球50最佳餐廳榜》（The World's 50 Best Restaurants List）。餐廳坐落於巴黎香榭麗舍大道附近的一座宏偉私人宅邸內。地面樓層是La Cave du Château的入口，這是一家精緻的葡萄酒店，提供從法國各地的優質葡萄酒和烈酒中精心挑選的佳品，此外，顧客亦可在其網上商店（www.lcdc.wine）選購心儀佳釀。在2021年，羅伯特親王在波爾多佩薩克（Pessac）的 Château Haut-Brion揭幕全新的訪客中心和葡萄酒店，並在2024年於波爾多市中心開設了 La Cave du Château 的第四間商店。自2023年起，Clarendelle及集團的葡萄酒成為電影藝術與科學學院博物館（Academy Museum of Motion Pictures）的官方合作夥伴，並且是奧斯卡頒獎典禮（Oscars®）上專門供應的紅白葡萄酒。

長期以來的贊助與慈善傳統

Domaine Clarence Dillon長期以來積極參與贊助活動，旨在推廣法國文化遺產及藝術的影響力，並支持各項慈善倡議。

在2009年，羅伯特親王鼓勵家族在創建世界首個專注於推廣國際葡萄酒文化和藝術的綜合文化中心——「葡萄酒城」（La Cité du Vin）——中擔任先驅角色。這一願景於2016年6月隨著「葡萄酒城」（La Cité du Vin）的開幕而成為現實。在羅伯特親王的領導下，迪倫家族基金會（Dillon Family Foundation）成為「葡萄酒城」（La Cité du Vin）的四位創始成員之一。自創立之初，盧森堡羅伯特親王便擔任董事會成員，並被任命為文化委員會（Cultural Committee）主席。此外，羅伯特親王還擔任「葡萄酒城美國友好協會」（American Friends of La Cité du Vin）的創始董事會成員，從中扮演關鍵角色。

在國際上，Domaine Clarence Dillon每年透過蒙特勒爵士藝術基金會（Montreux Jazz Artists Foundation）支持年輕才俊，並且支持與健康（Sidaction）、人權（人權觀察）、環境（One Drop、大自然保護協會）等方面相關的慈善事業。該家族公司也延續了其創始人所珍視的贊助傳統，最近支持了巴黎大皇宮（Grand Palais）部分的修復工作。為了表揚這一支持，面向亞歷山大三世橋（Pont Alexandre III）的巴黎大皇宮圓形大廳的VIP入口被重新命名為「Clarence Dillon Rotunda」。

羅伯特親王同時亦是兩個美國家族基金會的活躍董事會成員，這些基金會由他的曾祖父和祖父創立，多年來一直能夠支持各種值得的國際事業。

在2021年，羅伯特親王、其妻子朱莉公主（Princess Julie）及兒子弗雷德里克（Frederik）共同創立了PolG基金會（The PolG Foundation），這是一個美國501(c)(3)非營利慈善機構，致力於加速研究有效治療及尋找PolG線粒體疾病的療法。弗雷德里克（Frederik）年輕時被診斷出患有這種罕見的遺傳疾病，他希望將自己所面對的重大挑戰轉化為助人的力量，幫助與他相似的人。基金會與全球頂尖科學家合作，以確保能夠達成其目標並實現其使命。https://polgfoundation.org/

建設可持續發展的未來

2018年10月，盧森堡羅伯特親王及Domaine Clarence Dillon加入了世界頂級葡萄酒生產家族國際協會Primum Familiae Vini（簡稱「PFV」），使其成為由12個成員組成的組織。PFV強調家族酒莊在知名葡萄酒產區的卓越貢獻，並代表著卓越釀酒技術和悠久家族傳統的延續——這些價值觀正是Domaine Clarence Dillon所珍視的。盧森堡羅伯特親王預定於2025年夏季開始擔任該組織的主席。

目前，Château Haut-Brion正在進行一項大型建設和修繕工程，該項目由建築師Annabelle Selldorf主導，並與當地建築師事務所A3A合作進行。這座低調的「夯土」結構旨在將視覺重點重新聚焦於原有的酒莊，同時成為波爾多一級酒莊中首個完全碳中和的設施。新設施將配備由Haut-Brion自有的沖積土壤磚塊製成的牆壁。內部空間不僅將設有新的釀酒設施，還將包含Château Haut-Brion圖書資料庫——內裡收藏了各種文物、古董葡萄酒工具、逐漸擴充的餐單、信件、文件，以及全球最珍貴、最大型的葡萄酒及美食古籍收藏之一。這座稀有而卓越的圖書資料庫在羅伯特親王的領導下成立，與其不斷增長的藝術收藏一樣，經過廣泛的國際探索而成，旨在匯聚這些無價的珍寶，這些珍寶均受到Château Haut-Brion兩千年釀酒傳承的啟發。新設施將於2026年起對公眾開放。

Annabelle Selldorf最近的一些項目包括紐約弗里克收藏館（Frick Collection）、倫敦英國國家畫廊（The National Gallery）以及法國阿爾勒LUMA基金會部分建築。

在倫敦開始職業生涯後，為了解全球最重要的優質葡萄酒市場，羅伯特親王、朱莉公主及家人於2004年搬到瑞士，在那裡養育和教育三個孩子，至今仍生活在美麗的葡萄酒產區中。

盧森堡羅伯特親王獲頒《葡萄酒觀察家》雜誌卓越服務獎（Wine Spectator Distinguished Service Award），彰顯了他對葡萄酒行業質素與創新的堅定奉獻，同時也體現了他在Domaine Clarence Dillon及其他領域持續的慈善、社會和文化參與。

聯絡方式：

Cécile Riffaud / Eline Huet / Tatianna Thurik / 電郵：[email protected]

SOURCE Domaine Clarence Dillon