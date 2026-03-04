克蘭朵與克蘭斯帝龍酒業攜波爾多頂級佳釀連續第四年在好萊塢最負盛名的晚會上大放異彩

欲瀏覽多媒體新聞稿，請點擊：

除了在好萊塢Ovation購物中心杜比劇院®款待賓客外，克蘭朵與克蘭斯帝龍酒業旗下的葡萄酒亦將亮相傳奇的奧斯卡晚宴，以及奧斯卡電影博物館舉辦的奧斯卡®官方轉播派對。

在這些活動中，集團旗下兼具優雅氣質與現代風格的佳釀，將與Wolfgang Puck餐飲團隊傾力打造的標誌性菜品相得益彰。

克蘭斯帝龍酒業將在這些盛典活動中呈獻一款全新佳釀：

2020年份的昆圖斯帝龍：昆圖斯帝龍以聖埃美隆優質風土所產葡萄混釀而成，是開啟昆圖斯酒莊探索之旅的不二之選。這款佳釀酒裙深邃，迷人的果香與細膩的香草氣息中交織著成熟黑色水果的芬芳。入口柔順絲滑，展現出的果味與微妙的橡木風味相得益彰，盡顯迷人魅力。

經典佳釀本年度再度回歸：

克蘭朵系列葡萄酒以精緻的混釀，詮釋了波爾多風土的純正風貌。這些卓越佳釀集複雜度、優雅感與平衡性於一身，帶來卓爾不凡的味覺體驗，為日常時光增添華彩。

2017 年份的克蘭朵波爾多紅葡萄酒 : 這款混釀呈現出明亮的寶石紅色酒裙，伴隨著極為清新的果香，紅漿果、黑加侖與櫻桃的氣息尤為突出。

這款混釀呈現出明亮的寶石紅色酒裙，伴隨著極為清新的果香，紅漿果、黑加侖與櫻桃的氣息尤為突出。 2023 年份的克蘭朵波爾多白葡萄酒 : 這款佳釀精緻優雅，散發出明快的柑橘類果香，檸檬和葡萄柚的香氣與梨和荔枝的柔美甜潤達到和諧的平衡。

這款佳釀精緻優雅，散發出明快的柑橘類果香，檸檬和葡萄柚的香氣與梨和荔枝的柔美甜潤達到和諧的平衡。 2023 年份的克蘭朵波爾多桃紅葡萄酒 : 這款桃紅葡萄酒適合搭配美食，是波爾多產區個性鮮明的佳釀，展現出覆盆子與粉紅葡萄柚的迷人芳香，輔以充滿活力的紅色漿果氣息，並點綴著些許荔枝與柑橘的曼妙芬芳。

這款桃紅葡萄酒適合搭配美食，是波爾多產區個性鮮明的佳釀，展現出覆盆子與粉紅葡萄柚的迷人芳香，輔以充滿活力的紅色漿果氣息，並點綴著些許荔枝與柑橘的曼妙芬芳。 2021年份的克蘭朵琥珀葡萄酒: 一款現代風格的甜白葡萄酒，口感濃郁複雜，以出色的清新感著稱，花香、果香與酸度達成完美平衡，尾韻甘美綿長。

除了克蘭朵系列葡萄酒外，提名者與獲獎者還將在奧斯卡®典禮後台品鑒到2021年份的克蘭特侯伯王。這款極其細膩的佳釀香氣濃郁，散發著白花與檸檬的優雅芬芳，餘韻中縈繞著檸檬的清新之感。

「克蘭朵與克蘭斯帝龍酒業願舉杯共慶，向在過去一年裡以非凡才華為我們帶來啟迪的每一位人士致敬，「克蘭斯帝龍酒業總裁盧森堡親王羅貝爾表示。」讓我們與全球數百萬觀眾一道，為第98屆奧斯卡提名者的傑出成就喝彩。乾杯！」

克蘭斯帝龍酒業創立於1935年，是一家家族企業，旗下擁有多家享有盛譽的波爾多名莊，其中包括侯伯王酒莊、美訊酒莊與昆圖斯酒莊。在盧森堡親王羅貝爾的領導下，該企業憑借其卓越的釀酒技藝贏得全球聲譽，並加入了彙集全球最頂尖釀酒世家的國際協會——第一酒莊世家（Primum Familiae Vini）。克蘭斯帝龍酒業長期以來積極支持藝術事業；羅貝爾親王在編劇創作領域的個人經歷，在推動葡萄酒與電影世界的跨界合作中發揮了關鍵作用，並促成了克蘭朵與克蘭斯帝龍酒業自2023年起一直參與好萊塢的這一年度盛典。

關於克蘭朵與克蘭斯帝龍酒業

盧森堡親王羅貝爾是家族集團克蘭斯帝龍酒業 的第四代傳人，集團的歷史可追溯至1935年其曾祖父收購侯伯王酒莊。家族始終熱忱支持藝術事業，羅貝爾親王亦將這份情懷延續至其職業生涯，尤其是在編劇領域。2005年，盧森堡親王羅貝爾創立克蘭朵，這是波爾多首個「超高端」葡萄酒品牌。自2008年起，他出任克蘭斯帝龍酒業的總裁兼首席執行官。在他的領導下，集團不斷發展壯大，現旗下匯聚三大名莊：侯伯王酒莊、美訊酒莊與昆圖斯酒莊。2009年，羅貝爾親王支持了在法國建立葡萄酒文化館（La Cité du Vin），這是全球首個致力於葡萄酒及其國際文化傳播的文化中心。

2015年，集團在巴黎開設Le Clarence餐廳，榮獲米其林二星，並躋身全球50佳餐廳之列；同期開設的還有提供精選頂級佳釀的高端葡萄酒精品店La Cave du Château。最近，集團於2024年推出了全新的法國南部有機葡萄酒系列「Klara」。

